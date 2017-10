YANNICK LINCOLN, DIRECTEUR DE COURSE DU MOKA TRAIL: « On commence pour sa santé, et on finit par se passionner pour la nature »

La 5e édition du Moka Trail se tiendra le samedi 7 octobre. Les spécialistes du trail court et du trail long et les amoureux de la randonnée et de la nature se testeront sur l'une des trois courses au programme : le 6 km (Fun Jog), le 15 km (Petit Both) et le 30 km (Le Grand Pouce). Le Directeur de course, Yannick Lincoln, nous parle de ce rendez-vous.

Lancé en 2013 à l'initiative du groupe ENL et de Rogers, le Moka Trail continue d'innover. Quelle est l'évolution par rapport aux précédentes éditions ?

L'évolution réside dans la qualité de l'organisation. Forts des expériences des précédentes éditions, nous nous efforçons à nous améliorer à chaque nouveau trail et à gommer les petits manquements d'une année à l'autre. Nous mettons un point d'honneur à toujours répondre aux attentes des trailers, notamment en matière de sécurité et de confort, tout en apportant des éléments de surprise pour qu'ils gardent un excellent souvenir de l'événement !

Ressentez-vous l'engouement des participants à deux semaines de l'évènement ?

Le Moka Trail est désormais bien ancré dans le calendrier sportif local. Les adeptes du trail nous connaissent bien et attendent avec impatience cet événement atypique de par son emplacement géographique et son parcours jonché de lieux historiques que peu de Mauriciens connaissent. Le trail est une famille qui s'agrandit et nous atteignons nos limites d'inscriptions peu de jours seulement après l'ouverture. Cela traduit grandement l'engouement des participants.

Le Moka Trail incarne aussi l'engagement d'ENL et de Rogers à promouvoir la pratique du sport parmi leurs salariés. Est-ce là une condition sine qua non de la réussite de cette compétition ?

Bien sûr que non, mais cela marque le profond engagement des deux groupes à promouvoir le sport auprès de leurs employés. Le Moka Trail est une source de motivation pour eux. Il présente un challenge tant dans la participation que dans l'amélioration de son temps d'une année à l'autre. Il n'y a rien de tel qu'un « récidiviste revanchard » qui s'entraîne pour relever son défi. Le Moka Trail demeure fidèle à sa démarche initiale : faire de cette course avant tout le rendez-vous des trailers mauriciens.

Pourquoi ?

Plusieurs grands trails surfent sur la vague de la notoriété internationale pour attirer du monde. De notre côté, il n'est pas forcément, pour le moment, dans notre intérêt de voir des têtes d'affiche écraser la concurrence. Nous voulons rester un grand trail, certes, mais accessible au plus grand nombre, et où le Mauricien peut briller.

Qu'en est-il de l'entretien des sentiers ?

L'entretien des sentiers est assuré par le Moka Rangers Sport Club. Nous avons voulu que ces sentiers restent balisés et accessibles toute l'année afin que trailers, randonneurs et marcheurs puissent venir pratiquer leur loisir favori dans ce cadre unique au cœur du pays. Dites-vous bien qu'une personne qui travaille à Port-Louis ou à Ébène ne voudra pas forcément descendre dans les Gorges de la Rivière-Noire pour s'entraîner. Il lui suffit de faire 20 minutes en voiture pour accéder à un parcours de trail tout à fait adapté.

Qui seront les candidats à la victoire finale ? Aura-t-on droit à une farouche opposition notamment pour la principale attraction, à savoir le Grand Pouce ?

Je pense que beaucoup de trailers locaux sont au coude à coude en ce moment… Personne n'a encore gagné deux fois d'affilée cette saison. Pour ma part, je pense que Jenny Smith du Moka Rangers a toutes ses chances. Il respire la forme en ce moment et s'entraîne activement pour le Grand Raid à La Réunion. Mais d'autres, à l'instar de Romain Bayol et de Vishal Itoo, qui le talonnent de près, me font dire que le combat sera âpre avec un bon suspense jusqu'aux dernières marches de Malenga.

Vu le nombre considérable de participants, avez-vous pris des mesures de sécurité en cas d'imprévus, tels des blessures ou autres problèmes de santé ?

La sécurité demeure la priorité de l'organisation. Nous essayons de réduire au maximum les risques en investissant dans toutes les ressources nécessaires tout le long du parcours.

Votre réputation n'est plus à faire dans le paysage sportif, étant champion de VTT et de cyclisme. Vous ferez nous l'honneur d'être au départ le 7 octobre ?

Je serai une nouvelle fois directeur de course comme tous les ans depuis la première édition… Je n'ai pas intérêt à louper le réveil !

Pourquoi, selon vous, le trail a pris un essor aussi considérable dans l'île ?

Il n'y a rien de plus simple comme sport que la course à pied : une paire de chaussures et on est parti ! Il est accessible à tous. Maintenant, courir avec un but est incroyablement motivant. Cette envie de relever un défi et de se surpasser est une source d'adrénaline incomparable. En se prenant au jeu, on se rend compte que sa santé s'améliore, qu'on a meilleure mine et une meilleure pêche dans la vie de tous les jours. On commence souvent pour des raisons de santé et on finit toujours par se passionner pour ce contact unique avec la nature.