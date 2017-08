SHIFT SYSTEM DANS LES HÔPITAUX : Les médecins au ministre Husnoo :   « Anou assiz otour enn latab »

À la veille de l’audience visant à étudier la judicial review réclamée par les médecins contestant le shift system, la Medical and Health Officers Association (MHOA), aux côtés de la Government Medical and Dental Officers Association (GMDOA), ainsi que la Nursing Association et la Féderation des syndicats du service civil, a mobilisé hier ses membres à la Unity House, Beau-Bassin, pour une assemblée générale spéciale. Une assemblée composée majoritairement de jeunes de la profession médicale mécontents des 40heures imposées par le ministère de la Santé depuis le 1er août. « We will complain then comply ! » ont fait ressortir les syndicalistes, qui demandent au ministre Anwar Husnoo d’ouvrir le dialogue. «Anou asiz otour enn latab. Solisyon pou trouvé dan kominikasyon ant anplayer ek anplwayé », disent-ils. Une stratégie qui a aussi été prônée par le ministre de la Santé, qui même s’il maintient la ligne dure quant à l’application du shift system, s’est dit prêt à discuter. Au vu des prédispositions des deux parties à dialoguer, il se pourrait que la situation se décante au courant de la semaine.

Un grand nombre de médecins mais aussi d’infirmiers se sont réunis hier à Beau-Bassin lors de l’assemblée générale de la MHOA. Une assemblée de médecins très remontée contre le système de rotation, mais aussi contre l’absence du ministre Anwar Husnoo, vivement décriée. Si la Government Civil Servants Association (GSCA) n’était pas représentée, la Nursing Association est venue prêter main-forte aux médecins. Ce qui ressort des discours virulents pour la plupart, aux allures de politiciens sur les caisses savon, à l’encontre du ministre Husnoo, c’est le manque de communication entre les syndicalistes et le ministère de la Santé.

D’ailleurs, dans tous les discours, le manque d’égard du Senior Chief Executive de la Santé, « supposément jamais libre car toujours en réunion », pour communiquer avec les syndicalistes a été décrié. D’où la déception et la colère des syndicats qu’Anwar Husnoo ne se soit pas déplacé pour assister à cette AG à laquelle il avait pourtant été invité. Quoi qu’il en soit, les syndicalistes se sont tous prononcés en faveur du dialogue, et appellent le ministre de la Santé à « assiz otour enn latab » pour discuter avec eux. « Solisyon pou trouvé dan kominikasyon ant anplayer ek anplwayé, disent-ils, précisant néanmoins qu’ils seront intransigeants quant au nombre de personnes qui pourront assister à toute réunion entre les syndicats et le ministre.

Les médecins ont aussi donné la réplique sur la question d’overtime. Insistant sur le fait que leurs revendications ne relèvent pas d’une question de manque à gagner uniquement, le président de la MHOA, le Dr Devinesh Sewsurn, a soutenu que « nous ne voulons pas d’increment mais du temps. » « Nous sommes nous aussi des humains et nous avons besoin de voir notre famille. Nous ne pouvons tolérer cela, travailler dans de telles conditions est de l’esclavage moderne. Il faut trouver une solution dans le dialogue et ne pas faire de politique de deux poids deux mesures », a fait comprendre le médecin.

Médecins

« mercenaires »

Les médecins dans la salle étaient tous unanimes : le projet pilote de shift system appliqué en avril 2016 était un vrai fiasco, alors pourquoi aller de l’avant ? De plus « aucun survey n’a été fait auprès de ceux concernés. Comment peuvent-ils affirmer que le projet a été favorablement accueilli par le personnel soignant alors que les autorités n’ont consulté personne », a déclaré le Dr Devinesh Sewsurn. Les syndicalistes ont fait de virulentes sorties également à l’encontre d’anciens médecins qui ont proposé cette mesure prise en compte par le PRB. Le plus virulent des intervenants, Narendranath Gopee, de la FSSC, menaçant, a même qualifié les médecins de la vieille garde de » mercenaires ».

Ram Nowzadick, président de la Nursing Association, déplorant « plusieurs zones d’ombre et incohérences dans ce que le ministère souhaite mettre en place », a réitéré le soutien du personnel soignant aux médecins. « Le shift system aura certainement un impact sur le shift des infirmiers également. C’est pour cela que nous vous soutenons et saluons votre courage et détermination. » Comme les autres syndicats, la Nursing Association souhaite rouvrir le dialogue avec les autorités.

« Nous ne sommes pas contre ce système, nous voulons juste discuter des conditions, et ce, dans l’intérêt des patients avant tout », ont-ils avancé. Si les syndicalistes veulent entamer un dialogue concret avec les autorités, durant la semaine écoulée, ils ont multiplié les actions pour soutenir leur cause. Parmi, des lettres envoyées à la Human Rights Commission et l’Equal Opportunity Commission. Ils songent aussi faire appel au Service Civil Appeal Tribunal en attendant la délibération demain en Cour suprême de la demande de la MHOA pour une judicial review s’agissant du shift system.

Réduction du temps d’attente notée dans les hôpitaux

Patients et personnel soignant « satisfaits »

Si les médecins généralistes sont remontés contre l’introduction du shift system, et qu’à la voix de leur représentant syndical s’est joint la Nursing Association, dans les hôpitaux, la situation est plutôt sereine. De nombreux patients et infirmiers qui ont testé le nouveau remède depuis mardi dernier se disent plutôt satisfaits. Ils espèrent néanmoins quelques ajustements au système pour une satisfaction générale au sein du service hospitalier.

9h30 vendredi, la salle d’attente des Casualties de l’hôpital Candos, généralement bondée à cette heure, est pourtant à moitié remplie. Pour cause : la fluidité dans les salles de consultations. « Ena inpe dokter azordi, nou pena pou atann lontan », lâche une patiente venue consulter pour une grippe. Si le personnel soignant est très occupé et a à peine le temps de faire la causette, le temps d’attente a diminué, note-t-il. Les patients sont appelés un à un plus rapidement pour être examinés.

Dans la salle, l’atmosphère est légère. C’est le calme plat. Aucun signe de la tumulte des récents jours autour du shift system. Alors que la Nursing Association a pris position autour des médecins généralistes contestataires du shift system, les infirmiers que l’on rencontre estiment que « c’est une bonne initiative ». Ils relèvent que si les salles de consultation sont davantage mouvementées, avec le shift system, cela donne la chance à plus de médecins d’être au front. « Il y a tellement de jeunes médecins chômeurs, c’est bien de leur donner la chance d’exercer. Nous avons nous aussi des enfants et voir ainsi des jeunes étudier durant toutes ces années pour ne rien faire, cela est triste. Il est temps de laisser la place aux jeunes », commentent certains infirmiers.

Le schéma est le même du côté de Port-Louis à l’hôpital Jeetoo. À quelques minutes de l’heure de visite vendredi après-midi, les couloirs de l’établissement se remplissent de personnes. Aux Casualties pourtant, même si plusieurs personnes attendent leur tour, c’est le calme plat. Là encore, la fluidité dans les consultations est appréciée par les patients aussi bien que le personnel soignant. « Je peux comprendre la colère des médecins parce que c’est un système qui existe depuis longtemps et venir tout chambouler d’un seul coup est assez perturbant et nous les soutenons » avance toutefois un infirmier. D’autres disent pourtant que « l’initiative est bonne. Pour nous il n’y a aucun changement. C’est surtout pour les patients que c’est bénéfique ».

Tous attendent de voir comment les choses se dérouleront dans le long terme. « J’ai cru comprendre qu’il y aura 2 heures de floating entre le départ et l’arrivée du prochain médecin. S’il y a un cas important à traiter entre-temps, nous allons devoir nous-mêmes nous occuper de la personne. Ce qui n’est pas problématique en soi, mais qui pourrait l’être si la personne nécessite une intervention immédiate », relève un infirmier. C’est pourquoi, estime le personnel soignant, il faut un système où tout le monde trouve son compte.