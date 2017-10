PNQ DE MARDI DERNIER : « De par son comportement minable, Duval a lamentablement raté sa rentrée parlementaire »

« De par son comportement minable, le leader de l’opposition, Xavier Duval, a lamentablement raté sa rentrée parlementaire », estime Paul Bérenger, leader du MMM. S’il renouvelle ses remerciements à l’Inde pour son aide généreuse au projet de Metro Express, le chef de file des mauves doute, néanmoins, que le gouvernement en place arrive à le faire aboutir dans les meilleures conditions. Le leader du MMM trouve, d’autre part, qu’avec l’entrée en campagne du leader du PTr, il se confirme « qu’un vote pour Arvin équivaut à un vote pour Navin ».

Paul Bérenger considère que les incidents survenus, mardi, à l’Assemblée nationale sont « très malsains pour la démocratie parlementaire ». Il s’étonne que, selon le procès-verbal des travaux, il y a eu vote pour la suspension pour deux séances parlementaires du leader de l’opposition, Xavier Duval. Or, Paul Bérenger, soutient qu’il y a eu, à un certain moment, un brouhaha général et aucun vote n’aurait, en fait, été pris pour l’expulsion du chef de l’opposition. En fait, il ajoute que si jamais la motion du Premier ministre visant à expulser Xavier Duval allait être mise au vote, il aurait demandé une « division of votes ».

Ce qui fait dire au leader du MMM qu’il y a eu vice de forme et que la suspension du leader de l’opposition est « illégale ». Il considère, malgré tout, qu’après de longs mois de vacances parlementaires, Xavier Duval a lamentablement « raté sa rentrée parlementaire » de par son comportement « minable ».

Paul Bérenger considère que le leader de l’opposition a, surtout, « raté sa rentrée parlementaire » par son choix du sujet de la PNQ de mardi dernier. Pour lui, en effet, la population, dans son ensemble, s’attendait à ce que Xavier Duval évoque, à cette première occasion, le sort des femmes cleaners en grève de la faim.

Paul Bérenger explique que Xavier Duval qui a été, en passant, partie prenante de la nomination de Maya Hanoomanjee au poste de Speaker en tant qu’ancien Premier ministre adjoint du gouvernement Lepep craignait, en fait, d’évoquer le cas des femmes cleaners « car il partage à 95% les péchés » des gouvernements Ramgoolam et Jugnauth auxquels il a appartenu.

Au sujet de cette grève de la faim des femmes cleaners qui a pris fin mercredi au terme d’un accord conclu, le leader du MMM renouvelle la solidarité de son parti avec ces travailleuses. Il indique que son parti attend le 15 novembre pour prendre connaissance des modalités de la mise en pratique de l’accord intervenu. « Nous demeurons vigilants », dit-il.

« Pourquoi toujours Manraj ? »

Paul Bérenger confie que le choix du secrétaire financier, Dev Manraj, pour présider les travaux du High Powered Committee institué à cet effet « ne nous enchante pas ». « Pourquoi donner cette impression que personne d’autre que Manraj à qui le gouvernement ne cesse d’avoir recours peut faire ce travail ? », se demande-t-il. Le leader du MMM enchaîne avec le cas des deux pilotes d’Air Mauritius qui ont été renvoyés et qui attendent encore d’être fixés sur leur sort.

Au sujet du Metro Express, le chef de file des mauves rappelle « l’insistance systématique » du ministre de tutelle, Nando Bodha, de garantir la transparence autour de ce dossier. Il renvoie, notamment, à ce propos, à « l’engagement solennel » pris par le ministre dans sa réponse à la PNQ du 28 mars 2017 au leader de l’opposition.

Aussi, Paul Bérenger s’étonne que dans sa réponse, mardi, Nando Bodha est venu affirmer que le contrat signé entre le gouvernement et le constructeur Larsen & Taubro « est de nature confidentielle » et ne peut, conséquemment, être rendu public. Le leader du MMM revient sur l’affirmation du ministre selon laquelle ce contrat a été négocié sur un « fixed price basis ». Ce qui, selon Nando Bodha, garantirait que le prix contractuel ne serait, en aucun cas, révisé à la hausse. « C’est ce qu’on avait aussi prétendu dans le cas du métro d’Edimbourg en Ecosse », fait remarquer Paul Bérenger. Il indique le projet de métro écossais a fini par coûter le double du « fixed price » qui avait, supposément, été agréé. Le leader du MMM note qu’à vendredi, le rapport réactualisé de faisabilité de Singapore Corporation Enterprise (SCE) n’avait pas encore été déposé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale en dépit de l’engagement renouvelé du ministre à cette fin mardi lors de la PNQ. « En fait, c’est un New Financial Appraisal Update, document certes fort intéressant qui a été déposé et non le rapport réactualisé de faisabilité des Singapouriens », explique Paul Bérenger. Il souligne l’importance de pouvoir consulter ce rapport remanié en vue, dit-il, de pouvoir le comparer avec le rapport initial de faisabilité réalisé par les mêmes experts de SCE en 2013 sous le précédent gouvernement PTr/PMSD.

Il se console, néanmoins, qu’après en avoir parlé personnellement, jeudi, avec le ministre, ce dernier lui a fait parvenir, tard, vendredi, une copie tant attendue de la « feasibility study » réactualisée. Paul Bérenger renouvelle ses remerciements à l’Inde pour son gros soutien financier à ce grand projet de mode alternatif de transport par voie ferrée, notamment, pour les quelque Rs 10 milliards de subventions. Il doute, néanmoins, que le gouvernement en place arrive à faire aboutir dans les meilleures conditions le projet. « On veut nous faire croire que tout est possible », dit-il et cite, à ce propos, l’exemple singapourien, pays où, selon les dernières informations relayées par BBC News, une voiture de moyenne gamme coûte quatre fois plus qu’aux Etats-Unis dans le but évident d’encourager ceux qui se déplacent de voyager par le transport en commun.

Métro : « L’ancien gouvernement prévoyait le péage »

« Il semble que, chez nous, on veuille faire du miracle ! », ironise-t-il en notant des mesures d’accompagnement nécessaires pour que le projet de Metro Express soit viable. Paul Bérenger ne manque pas, à ce propos, de rappeler que dans sa version précédente sous l’ancien gouvernement PTr/PMSD, le projet de métro léger était accompagné d’une série de mesures d’accompagnement. Celles-ci, rappelle-t-il, comprenaient, entre autres, l’imposition d’un droit de péage sur certaines routes pour des automobiles ainsi que des mesures fiscales pour contenir, voire, diminuer l’extension du parc automobile.

Paul Bérenger prévoit, par ailleurs, que la campagne électorale en vue de l’élection partielle du 17 décembre à Belle-Rose / Quatre-Bornes est appelée à s’intensifier alors que le dépôt des candidatures aura lieu samedi prochain, 4 novembre, jour du Nomination Day. « Avec l’entrée en campagne de Navin Ramgoolam vendredi soir, les choses deviennent au moins claires : un vote pour Arvin Boolell, c’est un vote pour Navin Ramgoolam », dit-il. Il dit n’avoir « aucun doute » que l’électorat du No 18 « dira non à cela ». Selon lui, un vote pour la candidate du MMM Nita Juddoo est, en revanche, « un vote contre le MSM, un vote contre le PTr et un vote pour le vrai changement ». En prévision du Nomination Day, il annonce une grande réunion des activistes mauves demain, lundi, au nouveau quartier général du MMM à La-Louise.

Paul Bérenger adresse, d’autre part, son « salut fraternel » au président des Seychelles, Danny Faure, actuellement en visite officielle à Maurice. Il rappelle que Maurice et les Seycelles, qui ont une histoire partagée, ont aussi, notamment, la langue créole en partage. Il indique avoir eu l’occasion de s’entretenir avec le président seychellois vendredi et lui a demandé de transmettre l’expression de son amitié à son peuple.

« Le week-end dernier fut un week-end très pénible », confie aussi Paul Bérenger quand il évoque le décès de son ancien camarade de combat au MMM, Prem Nababsing : « En lui, le MMM a perdu un de ses membres fondateurs, une personne intègre jusqu’au bout des ongles et qui, de tout temps, a été à cheval sur les principes. C’est une grosse perte pour le MMM qui perd en Prem Nababsing une partie de lui-même ». S’il reconnaît que le disparu et lui ont, plus d’une fois, été en désaccord, Paul Bérenger assure que ces désaccords se faisaient « dans le respect mutuel ». « Prem Nababsing fut un ‘hardworker’ qui n’a jamais fait de honte au Parlement », dit-il. Le leader du MMM dit avoir une pensée spéciale pour son épouse et ancienne députée du MMM, Vidula Nababsing, ainsi qu’à ses trois filles.