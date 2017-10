NAVIN’S COFFERS SAGA — RS 220 M : Ramgoolam face à 23 charges pour un premier round

Trente-deux mois après son arrestation et la saisie en sa résidence de River Walk de trois coffres-forts avec des dollars américains et des coupures de Rs 1 000 et de Rs 2 000 de la Banque de Maurice pour un montant total de

Rs 220 millions, l’ancien Premier ministre et leader du Parti Travailliste, Navin Ramgoolam, devra affronter un nouveau procès au criminel. En effet, l’Office of the Director of Public Prosecutions a transmis en fin de semaine au Cental CID le dossier d’enquête avec des directives en vue de loger dans les meilleurs délais 23 counts sous les clauses 3 et 5 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundring Act.

D’autre part, des indications sont que ces 17 charges criminelles pour les blocs de billets verts américains de 100 000 dollars américains (Rs 3, 5 millions environ) chacun et les six autres accusations pour les coupures de Rs 1 000 et de Rs 2 000 dans des transparent plastic bags de Rs 1 million chacun, suite à des retraits effectués au comptoir de la State Bank of Mauritius, ne constitueront qu’un premier round. En effet, d’autres chefs d’accusation sont actuellement encore à l’étude en vue d’instruire d’autres procès. Mais aucune des sources approchées n’a voulu s’aventurer pour dévoiler ces nouvelles artilleries. La certitude de l’heure demeure que le rapport formel du Federal Investigation Bureau (FBI) des États-Unis au sujet des never used 100-dollar bank notes devra constituer la pièce maîtresse pour le ministère Public en Cour intermédiaire.

En début de semaine, Navin Ramgoolam, accompagné de son homme de loi, Me Gavin Glover, Senior Counsel, doit se rendre dans les locaux du Central CID pour sa mise en accusation pour les délits de money laundering et de limitation of cash au sujet de ces Rs 220 millions en liquide, placées dans des coffres-forts, dissimulés dans une de ses chambres, notamment au fond d’un placard à River Walk. Subséquemment, la police devra loger en Cour intermédiaire en cours de semaine les accusations formelles pour que le procès soit fixé pro forma en vue de permettre au Full Bench de magistrats de prendre connaissance de la défense du leader du PTR.

Les dispositions de la Financial Intelligence and Anti Money Launderting Act (FIAMLA) sous la limitation of cash stipulent que « notwith- standing section 37 of the Bank of Mauritius Act 2004, but subject to subsection (2), any person who makes or accepts any payment in cash in excess of 500, 000 rupees or an equivalent amount in foreign currency, or such amount as may be prescribed, shall commit an offence. » À l’appui de cette section de la loi viennent se greffer les attendus du jugement du Judicial Committee of the Privy Council dans l’affaire ICAC v. Beezadhur à l’effet que les « Sources of funds have no bearing » dans la détermination du délit sous cette section de la loi. La clause 6 de FIAMLA consacrée à la procédure note que « in any proceedings against a person for an offence under this part, it shall be sufficient to aver in the information that the property is, in whole or in part, directly or indirectly the proceeds of a crime, without specifying any particular crime, and the Court, having regard to all the evidence, may reasonably infer that the proceeds were, in whole or in part, directly or in directly, the proceeds of a crime. »

Le rapport du FBI

Au sein de l’Enquiry Pool du Central CID, l’on se dit confiant de conclure ce procès contre un ancien Premier ministre, d’autant que sur la provenance de ces coupures bancaires de $ 100 avec des numéros de série successifs et le Bar Code de la Federal Reserve Bank de Chicago bien évidence, a été remis formellement récemment. Une des parades que pourrait tenter le legal panel assurant la défense Navin Ramgoolam pourrait être d’objecter à la production de ce document des Américains lors du procès. En contre-partie, le représentant du DPP, désigné pour soutenir l’acte d’accusation en Cour, pourra s’appuyer sur un rapport d’expert-comptable mettant à l’épreuve la thèse défendue par Ramgoolam que ces fonds sont constitués de ses per diem et autres allocations officielles perçues lors de ses dfférentes missions officielles en tant que Premier ministre de juillet 2005 à décembré 2014

Toutefois, en cas de culpabilité devant la justuce, la sanction se résume à une amende de Rs 2 millions ou une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, sans oublier la saisie des fonds à être blanchis. La liste des témoins qui seront assignés par la poursuite devrait être révélatrice à plus d’un titre, alors que la défense disposera d’un délai pour en faire de même pour un procès, qui devra déterminer, qu’on le veuille ou non, la carrière politique d’un ancien Premier ministre rattrapé par les délits de blanchiment de fonds et de limitation of cash…