Sans oeillères ni coton…

IPP de Toro

— Éta Ti-Louis, ki position mo ami ?

— Chaud mo dire, chaud, chaud !

— Ki sa souval la sa ? Dans guide mo pas fine trouvé sannla.

— Ki souval to pé causé ? Mo dire toi chaud, chaud mon ami.

— Ti-Louis, to finn manz dholl puri maraz gramatin la et to la bous pé brilé, ki sa ?

— Selman bannla éna raison dire to enn tente vide toi. To sa zafer chaud pé passé to pas rouvé. To koumadir bef dans désert finn mett enn linett soleil ar toi pou to pas trouvé naryé !

— Hein ? La boue pé mok la marre. Ki chaud to pé trouvé toi ?

— To pas konn Toro ?

— Ki Del Taurus ou Torero ?

— Paul Toro ta. Ki pé arrive, to lipié finn maille dans drap ki sa ?

— Hein… bé Ti-Louis pas finn mett deux barres savon anba so lipié finn fer aller sa ?

— To pas koné ki li népli envi joué bye-looké aster et ki li pé compte lors Bruce Springteen pour kapav fer enn coup Torero Dancer ? Bé là mo croire li pou kontinyé fer bye-looké même après séki finn arrive li.

— Ki problème ki fine arrivé ankor ?

— Hé ta, kot to dizef ti éclo toi, dans Bois de Boulogne ki sa ? To pas suiv l'actualité. Pas finn trouve Toro ek son bann compagnonn desann dans bis ?

— Ti-Louis ki to pé causé ? Sa Toro to pé causé la li pas voyage dans bis li, mais dans berline koumadir Sobrino.

— Alle check to email. M. Letchis finn bizin dire bis pou kapav charge Toro ek son troupe après ki fine trappe zot pe fer enn IPP.

— IPP ? Ki enn lot souval encore sa ?

— Non ta. Illegal Poker Party dans Quatre-Bornes kot so camarade Ham.

— Hé ta. Mais kouma M. Letchis finn koné ki Toro pé fer IPP dans Quatre-Bornes ?

— To konn zistwar Merveille ek so deux coffres ? Mem zafer sa.

— Koumadir les hommes de M. Letchis finn fer enn bon récolte avant mem que la saison soit entamée.

— Mo pas trop koné, mais bannla pé dire ki fine gagne 5 gros Baton lors la table. Bannla pé dire ki finn gagne ordinateur ousi …

— Ordinateur ? Danzéré sa Man. Ki finn trouvé ladan ?

— Sannla pas capave cause fort. Mo zis kapav dire toi finn trouve enn zistoire lor Clark Gable.

— Ti-Louis dire moi enn coup, Clark Gable li kouma dire pomme d'amour sa, dans tou la sauce li ladans. So photo li dans ordinateur, prochaine lot coup dans qui pou trouve li ankor ?

Je ne partage pas

Cinq pour six, mais une priorité absolue qui est accordée au Chef. Alors comment partager les quatre qui restent en cinq. C'est la grande question qui taraude la dame qui a beaucoup de talents au Champ de Mars, d'autant qu'elle a reçu des “consignes” des nouveaux qui ne veulent pas partager avec l'ancien, du fait que l'autre a déjà déteint sur lui. « Li finn vinn parey kouma so sef. La voix de son maître », dit-on dans les coulisses. Que faire alors ? Il n'y a qu'à espérer que La Dame aux Talents en aura suffisamment pour couper la poire en deux.

Commentateur

Sincèrement, je crois qu'il est arrivé au bout du rouleau car si auparavant il ne pouvait pas tenir les 2400m, aujourd'hui il ne peut même plus tenir un sprint de 1365m. Dès que les chevaux entrent dans la dernière ligne droite, il perd sa voix et hurle tellement que je n'arrive plus à comprendre qui est en tête ou qui a gagné. Dans la Duchesse, je croyais avoir gagné avec un pari placé sur Belong To Me, mais… malheureusement ce n'était pas le cas. Le monsieur s'était trompé de cheval car Belong To Me avait terminé… huitième. À qui la faute ? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est un peu du n'importe quoi en ce moment à la télé. Soit on est commentateur soit on ne l'est pas. Et puis, disons les choses telles qu'elles sont : toute histoire, aussi belle soit elle, a une fin. Il faut savoir tirer sa révérence !