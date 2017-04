ARTS & CULTURE: Le reggae contre la pauvreté

« Reggae pou konbat la povrete », soutient Bruno Raya, membre organisateur de l’événement reggae de l’année. Dans le cadre du Reggae Donn sa 7, prévu pour le samedi 6 mai, le chanteur Gentleman sera de visite dans la région ouest pour rencontrer ses fans.

« Nous avons choisi cette année le thème ‘Reggae pou konbat la pauvreté’, car c’est un véritable fléau qui ronge le pays de jour en jour », dit Bruno Raya. Cette année pour faire d’une pierre deux coups, la guest star du festival, Gentleman, se rendra dans la région ouest du pays, notamment au siège de l’association Pointe-Tamarin, le jeudi 4 mai.

« Une région principalement ciblée par de nombreux chercheurs pour la pauvreté et la précarité des habitants », explique Zanzak Arjoon, coordinateur des activités sociales prévues ce jour-là. « Nous avons souhaité mettre en exergue le travail accompli par toutes les petites associations de la région qui oeuvrent pour aider les jeunes », avance-t-il. Ainsi les Organisations non gouvernementales (ONG) de la région seront elles aussi présentes pour des causeries et des activités entre autres.

Par ailleurs, cette rencontre, parrainée par le Village Council de Tamarin sous la tutelle du district Council de Rivière-Noire, sera source de motivation pour les jeunes, selon les organisateurs du festival. Des jeunes exposés à l’omniprésence des dangers de la rue. « Les ONG de l’ouest travaillent avant tout pour garder ces jeunes en situation et par la formation artistique, ces derniers peuvent équilibrer leur structure émotionnelle », explique Zanzak Arjoon.

Bruno Raya affirme que le festival Reggae Donn Sa a toujours eu un aspect social. La rencontre de Gentleman avec les enfants et acteurs sociaux de la région réaffirme ainsi la volonté des organisateurs de combattre la pauvreté via la musique. A savoir que Gentleman qui sera en concert le 29 avril aux Seychelles, débarque à Maurice le 30. « Il sera sur Radio One le mercredi 3 mai de 18 h à 19 h pour rencontrer ses fans et une petite séance de dédicaces », ajoute Bruno Raya.

MUSIQUE: Dany Drack Là-bas

Auteur, compositeur, interprète mauricien, Dany Drack a toujours baigné dans la musique depuis son premier album. Il a regardé vers d’autres horizons en faisant voyager la musique locale en Europe, toujours soucieux d’affirmer notre identité musicale. Ses compositions et interprétations sont empreintes de sonorités musicales bien d’ici.

Cette année il revient au-devant de la scène musicale avec un deuxième solo « La Bas » sous le label KDM Familly et avec la complicité d’Alain Ramanisum. Il faut dire que la rencontre avec ce dernier a été marquante avec un premier album « Sega, Sega ». Alain se produisait régulièrement au « Zulu Tam Tam » accompagné par le groupe Kwacha qui deviendra par la suite le groupe Ravanna avec de nouveaux musiciens. Laura Beg, Dany Drack, Ghislain Durau, Jean Lou Arlanda et Xavier Figaro faisaient partie de l’aventure.

Après l’album « Sega, Sega » Alain Ramanisum signe « Suprem Sega no 1 » sur lequel participe Dany Drack. Avec le groupe Ravanna, Dany Drack, Didier Clarel et Laura Beg en tant que choristes, ont chanté sur des scènes à Maurice, Rodrigues ainsi que La Réunion dans le cadre de différentes manifestations. Cette collaboration est restée soudée avec KDM Familly et s’est poursuivie pendant plusieurs années avec d’autres compilations Sega sur l’album « Siffoye » et récemment sur Planète Sega avec un ancien tube « Fami Miser ».

Dany poursuit son chemin en chantant et en s’accompagnant à la guitare. Il passe un CAP de cuisine, mais la musique reste sa passion première. En 2002 il ouvre un Bar Musical dans le nord le « ZULU TAMTAM » ou viennent se produire les artistes locaux notamment le défunt Ras Ti Lang, Tian Corentin, Natty Jah etc., qui fait du Zulu TamTam un lieu de rencontres pour ces musiciens qui venaient faire un Jam. Ce bar a servi de tremplin aux futurs grands artistes tels Alain Ramanisum, Didier Clarel, Laura Beg, etc. Dany Drack a su insuffler le rythme de la musique musicienne a bon nombre d’artistes. A son tour de remettre en scène pour de nouvelles aventures.

EXPOSITION: « ZANFAN LAKOT »: Quand l’art sert à la défense des plages

Le collectif « Aret Kokin Nu Laplaz » regroupe des citoyens mauriciens et des ONG indépendants et bénévoles qui s’engagent à leurs frais pour leur pays. Afin de soutenir leurs actions, des artistes-peintres mauriciens s’engagent en offrant des œuvres pour sauver nos belles plages. Les oeuvres seront mises en vente lors d’une exposition publique du 3 au 10 mai prochain à l’Artelier, au 12 de la rue Saint Louis à Port Louis. L’exposition sur le thème marin comprend des peintures et de photographies (techniques et styles divers). Les artistes eux sont réunis sous le nom de « Zanfan Lakot. », ceux qui portent en eux « le souffle du vent du large et le goût des embruns. »

Lors du vernissage de « Zanfan Lakot », des auteurs mauriciens liront des textes inspirés par la mer et la plage. Ainsi, ils s’uniront en tant qu’enfants des îles : « Unissons-nous pour le préserver, c’est notre plus bel héritage pour les générations futures. Symbole de pureté pour les uns, terre nourricière pour les autres, nos plages caressées par les vagues de nos lagons sont les sorties détentes par excellence des Mauriciens. » Ces espaces de respiration ne peuvent être pollués. Préservés, ils seront mieux transmis. C’est pour cette raison que les artistes appellent à une prise de conscience de la part de la population.

Pour rappel, AKNL n’est pas une association et les fonds collectés ne couvrent aucun frais administratif, mais les dépenses nécessaires au niveau légal, d’expertise et de mobilisation (tracts/banderoles…).