ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MTC

Il voulait tenter sa chance il y a quelques années, mais pour diverses raisons, il avait choisi d’attendre le bon moment. 2017 est-il le temps voulu pour Antish Ramdhany ? Certes il faudra attendre l’ouverture des bulletins de vote mardi en fin d’après-midi pour connaître la réponse à cette question, mais sans doute son billet avec Gilbert Merven pourrait jouer en sa faveur. Toutefois, le candidat pour un poste d’Administrateur au sein du board du MTC se veut être lucide. « Une élection, qu’importe son niveau, n’est jamais gagnée d’avance », dit-il à Week-End, avec tout le sérieux nécessaire. En effet, dans une campagne qui ne fait aucun cadeau, Antish Ramdhany estime que sa devise n’est pas de diviser le club, mais de réunir toutes les compétences.

Ce businessman et spécialiste du management avoue sa volonté de transformer l’industrie des courses en un secteur d’investissement. « Dans le monde entier l’activité hippique attire les personnes avides de sensation forte et aussi pèse lourd économiquement. Mon idée est de favoriser l’investissement dans les courses mauriciennes comme cela se fait en Afrique du Sud, en Australie, à Hongkong et Dubaï, entre autres », explique notre interlocuteur.

« Le conservatisme n’a plus le droit de cité »

Antish Ramdhany sait pour l’heure que la situation des courses mauriciennes ne répond pas aux conditions nécessaires pour attirer les investisseurs. « Il y a la nécessité de revoir de fond en comble le fonctionnement du MTC et le fonctionnement des écuries, mais aussi que le club et les autorités travaillent ensemble comme les doigts d’une main. Il n’y a qu’à cette condition que nous pourrons réussir, car avec les turfistes n’en sortiront que gagnant », soutient-il. « Une fois élu, je m’attellerai à la tâche pour jeter les bases afin que ce projet puisse, tout au moins, débuter. J’ai du temps et de l’énergie à consacrer à mon club. Je souhaite seulement qu’on me donne ma chance ».

Toutefois, le candidat Antish Ramdhany reconnait que cette tâche s’annonce ardue, surtout que le MTC est connu pour être un monde où le conservatisme règne en maître. « Sachez que nous vivons dans un monde où le conservatisme n’a plus le droit de cité. Il n’y a plus d’acquis et l’industrie des courses n’échappe pas à cette règle. Nous avons besoin de trouver de nouveaux accords, que ce soit avec le secteur privé ou l’État. Nous avons besoin de trouver les moyens pour financer l’organisation des courses à Maurice. Un de ces moyens consiste à tout mettre en œuvre pour que les millions qui s’échappent dans l’’illegal betting’ reviennent dans le circuit légal. Nous avons aussi besoin de donner aux courses mauriciennes de nouvelles structures. Je ne suis pas un homme qui fait des promesses, par contre je suis réaliste et pragmatique. Votez pour moi c’est aussi voter pour une nouvelle orientation, un nouveau dynamisme et un nouvel avenir pour notre club », renchérit notre interlocuteur.

Pour le candidat, le travail d’équipe est important face aux nouveaux défis du turf mauricien et l’arrivée d’un nouvel hippodrome devrait faire partie de ce « package » qui doit être offert à ceux qui veulent investir dans une industrie porteuse. Comme la totalité des candidats, Antish Ramdhany estime que pour réussir dans cette tâche, il faut aussi « assurer une collaboration sans faille entre l’État, la MRA, la GRA et le MTC. Il nous faut un MTC fort, capable de faire entendre sa voix lorsqu’il est nécessaire et aussi capable de collaborer à tous les niveaux de compétences. Je crois que les membres du MTC ont une décision importante à prendre mardi. Ils ont le choix entre une situation stagnante où le club continue à perdre de l’argent et une situation de renouveau », ajoute-t-il. Âgé de 50 ans, l’homme d’affaires qui fait son ticket avec Gilbert Merven explique qu’il a passé plus de 16 ans à aider à sa manière le MTC, et qu’il a décidé de passer à un cap supérieur pour diverses raisons. « Plusieurs raisons peuvent expliquer ma candidature pour un poste d’Administrateur. Mais je suis candidat surtout à cause d’une volonté de consacrer mon temps et mon énergie à ce club où je suis membre depuis 16 ans », conclut-il.

Frantz Merven, candidat: Discipline et rigueur

Suite à un moment d’hésitation en raison d’une lettre de la GRA (Gambling Regulatory Authority) qui voyait dans sa candidature un motif de conflit d’intérêts, Frantz Merven a pu repartir en campagne après que la direction du MTC n’a trouvé aucune entorse à la candidature de l’unique propriétaire de Badinage Merven. Des assidus du Champ de Mars sont familiers au visage de Frantz Merven. En effet, ce dernier traîne sa bosse depuis 45 ans dans les couloirs du Mauritius Turf Club.

Entre la famille de Frantz Merven (voir hors texte) et les courses, c’est une longue histoire d’amour qui a pris naissance en 1908 avec par le patriarche Joseph Merven. Après plus d’un siècle, c’est au tour de Frantz de perpétuer la tradition familiale. Le descendant des Merven reste avant tout un homme d’une simplicité hors pair, mais qui veut apporter la rigueur et la discipline dans la gestion des affaires du MTC. Lors de notre rencontre dans les locaux de Badinage Merven à Port-Louis, il n’a pas hésité à nous demander d’interroger ses employés sur son interprétation de ces deux mots. « Sans la rigueur et la discipline, la loterie Badinage Merven n’existerait plus aujourd’hui », avoue d’emblée celui qui se dit à la fois relax et zen par rapport à ces élections. « Je suis un homme qui a consacré ma vie à mon club. J’ai été corner judge avant de passer plus de 30 ans comme membre du comité d’appel. J’ai été aussi un gentleman rider. Donc, les chevaux et les courses ont toujours fait partie de ma vie», explique Frantz Merven.

Pourquoi aujourd’hui à 71 ans veut-il être Administrateur, alors que ces 30 dernières années il s’est habitué à son rôle dans les différents comités d’appel? « Le MTC est actuellement à la croisée des chemins et si rien n’est fait, cette activité est vouée à la mort. Ce serait dommage que ce patrimoine disparaisse. Les courses sont d’un intérêt national transcendant tous les clivages de notre société. Elles procurent à la population une passion et un loisir inégalé, et ce, depuis plus de 200 ans. Aujourd’hui le MTC est à bout de souffle. Son exercice financier pour l’année 2016 va se solder par une perte de plusieurs millions encore, parait-il. Avec une telle situation , il est impossible d’offrir aux propriétaires, qui investissent énormément dans des chevaux, des ‘stakes money’ convenables. Cette situation peut entraîner de mauvaises pratiques et il est impérieux de réagir et de renforcer les échanges avec les autorités afin d’établir une interaction intelligente et sincère pour sauver cette activité », a renchéri le candidat Frantz Merven.

Pour ce dernier, le MTC n’est plus en mesure d’agir seul contre les fleaux qui rongent ce qu’il considère non pas comme une industrie, mais bien plus comme une activité, c’est-à-dire les courses. « Le MTC ne peut lutter seul contre tous les maux des courses. Le club fait de son mieux pour le contrôle des courses mais n’a aucun pouvoir sur les paris illégaux, le financement des écuries et autres actions mal intentionnées. Je vous avoue que j’ai du mal à comprendre comment certaines écuries qui gagnent à peine Rs 1,5 M en une saison peuvent avoir autant de chevaux que les grandes écuries. C’est autant de questions que nous devons partager avec les autorités et trouver des solutions ensemble », souligne avec force, le directeur de Badinage Merven.

Il ne passe pas par quatre chemins pour dire que les installations du Champ de Mars sont complètement dépassées, que les tribunes n’offrent plus de confort aux familles qui voudraient venir assister à une journée de courses, comme c’était le cas auparavant, et que le Champ de Mars n’est pas un lieu de récréation pour les enfants.

« L’espace pour que les chevaux marchent le matin et l’après-midi est devenu restreint et inconfortable pour eux, la Rue Shakespeare n’ayant pas changé depuis sa création, alors que le nombre de chevaux qui utilisent a été multiplié par cinq et même plus. La piste, qui peut contenir un maximum de 7 à 8 chevaux, est inappropriée pour un plus grand nombre, ce qui occasionne des ‘traffic problems’ au dernier virage. La ligne droite est trop courte et ne permet pas aux chevaux mal placés au tournant de refaire leur retard », énumère le candidat, qui ajoute qu’un nouvel hippodrome ne peut être la solution à tous ces maux. Il est d’avis qu’il faudra travailler main dans la main avec le gouvernement et des investisseurs pour que le nouvel hippodrome voit le jour.

Un patronyme lié aux courses depuis 1908

Entre les Merven et les courses, c’est une longue histoire d’amour qui a débuté en… 1908. En effet, le candidat pour un poste d’Administrateur sur le board du MTC est le fils de Frantz Merven Sr et le petit-fils de Joseph Merven. En fait, il est la 4e génération des Merven qui sont attachés à l’histoire du MTC puisque son frère, Roland Merven, a aussi agi comme entraîneur entre 1956 et 1961.

Toute cette histoire a commencé en 1908 lorsque Joseph Merven a fait courir ses premiers chevaux et a gagné la première course principale de cette année-là The Mauritius Jockey Club Cup, aujourd’hui connue comme The Duchess of York Cup, avec New Title. Un nom que Frantz Merven considère comme évocateur, puisque par la suite le cheval allait remporter bon nombre de courses. Frantz Merven Surprit le relais de son père Joseph Merven non sans succès avec des chevaux tel Miss Mauritius, Nanka, Philibeg, Wybcourt, Theatrical et Fleurette, entre autres. Frantz Merven Sr a été à la base de la première école de formation de jockey à Maurice durant la période de guerre 39-45 afin de combler l’absence des cravaches étrangère. C’est en 1950 qu’il a mis fin à sa carrière pour être commissaire du Mauritius Jockey Club de 1951 à 1955.

Mukthar Hossenbocus, candidat: Une combinaison d’idées pour le bien-être des turfistes

Sheik Mukthar Hossenbocus, OSK, fait figure d’outsider parmi les candidats au poste d’Administrateur ce mardi. Des idées pleins la tête et animé de bonnes intentions, ce comptable de profession mise sur son expérience en gestion en tant qu’ancien lord-maire pour aider à l’avancement du club. Si cela ne fait que sept ans qu’il est membre du Mauritius Turf Club (MTC), Mukthar Hossenbocus, 56 ans, fréquente le champ de courses depuis sa tendre enfance. C’est en 1990 qu’il entre de plain-pied dans le giron en devenant propriétaire chez l’ancienne écurie Wahed Essa, avant de rejoindre les yards de Richard Duval, Patrick Merven et Serge Henry. Suite à son élection comme maire de Port-Louis en 2010, il s’est retiré comme propriétaire, mais a continué à apporter son soutien au Club à sa manière, vu que le Champ de Mars est sous la tutelle de la municipalité de Port-Louis.

Quoique conscient qu’il n’aura pas la partie facile face aux autres candidats en lice, Mukthar Hossenbocus est motivé dans sa quête pour un poste d’administrateur au MTC, dont il est membre depuis 2010. « Je ne conçois pas que parmi les centaines de membres, il n’y a que cinq postulants. Je ne comprends pas ce manque de motivation, lance notre interlocuteur. Je ne serai pas une épave si j’adhère à l’équipe dirigeante du club et je ne viens pas pour faire de la figuration. Je n’ai pas peur de m’exprimer. Je vais partager mes idées et faire entendre ma voix. Tous les administrateurs doivent avoir leur mot à dire. Je pense que mon expérience en tant qu’ancien maire sera un plus si j’intègre le board ».

« Je ne serai pas une épave »

Dans ce même ordre d’idées, il propose qu’une boîte de suggestions soit mise à la disposition des membres du MTC pour dénoncer les manquements et faire des propositions aux Administrateurs qu’ils ont élus. « Le public et tous les autres stakeholders doivent également pouvoir faire entendre leur voix. Avec une combinaison d’idées de tous, on sera capable d’accomplir de belles choses et redonner aux courses leurs lettres de noblesse ».

Mukthar Hossenbocus compte aussi donner au turfiste la reconnaissance qu’il mérite. « Les turfistes sont les grands perdants de cette industrie. Il faut élargir notre champ d’action et reconnaître leur contribution aux courses. Le turfiste doit sentir qu’il est respecté et qu’on a à cœur son bien-être. Je vais œuvrer en ce sens si je suis élu. Je propose également qu’on fasse du Champ de Mars un lieu dédié à la famille et à des activités autres que les courses hippiques. On pourrait par exemple y construire un centre sportif constitué, entre autres, d’un gymnase et d’une piscine, mais aussi d’un espace culturel. Cela attirerait plus de monde sur l’hippodrome, qui serait alors animé durant toute l’année et devrait avoir une influence positive sur l’assistance d’une journée de courses ».

Pour ce qui est de la campagne électorale, l’ancien lord-maire dit ne faire partie d’aucun clan, mais qu’il est en mesure de travailler avec tous les membres du board. Il propose également que les candidats battus soient invités suite aux élections à partager leurs idées pour l’avancement des courses à Maurice. « Éventuellement, on pourrait requérir les compétences de ceux qui n’ont pas été élus. Le board pourrait même leur confier des responsabilités sur certains dossiers, car je pense que tout le monde rêve d’un avenir meilleur pour nos courses ».

Kamal Taposeea, candidat: Propose un univers plus transparent

Avocat de formation, banquier d’affaires et ancien CEO d’Air Mauritius, Kamal Taposeea se lance dans une nouvelle aventure. En effet, il s’aligne dans la course au poste d’Administrateur au sein du board du Mauritius Turf Club (MTC). Issu d’un monde qui jongle avec les lois, les règlements, les compromis, les accords et les chiffres, Kamal Taposeea veut cette fois goûter à celui des courses. Un monde qui heureusement ne lui est pas étranger, puisque comme beaucoup qui se pointent pour ce poste c’est, avant tout, une histoire de famille.

C’est non sans passion que Kamal Taposeea évoque l’influence de son père dans son amour pour la race équine. « Mon père était un grand passionné ainsi que certains membres de ma famille et amis, d’où l’influence sur moi. À l’époque, on allait souvent au ‘training’. On avait de la chance car la maison de ma grand-mère avait vue sur le Champ de Mars, et donc, au retour du ‘training’, on se régalait de dholl-puri ou de petits pains chauds préparés par ma grand-mère. À l’époque, tout le quartier avait la passion des courses. Le ‘training’ du matin était vraiment spectaculaire et très populaire. Il faut dire que c’est là que vous pouviez distinguer les bons chevaux des moins bons et cela vaut toujours aujourd’hui… mon père m’a toujours dit : ‘you can’t hide a good horse nor one who is in shape’. Chaque journée de courses était spéciale, tout le monde à l’école parlait de ça le vendredi et encore après le lundi. Certains de mes proches amis de l’école primaire sont restés très passionnés pour les courses et d’ailleurs, un d’eux est même devenu président du Turf Club. Ma passion pour les chevaux est donc inscrite dans mon ADN ! », explique-t-il avec une petite émotion nostalgique dans la voix.

« Les choses ont bien changé »

Mais depuis, les choses ont beaucoup évolué et selon Kamal Taposeea ce n’est pas toujours dans la bonne direction. « Aujourd’hui nous avons l’impression que les courses mauriciennes se déroulent dans une atmosphère opaque. Nous avons aussi l’impression que la communication et le dialogue n’existent pas. Je suis d’avis que l’industrie des courses doit se réinventer car nous sommes dans une situation stagnante », souligne le candidat Taposeea. Même avec un agenda chargé, ce dernier trouve le temps de se rendre au Champ de Mars. Certes pas de façon assidue, mais assez pour garder contact avec ce monde qu’il connait bien et pour aussi se dire que l’ambiance a bien changé dans le club du Colonel Draper.

« Il faut effectivement dire que l’ambiance a beaucoup changé au fil des années. Le Champs de Mars est devenu un lieu où on espère surtout se faire de l’argent rapidement », soutient notre interlocuteur. D’où son slogan « Let’s make Racing fun and great again » et de dire aussi que les courses mauriciennes ont non seulement besoin de se réinventer, mais requièrent aussi davantage de transparence.

« La situation des courses mauriciennes n’est pas très jolie, puisque le club fait face à d’importantes difficultés financières vu que les sponsors ne sont plus présents. Le ‘stake money’ ne représente plus rien dans la balance des écuries. Je pense qu’il est nécessaire de renverser la vapeur avec plus de transparence et d’intégrité » , affirme Kamal Taposeea. Notre interlocuteur estime aussi qu’il y a des choses importantes à revoir dans le fonctionnement du club. Dans ce contexte, le vote par proxy est dans le viseur de Kamal Taposeea s’il est élu au sein du board des administrateurs ce mardi.

Que pense-t-il de la situation de l’industrie des courses et que doit-on faire pour redonner confiance aux turfistes ? À cette question, Kamal Taposeea répond qu’il faut reconnaître qu’avec tous les développements qu’il y a eu autour des courses, l’accès, surtout aux paris, est beaucoup plus facile. Ce qui a pour conséquence que moins de monde se déplace au Champ de Mars. « Sans le public, les courses ne sont pas les mêmes. C’est pour cette raison que je dis ‘let’s make racing fun and great again’. Mais le public ne reviendra que si on lui propose des activités en parallèle. Aussi, pourquoi ne pas organiser plus de classiques les dimanches ? », s’interroge-t-il, tout en n’étant pas réfractaire à l’idée de bouger du Champ de Mars pour une structure répondant mieux aux besoins d’une industrie des courses, qui ne cesse d’évoluer.

Dans un autre état d’esprit, Kamal Taposeea dira que les autorités compétentes doivent aussi agir de concert et de façon plus énergétique pour contrer les tentatives de fixation des courses. « La perception acceptée par tous les turfistes est que certaines courses sont fixées à l’avance et que la question est d’avoir le bon ‘tuyau’ pour être en mesure de faire un profit facile. Il sera très difficile de changer cette perception, d’où mon insistance sur le fait que les autorités compétentes doivent être plus sévères dans les cas évidents, que ce soit en sanctionnant le jockey, l’écurie ou le financier à l’arrière-plan », explique Kamal Taposeea.

Ce dernier fera du reste sa priorité, s’il est élu mardi, un travail collégial entre le club et les instances appropriées, dont le gouvernement, pour être en mesure de proposer un univers transparent. « Sans vouloir répéter la même chose que tout le monde, il y a un besoin urgent de travailler avec la GRA et la Police des Jeux pour lutter contre les paris illégaux. Il existe différentes façons de régler ce problème, mais l’importance est que toutes les parties doivent être disposées à jouer le jeu », avance-t-il.

L’avocat de 59 ans estime à la fin qu’il faudra donner un ordre de priorité aux nombreuses idées et questions à examiner en tenant compte de la capacité de main-d’œuvre actuelle du club. « La solution au déficit financier actuel du club réside dans sa capacité à générer plus de revenus. Il faudra être créatif et améliorer l’image du club afin d’attirer plus de partenaires et de sponsors. Cette quête pour l’accroissement des revenus passera nécessairement par une collaboration étroite avec le GRA et d’autres parties prenantes pour lutter contre les paris illégaux. Si je suis élu, je ferai mon maximum pour assurer que le board du MTC fonctionne en tant qu’équipe dans le but de réaliser ces objectifs », en disant à nouveau « Let’s make racing fun and great again ».

JOCKEYS 2017: Byrne se désiste tandis que trois autres demandes sont à l'étude

Jim Byrne ne sera pas le nouveau jockey titulaire de l'entraînement Rousset. Le vétéran australien approché pour remplacer Bernard Faydherbe cette saison, n'a pu se libérer de ses engagements dans son pays natal et il ne pourra ainsi honorer l'accord de principe qu'il avait donné à l'entraîneur champion pour la campagne 2017. Il reste ainsi environ cinq semaines à la bande à Gilbert Rousset pour lui trouver un remplaçant avant le début des hostilités le 25 mars. Ça bouge également du côté des autres entraînements avec la présence de trois autres demandes sur la table du Licensing Committee du MTC.

Du côté de Patrick Merven et Rameshwar Gujadhur, on a décidé de recommencer avec les mêmes, notamment James Winks et Donavan Mansour. Ce dernier était d'ailleurs présent hier lors de l'entraînement matinal, mais en tant que spectateur. L'entraîneur Raj Ramdin a, lui, décidé de revoir ses ambitions à la hausse cette année puisqu'il compte engager le jeune sud-africain Wesley Marwing en remplacement de Mark Neisius qui, on le rappelle, a été reçu aux examens d'assistant-entraîneur au début du mois de février.

« Wes » n'est nul autre que le fils de Weichong Marwing, une vieille connaissance des turfistes et il compte plus d'une cinquantaine de victoires à son actif depuis le début de son apprentissage en 2012 à la South African Jockey Academy de Gauteng. Par ailleurs, il nous revient que l'entraînement Hurchund cherche également à s'attacher les services d'une cravache étrangère, préférablement du Royaume-Uni ou de l'Australie. Avec désormais un effectif de 35 coursiers, il va sans dire que Shyam Hurchund veut mettre toutes les chances de son côté pour franchir un nouveau palier cette année.