AFFAIRE BHEENICK : L'État obtient un renvoi

Le procès en réclamation intenté par l'ancien gouverneur de la banque de Maurice, Rundheersing Bheenick, à l’État a été appelé hier devant la Master and Registrar de la Cour suprême, Shameem Hamuth-Laulloo. Rundheersing Bheenick réclame Rs 50 M à l'État pour arrestation arbitraire dans le cadre d'une enquête sur des documents saisis à son domicile. Il est représenté par l'avoué Me Hiren Jankee. L'État a obtenu un renvoi pour soumettre sa liste de questions. L'affaire sera de nouveau appelée le 20 juin.

Rappelons que suite à une déposition formelle consignée par le First Deputy Governor Yadranath Googoolye, la police avait arrêté Manou Bheenick à son domicile, à Moka. Il devait passer la nuit en cellule à l’Alcatraz Detention Centre mais avait été admis en garde à vue à l’hôpital Jeetoo pour des raisons de santé durant cette nuit. Une inculpation provisoire de “Possession of Stolen Property” (PSP) avait été logée sur l’ancien gouverneur de la BoM par rapport aux documents confidentiels retrouvés à son domicile de même que des artefacts de la banque. La police y avait aussi découvert une importante quantité de devises étrangères. L'affaire avait par la suite été rayée en Cour de District de Port-Louis.