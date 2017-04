THE T-PRINTERS 25TH ANNIVERSARY CUP : Scotsnog le meilleur à l’entraînement

La carte de la troisième journée est maigrichonne avec seulement 58 engagés pour les huit épreuves au programme et les turfistes doivent s’estimer heureux que toutes les courses ont été maintenues. Malchanceux la semaine dernière, Gilbert Rousset revient en force et tout porte à croire que Scotsnog sera capable de faire la différence et lui offrir sa première victoire dans une épreuve principale cette saison.

Scotsnog est le cheval qui a laissé la meilleure impression à l’entraînement. Cependant, il n’est pas celui qui est le mieux placé au départ car il aura à composer avec le numéro 5 à l’extérieur. Le parcours est bon pour une reprise et il peut tout aussi bien courir proche du meneur et accélérer en fin de parcours. Son principal danger se nomme sans doute Memphis Mafia, qui aura l’avantage de démarrer plus proche de la lice. Le cheval de Ricky Maingard affiche de bonnes dispositions, mais il reste à savoir s’il peut rivaliser avec ses adversaires du jour, surtout ceux qui sont mieux placés que lui à l’échelle des valeurs.

Everest est le second représentant de Gilbert Rousset. Le gris a laissé ses partisans sur leur faim en 2016 avec zéro victoire, alors que son entourage le voyait réaliser un excellent parcours. On trouve que son entraînement a changé par rapport à ses deux premières saisons. Son entraîneur semble avoir préféré jouer la carte de la fraîcheur.

Ramapatee Gujadhur a fait confiance à Bulsara, qui retrouve donc la compétition après avoir été mis au repos fin 2016. Le cheval paraît bien, mais tout porte à croire que cette course ne fait pas partie de ses objectifs. On trouve que cette mise en jambes lui sera utile pour une éventuelle participation dans la Coupe du bicentenaire et même The Barbe Cup.

Hillbrow, depuis qu’il s’est blessé, n’a pas retrouvé tous ses automatismes. Démarrer contre quelques-uns des meilleurs n’est pas chose aisée. Ryder Cup, le numéro 2 de Ramapatee Gujadhur, trouve la compétition plus dure depuis qu’il ne peut plus mener un peloton. Il pourrait retrouver sa vélocité le temps d’une course après un bon repos. Si tel est le cas, il faudra ne pas le négliger car il possède beaucoup de travail sous les sabots. Vincent Allet engage la nouvelle unité Netflix, qui aurait besoin d’un 1600m pour être à l’aise. Il est fit pour une première, mais on préfère le voir cette fois.

Concernant la tactique, Memphis Mafia aura peut-être intérêt à dicter sa loi ou faire travailler son adversaire direct, Scotsnog, si jamais ce dernier insiste pour diriger les opérations. On ne voit pas Brandon Lerena se diriger vers une course suicide. À moins que ce ne soit Everest qui se sacrifie pour mener les débats et rendre la tâche de Scotsnog plus facile pour la suite des événements. On pense Scotsnog suffisamment bien actuellement pour se défendre comme un grand.

LES AUTRES COURSES : Retour gagnant pour James Winks

1. On aime bien les jeunes de 3 ans cette saison. On a pronostiqué pour trois d’entre eux pour débuter par une victoire et un seul nous a laissé tomber. Au fait, c’est plutôt la malchance qui a voulu que Skip The Red ne l’emporte pas. Par contre, Cape Horn et Without A Doubt ont été exacts au rendez-vous. Pour cette première épreuve, notre choix s’est porté sur Dark Force, un autre représentant de Ricky Maingard qui a remporté une course et s’est placé lors de ses quatre autres tentatives. S’il répète ce qu’il a fait à l’entraînement, on ne le voit pas être battu. Reste qu’il aura à devancer des chevaux qui ont plus de maturité. À commencer par Blizzard Of Ozz qui, dans cette valeur, ne sera pas un simple faire-valoir. Ek Tha Tiger a aussi déjà démontré ce dont il est capable quand il est dans un bon jour. Lecture D a paru mieux dans sa peau avec l’apport des œillères. Villa Leblanc semble s’être bien adapté avec ce harnachement, mais il aura à contourner le handicap de sa ligne extérieure.

2. On est partant pour une victoire de la nouvelle unité Mexican Sun, qui permettra à Vincent Allet et Ryan Wiggins d’ouvrir leur compteur pour 2017. Mexican Sun, c’est un jeune cheval qui n’a pas beaucoup couru et qui pourrait être tenté par la position tête et corde, et tirer profit de son excellente ligne. Il faut ici préciser que c’est de bout en bout qu’il avait signé son succès en Afrique du Sud. Côté travail, il en a suffisamment pour démarrer sur une bonne note. Gameloft mérite une certaine considération, surtout s’il prend un bon départ. Cela lui permettra d’être dans le sillage du meneur dans la partie initiale. Chester’s Wish, qui a changé d’entraîneur, ne part pas battu d’avance. Il fait bien après repos et on devrait le revoir à l’arrivée. Dawn Raid n’est pas facile à jauger. Il transpire parfois trop et pourrait ainsi perdre ses moyens avant une course. Reste qu’il peut bien faire quand les conditions sont en sa faveur.

3. James Winks rechausse les étriers après avoir purgé une semaine de mise à pied. Dès sa première monte, il se retrouve avec une bonne chance de victoire avsurec Seeking The Dream. Bien placé au départ, il devrait être en mesure trouver une bonne position. On pense que les conditions de course devraient être en sa faveur. Si on regarde la carte de plus près, on trouve que League Of Legends pourrait avoir à s’user prématurément pour adopter sa tactique favorite et payer de ses efforts en fin de parcours. Il pourrait aussi être gêné par la présence d’Al Firenze, qui a intérêt à conserver l’avantage de la corde avant de se laisser déborder. Melson revient à la charge deux semaines après et il a l’avantage d’une course dans les jambes. Cela est souvent important et aide à faire la différence. On a également aimé le travail effectué par Accountability, cheval entraîné par Vincent Allet. Sa ligne n’a pas de réelle importance vu qu’il est un attentiste confirmé. S’il trouve le passage idéal en fin de parcours, il a sa chance.

4. Sir Earl Grey est une autre bonne monte pour James Winks. Le gris affiche actuellement de bonnes dispositions et on doit admettre qu’il n’est pas passé inaperçu à l’heure des galops. La question qu’on pourrait se poser est : où sera-t-il dans le parcours ? Au pis aller, il se retrouvera en one-off et cela ne devrait pas le gêner. Au contraire, comme il est un long striding horse, cela devrait l’aider pour allonger ses belles foulées en fin de parcours. Argun reste néanmoins une possibilité, lui qui a certainement mûri pendant l’intersaison et à qui on ne peut reprocher grand-chose depuis qu’il est en compétition au Champ de Mars. De plus, sa bonne ligne plaide en sa faveur. Evergreen peut jouer les trouble-fête, surtout dans la partie initiale. Mais ils pourraient tous être surpris par la nouvelle unité Our Jet, qui porte des œillères pour la première fois. Ce cheval a eu une carrière bien remplie en Afrique du Sud, mais n’a jamais été essayé avec ce harnachement. Espérons que Shirish Narang ait raison de les lui faire porter. D’un autre côté, si jamais il y avait lutte pour le commandement, on ne devrait pas négliger les chances de New Star.

5. La lutte concernera surtout Chosen Dash et Step The Fame, les deux spécialistes du parcours. Le premier nommé portera à nouveau une noseband et devrait ainsi retrouver tous ses automatismes pour renouer avec le succès. Step To Fame retrouve sa distance favorite après deux échecs sur 1365m. Il faut souligner qu’il tente sa chance à un niveau supérieur cette fois, avec pour résultat qu’il porte une charge raisonnable. Beluga est le troisième cheval qu’on retient dans les combinaisons. Il paraît quelque peu barré par les deux chevaux cités plus haut. Mais un accessit demeure largement à sa portée. Streetbouncer a déjà gagné dans la valeur du jour et sur le parcours. Il peut trouver plus rapide que lui, mais est en mesure de venir au finish sur le kilomètre. En ce qui concerne Fortissimo, qui en sera à sa deuxième course au Champ de Mars, on préfère le revoir. Allenby Park pourrait, lui, trouver la distance un peu trop courte.

7. Bien malin celui qui peut dire avec certitude qui l’emportera. C’est une course qui regroupe des chevaux qui n’ont pas réalisé grand-chose et deux nouvelles unités qui présentent un palmarès moyen. Force est toutefois de constater que Van Der Scaler peut se distinguer dans ce lot, lui qui a remporté trois courses en 2016. Sur 1000m et dans une valeur inférieure, Red Hot Poker mérite toutes les considérations. Avec une bonne ligne, il devrait être bien placé dans le parcours. Le nouveau Anton Ruskin, l’autre Shirish Narang engagé, a été confié à l’apprenti Sanish Ramgopal pour bénéficier d’une remise de 3 kg. On aurait tort de ne pas croire en ses chances, surtout dans un champ moyen. Une petite chance à Domani, qui est capable de bien terminer le parcours, même si on pense qu’il sera distancé dans la partie initiale.

8. La ligne numéro 3 et 3 kg de remise font d’Emblem Royale une première chance dans cette épreuve à condition où on retrouve des chevaux qui n’ont pas gagné en 2016 et 2017 lors de leurs cinq dernières tentatives. Ils sont huit au départ et seulement deux d’entre eux ont déjà passé la ligne en premier au Champ de Mars. Ils sont Lividus et Yoda Man, mais on préfère les considérer comme des outsiders. Emblem Royale semble être celui qui imposera sa loi. Fort de sa fraîcheur et d’un engagement à un niveau inférieur, c’est la victoire qui se présente à lui sur un plateau. Derrière lui, on place Burwaaz, qui porte à nouveau des œillères. Le plus important pour lui sera de ne pas rater sa mise en action. Attention à Catwalk Model, qui a été soigneusement entraîné sur deux tours en plusieurs occasions. C’est lui qui est à coup sûr le plus fit de la course. Bridegroom Bertie a aussi ses partisans car des progrès notables ont été notés lors de ses galops à l’entraînement.