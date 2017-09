À PLAINE-LAUZUN : Un camion se renverse et fait cinq blessés

Peu avant 11 heures ce matin, un accident spectaculaire est intervenu sur l’autoroute M1 en direction de Port-Louis, aux abords de la centrale électrique St-Louis, en direction de Plaine-Lauzun. Un camion qui se dirigeait vers le Sugar Bulk Terminal du port sur la M1 a dû brutalement virer à gauche dans la rue adjacente. Pour cause : un autre camion, selon l’aide-chauffeur et des témoins, a débouché soudainement devant lui.

Pour éviter l’accident, le chauffeur du camion, Lindsay Corentin, a dû braquer brusquement à gauche. Ce faisant, son importante marchandise, composée essentiellement de ballots de sucre, a déstabilisé le camion, qui s’est alors renversé. Trois autres véhicules, une voiture Kia, un 4x4 Mitsubishi et un scooter, qui devaient s’engager sur l’autoroute, se sont dans la foulée retrouvés coincés contre le parapet. Fort heureusement, ce n’est que la marchandise qui leur est tombée dessus. Les conducteurs et passagers de ces véhicules, cinq individus au total, s’en sont sortis avec de légères blessures. La passagère du scooter a toutefois fait un malaise. Tous ont tous été transportés vers l’hôpital Jeetoo. L’aide-chauffeur s’en est lui sorti indemne et s’est chargé de superviser le chargement de la marchandise dans un autre camion.

Quant au chauffeur du camion, il a dû attendre l’intervention des pompiers et du SAMU pour être extirpé de sa cabine, avant d’être lui aussi emmené à l’hôpital. Cet accident a occasionné un embouteillage important dans les deux sens de l’autoroute, d’une part due à la marchandise renversée sur la route, et d’autre part en raison des usagers de la route, exerçant leur curiosité habituelle, malgré les invectives de la police pour poursuivre leur chemin.