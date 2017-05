AFRICAN BANKER AWARDS - EN AFRIQUE AUSTRALE : La MCB « Best Regional Bank »

La Mauritius Commercial Bank (MCB) a, pour la deuxième année consécutive, raflé le trophée de « Best Regional Bank in Southern Africa » lors de la cérémonie de remise des « African Banker Awards 2017 », qui s’est déroulée mardi soir à l’hôtel The Hyatt Regency Ahmedabad, en Inde.

La MCB était également l’une des cinq banques présélectionnées (les quatre autres étant le Standard Bank Group, l’Attijariwafa Bank, l’Afreximbank et le GT Bank Group) pour l’attribution du trophée d’« African Bank of the Year ». Celui-ci a été finalement décerné à GT Bank Group. Pour ce qui est des récompenses sur une base régionale, outre celle attribuée à la MCB pour l’Afrique australe, on note la consécration d’Attijariwafa Bank (Afrique du Nord), d’Orabank (Afrique de l’ouest), de Trust Merchant Bank (Afrique centrale) et KCB Bank (Afrique de l’est). Le trophée de « Best Retail Bank in Africa » est revenu à l’Equity Bank du Kenya. À noter qu’en 2014 la State Bank of Mauritius avait été primée dans cette catégorie. Pour l’édition 2017, la banque mauricienne figurait également sur la liste des candidats. Par ailleurs, c’est Amadou Ba, du Sénégal, qui a été élu « Finance Minister of the Year », alors qu’Ecobank s’est vu octroyer l’« Innovation in Banking Award ».