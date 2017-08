AFFAIRE DES COFFRES-FORTS : Dernier round pour Navin Ramgoolam

L'ex-Premier ministre Navin Ramgoolam saura, ce 28 août, s'il fera ou non l'objet d'une charge formelle de blanchiment d'argent dans le cadre de la saisie de Rs 220 millions dans ses coffres à Riverwalk. La magistrate Meenakshi Bhogun rendra sa décision en cour de Curepipe. Le concept de la charge provisoire a été au centre des débats lors de l'audience du 19 juillet dernier. Si la poursuite, représentée par Me Denis Mootoo, soutient que les procédures ne permettent pas à une cour de rayer des charges provisoires, Me Gavin Glover a rappelé, lui, qu'une cour de justice « est la seule garante du droit à la liberté d'un individu » et est habilitée à se prononcer sur quelconque décision dans une affaire. Me Gavin Glover avait réitéré sa demande pour que la charge provisoire de blanchiment d'argent retenue contre son client soit rayée en cour de Curepipe après que la poursuite a demandé trois mois supplémentaires pour obtenir une réponse en vue d'une « Mutual Legal Assistance » avant de loger une charge formelle contre Navin Ramgoolam. En deux ans, sur les 12 accusations provisoires logées contre Navin Ramgoolam, dix ont été rayées.

VIOL ALLÉGUÉ : André Loic Leclair face à son procès

Le procès intenté au joueur de rugby national André Loic Leclair pour viol allégué en 2010 sur une jeune fille de 18 ans reprend le 1er septembre prochain en Cour intermédiaire. Le sportif a plaidé non coupable. Lors de la dernière audience, le Dr Maxwell Monvoisin, médecin légiste, avait présenté le rapport médical alors que l'enquêteur principal dans cette affaire a produit les dépositions de l'accusé. Ce dernier nie avoir forcé la jeune fille avec qui, dit-il, il entretenait une relation amoureuse, d'avoir des relations sexuelles avec lui. Le joueur de rugby avait par ailleurs été autorisé à voyager du 19 au 27 avril pour représenter Maurice lors d'un tournoi en Zambie.

Cette affaire remonte à août 2010. La jeune fille, alors âgée de 18 ans, avait porté plainte contre le joueur de rugby. À la police, elle avait déclaré que ce jour-là, elle s'était rendue avec ses amis et son frère sur la plage de Flic-en-Flac. Après avoir bu quelques verres, ils devaient ensuite prendre la direction d'une boîte de nuit pour terminer la soirée. C'est là qu'elle devait rencontrer André Loic Leclair, qu'elle connaissait déjà auparavant. Par la suite, elle dit ne plus se souvenir exactement de ce qui s'est passé.

ESCROQUERIE : L'ancien avocat Prakash Boolell fait appel à d'autres témoins

Le procès intenté à l’ancien avocat Prakash Boolell, reconnu coupable dans une affaire d’escroquerie et radié du barreau en 2007, reprend lundi. Il fait de nouveau face à un nouveau procès pour escroquerie devant la Cour intermédiaire. Il est reproché à Prakash Boolell d'avoir, le 23 avril 2012, produit une fausse ébauche portant l'entête de la Cour suprême à un des clients, lui faisant ainsi croire que la SBM lui payerait Rs 12,7 M. Le client avait alors remis la somme de Rs 130 000 à Prakash Boolell pour les frais d'enregistrement de la cour.

L'ancien avocat souhaite contre-interroger certains témoins que la poursuite ne compte pas appeler. Il veut entre autres questionner le fils du plaignant, qui n'est pas actuellement à Maurice. Prakash Boolell a cependant clamé son droit de les contre-interroger. La poursuite devra faire part de sa position à la reprise du procès lundi.

PASSAGER MORT SUR UN CATAMARAN : Un skipper suspendu au rapport du Probation Office

Ravind Emrit, un skipper de 40 ans résidant Cap-Malheureux, avait été condamné à 18 mois de prison par la magistrate Renuka Dabee en Cour intermédiaire. Il était poursuivi sous une charge d'homicide involontaire par négligence. Le tribunal avait également ordonné que son permis de skipper soit suspendu pour une période de trois ans. La magistrate Renuka Dabee avait toutefois suspendu la peine de prison et ordonné un rapport social sur l'accusé pour déterminer s'il peut ou non effectuer des travaux communautaires à la place. L'accusé sera de retour en cour ce lundi pour prendre connaissance du rapport. Kavish Nuthoo, la victime, est mort noyé après avoir été éjecté du Sun Kiss le 2 octobre 2010.

AFFAIRE BOSKALIS : Prakash Maunthrooa autorisé à quitter le pays

La Cour intermédiaire a autorisé Prakash Maunthrooa à quitter le pays pour un voyage d’affaires. Il avait déposé une requête pour se rendre en Grande-Bretagne du 29 août au 11 septembre pour affaires. La police ne s’étant pas opposée, le magistrat Darshana Gayan a agréé sa requête. Prakash Maunthrooa devra cependant fournir une garantie bancaire de Rs 50 000 et se présenter en cour le 12 septembre.

Prakash Maunthrooa est poursuivi avec Siddick Chady, ancien président de la Mauritius Port Authority (MPA). Ils sont accusés respectivement de complot et de corruption dans l’attribution en 2006 d’un contrat à Boskalis International, une firme néerlandaise. Prakash Maunthrooa était alors directeur général de la MPA. Les deux accusés ont plaidé non coupable.

BLANCHIMENT D’ARGENT : Un directeur poursuivi pour un prêt frauduleux auprès de la DBM

Ahmud Shakeel Jahangeer, un directeur de compagnie, est poursuivi en Cour Intermédiaire sous six accusations de blanchiment d’argent. Il a plaidé non coupable. Il est accusé d’avoir, de façons frauduleuses, obtenu un prêt de Rs 1,7 M auprès de la Development Bank of Mauritius (DBM). Il avait reçu cet argent de son homme à tout faire, une jeune d’une vingtaine d’années. Selon les informations dans le dossier à charge, le directeur aurait utilisé le nom du jeune homme et falsifié des documents pour obtenir de l’argent auprès de cette banque. Lors du procès, les témoins avaient confirmé que les documents présentés à la banque en vue d’obtenir le prêt étaient faux. Après avoir obtenu les Rs 1,7 M, l’homme à tout faire de Ahmud Shakeel Jahangeer devait à son tour verser cet argent sur le compte de son patron à plusieurs reprises. La cour fera connaître le jugement le 28 novembre.

VENTE DE SES PROPRIÉTÉS : Siddick Chady veut faire appel devant le Privy Council

L’ancien ministre travailliste Siddick Chady ayant essuyé un revers en Cour suprême dans sa plainte logée pour contester la décision de la MCB de vendre à la barre deux propriétés lui appartenant à Quatre-Bornes, il veut désormais saisir le Judicial Committee du Privy Council. L’affaire sera appelée en Cour suprême la semaine prochaine. L’ancien ministre estime que ses droits n’ont pas été respectés et que cette affaire est d’intérêt public et nécessite l’intervention des Law Lords. Il conteste la décision des juges Benjamin Marie-Joseph et Nicholas Ohsan-Bellepeau, qui avaient statué dans leur jugement le 14 juillet dernier que la plainte de Siddick Chady constituait un abus des procédures de la cour, indiquant qu’il aurait dû en recourir au Privy Council au lieu de loger une plainte, sous forme déguisée d’appel.

La Masters’ Court avait, le 26 août 2011, autorisé la MCB à vendre à la barre deux propriétés appartenant à Siddick Chady, ce dernier n’ayant pu honorer ses engagements auprès de la banque en sa capacité de garant de trois emprunts contractés par la Medical Care Centre Ltd (en liquidation), et totalisant Rs 16,8 millions.

DANS UNE DÉPOSITION : Un caporal reconnu coupable de falsification de document

Un caporal affecté au poste de police de Mahébourg était poursuivi en Cour intermédiaire sous une charge de “forgery”. Il lui était reproché d'avoir falsifié une déposition enregistrée au poste de police dans le cadre d'une affaire d'agression. Le policier était accusé d'avoir ajouté quelques lignes au document en vue de disculper une des personnes impliquées. Le caporal avait plaidé non coupable. La magistrate Niroshini Ramsoondar a été d'un autre avis, concluant que ses amendements avaient été apportés sur un document considéré comme un “register/public act” en vue de porter préjudice à une autre personne.

Le caporal était accusé d'avoir falsifié un Police Form 55 après qu'une personne ait consigné une déposition. Cette dernière faisait suite à un exercice de confrontation entre la présumée victime et deux personnes qui l'auraient agressée. À la fin de la déposition, le caporal avait ajouté la phrase « mai li pa finn fair narien li », en vue de disculper une des personnes impliquées, et ce sans l'approbation du plaignant. La poursuite s'était appuyée sur le fait que, lors de l'enregistrement de la déposition, du papier carbone avait été utilisé, excepté pour ajouter cette dernière phrase. Entre-temps, la personne dont le nom avait été cité comme un des agresseurs, et que le caporal tentait de disculper, est décédée et n'a pu témoigner en cour.

Pour sa défense, le caporal avait expliqué que c'est son supérieur qui lui avait donné des instructions afin qu'il ajoute cette dernière ligne à la déposition, ajoutant qu'il n'avait aucune intention de falsifier le document. L'accusé n'a cependant pas été en mesure d'expliquer l'absence de l'emploi de papier carbone à cette partie précise de la déposition. Par ailleurs, l'expert de la police avait confirmé que l'écriture, sur le document, était bel et bien celle du caporal.

La magistrate Niroshini Ramsoondar l'a de fait reconnu coupable, concluant que ces amendements avaient été effectués sur un document considéré comme un “register/public act” en vue de porter préjudice à une autre personne. « The Court finds no merit in Accused’s version as per his unsworn defence statement. His admission of adding the last line of AD’s statement at a superior officer’s behest and the alleged conversations that followed are neither here nor there », est-il écrit dans le jugement. À noter que le caporal était représenté par Me sanjeev Teeluckdharry alors que la poursuite, elle, s'était assuré les services de Me Shakeel Bhoyroo.