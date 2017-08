LE 16 SEPTEMBRE AU SVICC: Shaan distillera ses meilleurs morceaux

Bonne nouvelle pour les fans de Shaan. Le célèbre chanteur de Bollywood donnera son cinquième concert chez nous le 16 septembre à 19 heures au centre Swami Vivekananda à Pailles. À l’aise dans tous les styles et débordant de générosité et d’énergie, Shaan fera un nouveau tour de piste à l’initiative de l’agence Immedia qui fête cette année ses 30 ans. La dernière visite du chanteur remonte à 2012 et il sera accompagné cette fois d’Arpita Mukherjee, la lauréate de la Golden Voice Hunt de Zee TV et la voix de séries télévisées comme Balika Vadhu et Tere Shaher Mein, entre autres.

Rama Poonoosamy, le directeur de l’agence Immedia, entouré de Kamini Bubooa et de ses sponsors, a promis hier une grande soirée baptisée Sing and Swing Show le 16 septembre au SVICC avec plein de tubes et des moments d’échanges et de partage avec un chanteur connu pour son charisme, son humour corrosif et son énergie électrisante. Après le succès du concert sold out de Patrick Bruel et celui de Damian Marley, les nombreux fans de Shaan à Maurice se laisseront bercer par cette voix unique qui a occupé les hauts des charts à Maurice et à l’île de la Réunion avec Mera Dil Laile, un séga de Claudio Veeraragoo, repris dans le film Tum.

Le concert, d’une durée de trois heures, sera composé de ballades romantiques, de morceaux rock et pop et le SVICC se transformera sans aucun doute en piste de danse avec Where’s The Party Tonight et Rock And Roll Soniye de Kabhi Alvida Naa Kehna et It’s The Time To Disco de Kal Ho Na Ho.

L’animateur de Sa Re Ga Ma Pa et Star Voice of India et détenteur du National Award en 2008 avec Behti Hawa Sa Tha Woh de 3 Idiots et de Filmfare Awards avec Jab Se Tere Naina de Saawariya et Chand Sifarish de Fanaa entonnera un maximum de chansons populaires pour le plus grand bonheur de ses fans.

Shaan, de son vrai nom Shantanu Mukherji, arrive le 15 septembre et sera accompagné de ses musiciens et son épouse Radhika. C’est à l’hôtel La Pirogue, Flic-en-Flac, qu’il rencontrera les membres de la presse dans l’après-midi avant de présenter son tour de chant le lendemain au SVICC.

Les billets sont en vente chez Immedia (2081030) et sur le réseau Otayo (4669999) à Rs 1 700 (Gold), Rs 1 200 (Silver), Rs 600 (Bronze), Rs 1 000 (Retractable Premium) et Rs 700 (Retractable Standard).