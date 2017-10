TIR À L'ARC — CHAMPIONNATS NATIONAUX (1440 ROUND): Stéphan Klein sans surprise

Les archers étaient nombreux à se déplacer du côté de Baie du Tombeau dimanche dernier, pour les championnats nationaux de tir à l'arc organisés par la Fédération mauricienne de tir à l'arc (FMTA) à Le Goulet. En l'absence de Jean-Marie Babet en recurve senior, un compétiteur hors pair, le sacre n'a pas échappé à Stéphan Klein du CSSC. En forme depuis le début de la saison et très régulier lors des compétitions locales et internationales, Stéphan Klein s'est imposé avec un total de 1138 pts. Il a su faire preuve d'endurance, d'agilité et de précision en réalisant le meilleur score sur 70m et 30 m. Ce qui lui a d'ailleurs permis de terminer sur la plus haute marche du podium devant Rajesh Putlarow (1031 pts) de Padco et Sailesh Gumbheer (915 pts) du club d'Artemis.

En compound, en l'absence de Dominique Koo, qui était un prétendant sérieux au titre, c'est Henri How (Artemis) qui s'est distingué. Il a atteint 1301pts, soit six points de plus que le représentant de Padco, Ryan Chan (1295), qui termine deuxième. Les plus jeunes ne sont pas en reste, puisqu'ils étaient nombreux à s'être présentés à ces championnats de Maurice. Ainsi, six archers de la catégorie poussin étaient en lice sur 10m recurve. Noah Hao Thyn Voon n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Malgré ses 13 ans, il a su faire preuve d'endurance, d'agilité et de précision pour réussir un total de 970 pts. Le représentant de Padco a été le seul archer dans cette épreuve à avoir franchi la barre des 300 points à trois reprises.