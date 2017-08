LES CHIENS FONT LEUR SHOW : Grosse affluence pour admirer les chiens de race

La pelouse du Domaine de Gros-Cailloux est un lieu bien connu maintenant des amis des animaux. Depuis l’ouverture du site il y a quatre ans, les chiens de race y sont à l’honneur à l’occasion du Dog Show organisé par Espace Maison et Jardin. Cette année, le site situé entre Canot et Petite-Rivière, a connu une affluence exceptionnelle :

petits et grands, qui affectionnent ces fidèles compagnons, sont venus nombreux pour découvrir et apprécier les chiens de race et assister au concours de beauté canine...

À l’exception de quelques bourreaux, l’amour des Mauriciens pour les animaux ne se dément pas. En témoigne l’interminable file d’attente à l’entrée du Domaine de Gros-Cailloux en ce début d’après-midi dominical (dimanche dernier), attendant d’accéder à la pelouse où se déroulait la huitième édition de “Les chiens font leur show”. Et cela, malgré, d’une part, l’instabilité du temps et, d’autre part, d’autres événements liés aux loisirs organisés ce jour-là simultanément à Sébastopol (Domaine de l’Étoile) et à Rivière-des-Anguilles (La Vanille Nature Park). Certains d’entre eux sont même accompagnés de leurs amis à quatre pattes. Mais seuls les chiens inscrits au concours seront admis à l’intérieur de l’enceinte.

Ici, pas de bâtards. Le Dog Show a pour but de faire découvrir uniquement les chiens de race. Sur la grande pelouse où sont plantées une vingtaine d’échoppes, petits et grands découvrent marques d’aliments, accessoires tendances, jouets, services de toilettage, écoles de dressage, avant de s’émerveiller devant un jeune labrador, un yorkshire-terrier, un cavalier king-charles spaniel ou un imposant molosse, proposés par des éleveurs. Quelques enfants se penchent sur un enclos en bois, l’oeil attendri pour observer les petits labradors qui tombent déjà de sommeil, l’un d’eux ne se rendant même pas compte qu’il a une oreille dans son bol d’eau, ce qui fait sourire les enfants. Pendant ce temps, la voix d’une dame qui s’enquiert du prix des chiots résonne parmi les rires des enfants. Elle aime les labradors. « Il est gentil et doux par nature et c’est un animal de compagnie très intelligent auquel les enfants peuvent s’accrocher sans risque. Ils accompagnent également calmement les personnes âgées lors de leurs promenades », dit-elle.

De 10 h à 17 h, les visiteurs, venus pour la plupart en famille, ont arpenté les différents stands présentant divers types de produits et découvrant les nouveautés en terme de nutrition. « Les Mauriciens n’hésitent pas à dépenser pour l’alimentation, les soins et le bien-être de leurs animaux. Car, aujourd’hui, ces derniers font entièrement partie de la famille », explique l’un des exposants. Au stand des accessoires, une tenue a retenu l’attention de la petite Chloë, à peine 3 ans : « Je voudrais celui-ci pour Tia (son teckel) », demande-t-elle à la vendeuse, indiquant un t-shirt stylé de couleur rose imprimé de lettres, que sa mère ne tardera pas à acheter, avant de choisir des petites barrettes assorties, suspendues à côté des cravates. « Avec son teckel, c’est l’amour fou. Il l’accompagne partout, dort à côté d’elle. Ici, au dog show, elle est dans son univers », nous dit sa mère. Il y a aussi d’autres qui se bousculent et s’exclament devant un iguane. Car le Dog Show accueillait aussi reptiles, lapins et autres animaux à plumes.



Plus loin, les participants au concours canin patientent aux côtés de leurs maîtres sous une tente. Ils sont une vingtaine à attendre que leur tour arrive. Les plus beaux chiens de race sont à l’honneur. Répartis en plusieurs groupes, les bergers allemands, husky, spitz loup, yorkshire-terrier, dogue allemand, cavalier king-charles spaniel, dalmatiens, labrador, molosses, sont apprêtés pour le concours de beauté.

Passant sa main entre les mains courantes pour caresser un spitz loup, Asheel nous parle de son admiration pour les animaux : « Pour moi, ce sont des êtres purs, très dévoués envers leurs maîtres. Ils sont parfois même plus amicaux et moins décevants que les êtres humains. Ils suscitent en nous beaucoup d’émotions, sont touchants, adorables, attachants. La génération d’aujourd’hui se rend bien compte de ce qu’ils valent, contrairement à quelques années auparavant où ils n’étaient considérés qu’en fonction de leur utilité. Pour moi, à l’exception de quelques tarés, les amis d’animaux sont définitivement nombreux chez nous. » Sa tante Shalinee renchérit : « Nous voyons fréquemment des adultes maltraiter des animaux sans défense. Parmi eux, on trouve hélas ! des amoureux de chiens de race qui malmènent d’autres chiens de rue ou d’autres animaux. Il faut parfois qu’ils soient beaux pour avoir envie de les câliner. Or, un animal est un animal. Je ne peux supporter l’idée qu’on leur fasse du mal. D’ailleurs, je me demande pourquoi il y a une manifestation pour les chiens de race et pas pour les bâtards ? Pourquoi pas promouvoir les chiens bâtards pour susciter la même admiration, pourquoi ne pas organiser un concours photographique pour eux, ou même pour les chats de gouttière ? »

Pendant ce temps, sous la tente, les “participants” canins se reposent. Un peu d’eau pour ceux qui ont soif, un dernier petit coup de brosse pour ceux qui ne vont pas tarder à concourir. « Il doit être irréprochable », dit l’un des propriétaires. Le concours, c’est l’événement vedette du Dog Show. Avant, il est indispensable de préparer l’animal, car il s’agit bel et bien d’un “concours de beauté”. Il doit être toiletté avec le plus grand soin. Le poil doit être soyeux, brillant et surtout parfaitement brossé. Les critères de “beautés” sont définis suivant les races par les juges internationaux de la SSC (Société Centrale Canine de France et de la Réunion). Parmi eux, une spécialiste commente en direct le physique et le comportement de chaque participant. Elle observe le poil de l’animal, sa couleur, ses yeux, son hygiène dentaire. Le jury s’attardera également sur l’allure et le comportement du chien de race. Émerveillé au défilé des différentes races, le public apprendra tout sur elles, les caractérisques et le comportement du chien.

Les concours canins sont très réputés dans le monde animalier et à Maurice, à voir le nombre de personnes présentes ce jour-là, leur affection pour les animaux, le constat est clair que les Mauriciens sont de plus en plus éclairés sur l’importance de bien les traiter. Pour nous, aucun gagnant, tous étaient des champions, si bien que certains voulaient même repartir avec l’un d’entre eux...