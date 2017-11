POSITIVE ATTITUDE - FENG SHUI : Travaillez dans un cadre zen

Pratique chinoise ancestrale visant à rétablir la circulation de l’énergie dans des espaces de vie, le Feng Shui trouve aussi sa place dans le cadre professionnel. Adopter une approche en ce sens permet de rendre votre environnement de travail beaucoup plus agréable et stimulant. À presque deux mois de 2018, Vijayal Sunassee, consultante et propriétaire de la boutique World of Feng Shui, vous oriente vers quelques conseils pour aménager ou réaménager votre bureau pour une nouvelle dynamique sur votre lieu de travail…

Le bureau est autant un espace de vie que votre maison car nous passons en moyenne un tiers de la journée dans ce lieu. Raison pour laquelle il est important de booster l’énergie et l’harmonie de cet emplacement, en favorisant une meilleure stabilité et harmonie relationnelle pour une meilleure réussite professionnelle. Cela se traduit à travers l’attitude mais aussi une décoration qui favorise le Feng Shui pour plus de bien-être et détente. “C’est une science chinoise, qui date de plus de 3 500 ans, qui nous permet de vivre en harmonie avec l’énergie des cinq éléments dans notre espace bâti et non-bâti”.

Agencer le succès

“Le Feng Shui nous enseigne à reconnaître et à manier la bonne ou mauvaise nature des influences qui nous entourent. Son influence évidente peut mener tout le monde au succès. On utilise le Feng Shui pour améliorer ses relations personnelles, l’amour et le mariage, la fécondité et sa santé mais aussi sa vie familiale et professionnelle”, souligne Vijayal Sunassee.

Dans cette optique, adopter une telle approche sur son lieu de travail procure de nombreux avantages. Selon la consultante en Feng Shui, dans la Chine ancienne, on assimilait les érudits ayant obtenu beaucoup de succès dans leurs études à une carpe nageant contre le courant pour atteindre la porte du dragon – le Dragon gate. Aujourd’hui, on peut appliquer ce symbolisme aux employés souhaitant s’élever dans la hiérarchie de leur entreprise. La chance dans le domaine professionnel en matière de Feng Shui doit se concevoir dans cette perspective.

Progresser dans la hiérarchie

Le Feng Shui dans le domaine professionnel favorise ainsi les occasions de progression au sein d’une hiérarchie. Il apporte la promotion et un rang plus élevé. Un bon Feng Shui dans le bureau apporte aussi une harmonie entre collègues, moins de office politics et moins de back stabbing. “Placer son bureau dans des directions propices peut également vous protéger des actes déloyaux, des trahisons et des licenciements. Un bon Feng Shui garantit aussi que votre travail et dur labeur soient reconnus et appréciés”.

La formule KUA

Pour une meilleure productivité, un agencement adéquat est nécessaire. On peut déterminer les directions les plus favorables pour cette productivité en se fondant sur la formule KUA qui est calculée à partir de notre année de naissance. Cette formule désigne la direction faste de chaque personne dans le domaine professionnel. Vijayal Sunassee est d’avis qu’une fois que l’on connaît son chiffre KUA, qui peut être obtenu gratuitement sur le site www.wofs.com, on peut utiliser cette information de mille manières, qui renforceront toutes le Feng Shui personnel. “Pour l’essentiel, dans le bureau, il s’agit de s’asseoir dans une direction précise ou de faire face à une direction qui vous est propice. Une fois que cette direction est identifiée avec une boussole, on s’engage sur la voie du succès professionnel”.

Éléments Feng Shui

Dans une structure officielle, certains éléments de décoration ou autres objets favorisent une attitude Feng Shui. L’eau, sous la forme d’une fontaine ou d’un aquarium etc., placée dans le nord, apporte beaucoup de succès à une entreprise. La consultante relate qu’on voit dans tous les bâtiments modernes des grosses sociétés, que le Feng Shui est utilisé pour donner les meilleures chances de réussite et l’élément eau est omniprésent. Les couleurs sont aussi source de bien-être. “La couleur bleue est associée à l’eau et donc à la richesse. Le rouge c’est pour l’aspect fame and recognition. Il faut aussi avoir du vert dans un bureau car le vert est associé à l’élément bois qui symbolise la croissance”.

Les trois erreurs à ne pas commettre

Pour un bureau Feng Shui dans sa globalité, la consultante souligne que certaines erreurs sont à éviter.

— Il faut savoir où et comment placer l’élément eau car une fontaine placée dans une direction qui n’est pas compatible à cet élément (comme le sud) peut causer plus de tort à l’entreprise.

— Un bureau qui a une forme irrégulière, c’est-à-dire pas carré ni rectangulaire, rend difficile la pratique du Feng Shui.

— Ne jamais occuper un bureau qui a la forme d’un triangle ni un bureau qui se trouve à côté des toilettes ou faisant face directement à la porte d’entrée principale.

Principe du Feng shui

Feng Shui signifie « vent et eau » et fait référence à la terre, ses montagnes, ses vallées et ses cours d’eau. En tant que mode de vie, le Feng Shui est considéré comme la science qui permet de sélectionner et d’organiser son espace afin que les cinq éléments et les énergies Yin et Yang se trouvent en équilibre harmonieux, et par conséquent procurent une existence agréable à tous ceux qui résident dans cet environnement. La pratique du Feng Shui reste imprégnée d’un certain mysticisme. Pour comprendre et assimiler ses lois et règles multiples, il faut admettre un certain nombre de théories fondamentales sur l’univers qui peuvent paraître pour certains totalement étrangères dans le contexte de notre perception moderne du fonctionnement du monde.