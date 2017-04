10 KM DE MOKA : Nilesh Chuttoo et Sabrina Rabot l'emportent

On a couru dimanche entre Réduit et St Pierre lors du 10 km sur route de Moka, une épreuve qui servait de mise en jambes au 25 km King Savers prévu le 28 mai à Beau Vallon. La victoire est ainsi revenue à Nilesh Chuttoo chez les hommes et à Sabrina Rabot chez les dames.

Après s'être alignés la veille au Trail Radio 1 à Chamouny, les deux coureurs ont récidivé le jour suivant, cette fois sur route, Rabot s'imposant plus aisément face à Pascaline Vilbrun, tandis que Chuttoo a repoussé le challenge de Christophe Maréna pour l'emporter en 33'44 contre 34'53.

Sabrina Rabot, qui s'était illustrée dans la Ligue de cross en début d'année, a terminé 2e à Chamouny samedi. « Cette course de trail comptait beaucoup pour moi étant donné que je suis en pourparlers avec City Sport pour être sponsorisée. Par contre, la course de Moka était déjà prévue dans ma préparation en vue des prochains Jeux de îles en 2019. Mon objectif étant de courir les 5 000 m et 10 000 m sur piste », explique-t-elle.

Dimanche, la course est partie du stade de Réduit. Les coureurs ont effectué deux tours de piste avant de se diriger vers le rond-point de St Pierre et retour au stade pour l'arrivée. Sabrina Rabot ajoute qu'elle sera au départ du 25 km de Beau Vallon que si la Rodriguaise Antoinette Milazar s'y aligne elle aussi en guise d'opposition, au cas contraire, elle devrait courir le 10 km, préférant garder ses forces.

Par ailleurs, les Championnats nationaux juniors KFC se tiendront le samedi 6 et le dimanche 7 mai au stade de Réduit. Mais quelques finales en demi-fond se courront dès le mardi 2 mai, notamment le 5 000 m hommes et dames prévus à 16h30, alors que les finales du 1 500 m hommes et dames sont prévues jeudi prochain à 16h15. Pour le week-end du 6 et 7 mai, les compétitions débuteront samedi à partir de 8h et ce, jusqu'à 14h15 et dimanche de 9h30 à 13h05.

Les résultats

Juniors/seniors dames: 1. Sabrina Rabot (R-Belle AC) 43'43, 2. Pascaline Vilbrun (Gym AC) 46'37

Masters dames: 1. Koomanee Verny (Gym AC) 45'08, 2. Joëlle Cotte (PL Racers) 47'40, 3. Coryse Auffray (R-Belle AC) 48'07, 4. Isabelle Auffray (R-Belle AC) 1h06"47

Juniors hommes: 1. Pravish Jhowry (Cpe War) 37'28, 2. Sohail Jeeawoody (Cpe War) 38'42

Seniors hommes : 1. Nilesh Chuttoo (QB Pav) 33'44, 2. Christophe Maréna (Gym AC) 34'53, 3. Julien Pierre (Cpe War) 35'37, 4. Ashley Boodhao (Gym AC) 35'41, 5. Soobham Bissessur (Mt Lg AC) 36'10, 6. Vincenzo Joseph (R-Belle AC) 38'24, 7. Tanwir Ginono (Méd AC) 39'24, 8. Xavier Verny (Cpe War) 45'07

Masters hommes: 1. Jean Paul Trippier (QB Pav) 34'36, 2. Khalid Jeeawoody (Cpe War) 38'49, 3. Balraj Jaglall (PL Cent) 40'47, 4. Stephano Ladocile (St Rémy) 41'53, 5. Neermal Aumeer (Gym AC) 42'42, 6. Sawan Gutteea (PL Cent) 46'16, 7. Ramesh Ramchurn (St Rémy) 55'36, 8. Gérard Pokhun (QB Pav) 59'40