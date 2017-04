RUGBY — BEACHCOMBER WOLRD CLUB 10'S: Maurice accueille le gratin mondial

La première conférence de presse autour de la troisième édition du Rugby World Club 10's s'est tenue mardi dernier, dans les locaux de Beachcomber à Curepipe. Le tournoi se tiendra pour la deuxième fois à Maurice les 17 et 18 juin au stade Anjalay à Belle-Vue et est organisé par Carinat Sports Marketing Ltd, Rugby Union Mauritius (RUM), en collaboration avec la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), ministère de la Jeunesse et des sports, Casela World of Adventures, Medine Limited, Harel Mallac Group, SBM Group et Beachcomber Resorts and Hotels comme le sponsor principal. Il regroupera les meilleurs clubs du rugby au monde venant principalement de l'Europe ou encore de l'hémisphère nord. La compétition réunira huit équipes, réparties en deux poules de quatre.

Elles sont : Western Force, champion en titre, Acquis Brumbies finaliste malheureux l'année dernière; les vainqueurs de la South Africa's Currie Cup, les Toyota Cheetahs, Vodacom Blue Bulls, Kubota Spears, le club emblématique de la Grande Bretagne, Harlequins, l'Africa Pacific Dragons (APD's) et la formation Française, les Pyrénées. Pas plus de 200 joueurs de niveau mondial seront à Maurice durant un week-end. Ils seront logés dans les chaînes hôtelières de Beachcomber situées dans le nord du pays comme Victoria à Pointe-aux-Piments ou autres Le Mauricia à Grand-Baie.

Gilbert Espitalier-Noel, CEO de Beachcomber Resorts, se dit heureux de s'embarquer dans cette aventure. « Nous nous réjouissons d'accueillir tout ce beau monde dans nos hôtels. Cette année encore nous aurons droit à un rugby de haut niveau dans une ambiance de carnaval. Beachcomber partage de nombreuses valeurs avec le rugby, telles que la passion, le travail d'équipe, l'honnêteté et la camaraderie. Cet événement est un formidable divertissement sportif qui permet en parallèle de combattre la basse saison touristique », fait-il ressortir.

Du côté de Carinat Sports Marketing, Heyneke Meyer avance que l'engouement des clubs à travers le monde pour le Word Club 10's ne cesse d'augmenter. « Pour cette édition, les équipes enverront leurs meilleurs joueurs qui sont la plupart des internationaux de renom. Nous aurons des joueurs du Springboks, de la sélection nationale de Fiji, des Îles Samoa, d'Australie, entre autres. L'année dernière j'étais le coach des APD's, cette année j'ai rejoint la direction de Cariant Sports pour l'organisation. Et je peux dire qu'il y a un intérêt grandissant pour le World Club 10's. »

WC10's Africain

Comme ce fut le cas l'année dernière, une série d'activités sera organisée en parallèle pour marquer cet événement. Des tournois satellites destinés aux amateurs du rugby seront organisés sur plusieurs sites. Ainsi, les dames, les vétérans, les U11, U13, U15 et les juniors, entre autres, auront l'occasion de se mettre à l'évidence. Mais la grande innovation de cette année demeure la tenue, en même temps que le World Club 10s, une compétition regroupant des équipes africaines.

« Pour donner plus d'ampleur à cet événement unique en Afrique et qui verra la création d'un World 10's africain suite à la demande du président du Rugby Afrique Abdelaziz Bougja. Il regroupera six équipes à savoir Maurice, la Réunion, Rodrigues, il ne manque plus que la confirmation des autres équipes. C'est grâce à ce genre d'événement que le rugby se développera à Maurice. Le premier tournoi a été une fête et je pense que le deuxième va être une méga fête. Ce tournoi commence à prendre de la valeur », constate-t-il. Les matchs seront diffusés sur plusieurs chaînes de télévision à travers le monde. Le tirage au sort du tournoi se fera le 17 mai au siège du Beachcomber Resorts and Hotels. Au total, 24 matches seront disputés, soit 12 lors de la phase de poule samedi 17. Les quarts de finales, semi finales, et les matches de classement.