Parti prudemment, il trouva vite la corde, mais fut enfermé avec la présence d’Aware sur son flanc gauche. Tenta de se faufiler entre ce dernier et Entree à l’entame de la ligne droite finale, mais ne put obtenir l’ouverture voulue. Son cavalier attendit une centaine de mètres avant de le reprendre à l’intérieur, mais là également le passage se referma devant lui.

KALINAGO - ALAIN PERDRAU

Le kilomètre était visiblement trop court pour ses réelles aptitudes. S’élança correctement, mais eut du mal à suivre le rythme dans la descente où il perdit sa position. Attendit la ligne droite pour lancer son attaque. Est celui qui refit le plus de terrain sur la tête de la course, mais eut trop de terrain à combler.

MALAK EL MOOLOOK — RAMAPATEE GUJADHUR

Ne put surmonter le handicap de sa cinquième ligne et suivit en one off sur tout le trajet. Se laissa surprendre au démarrage du futur gagnant et dut être sollicité afin de ne pas se laisser trop distancer. Son cavalier s’avoua toutefois battu à mi-ligne droite où il se montra moins convaincant.