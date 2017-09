ATHLÉTISME – CHAMPIONNATS D'AFRIQUE MASTERS: Médaille d'or pour Ah Kang et Sarathee

Les deux représentants de l'Athletics Masters Association (AMA), nommément Sylvie Ah Kang et Seemadree Sarathee, ont récemment participé aux 10e Championnats d'Afrique vétérans, tenus récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les deux athlètes se sont distingués avec des médailles d'or. Sylvie Ah Kang s'est imposée aux 100m et 200m dans la catégorie des plus de 75 ans, alors que Seemadree Sarathee a lui décroché l'or au 5 km marche chez les 50-54 ans.

Il convient de souligner que les participants à ces championnats étaient répartis en deux catégories seulement, notamment la H1 et F1 réservée aux hommes et aux dames de 35 à 49 ans et ensuite la H2 et F2, regroupant tous ceux âgés de 50 à 100 ans. C'est n'est qu'à la fin de chaque épreuve que les participants ont été départagés selon leurs catégories respectives. Pour Sylvie Ah Kang, ce déplacement s'est très bien passé et elle s'est dite très heureuse d'avoir fait honneur au pays. Selon elle, c'était une belle expérience, et ce, même s'il n'y avait pas la grosse foule comme aux Championnats du monde, où elle avait d'ailleurs décroché la médaille de bronze aux Mondiaux en salle de mars dernier à Daegu, en Corée du Sud, sur 3 000m marche.

« Je m'attendais à réaliser cette performance surtout par rapport à ma préparation. Je remercie l'entraîneur Hervé Seerungun, un collègue et ami de très longue date, qui m'a suivi pendant toute ma préparation. Merci aussi à Pick N Eat - représentant l'enseigne KFC à Maurice – pour les survêtements et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour son soutien », a-t-elle déclaré. Pour sa part, Seemadree Sarathee s'est dit très fier d'être revenu avec la médaille d'or et, qui plus est, pour sa toute première expérience dans une compétition de cette envergure. « Tout s'est très bien passé et nous sommes très fiers d'avoir remporté des médailles d'or. Je remercie mon employeur Pick N Eat qui m'a permis de participer à cette compétition et qui a aussi accepté de prendre tous mes frais en charge », a-t-il fait ressortir.