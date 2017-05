ATHLÉTISME - CHAMPIONNATS DE FRANCE DES CLUBS : Bernard Baptiste s'impose avec 17,46 m

Bernard Baptiste s'est une nouvelle fois mis en évidence samedi en France an lancer du poids en expédiant l'engin à plus de 17,30 m. Engagé aux Championnats de France des Clubs à Valence, il réalise 17,46 m d'entrée pour enlever le concours. Ses essais suivants ont été mesurés à 17,11 m , 17,37 m et 16,74 m.

Samedi, Baptiste n'avait pas besoin d'opposition pour l'emporter largement. Déjà crédité de 17,52 m aux Championnats de Vosges le 30 avril et 17,62 m réalisés une semaine après au premier tour des Interclubs à Sarreguemines, le lanceur rodriguais connaît pour le moins une fructueuse tournée de compétitions en France. Il y a pulvérisé sa marque nationale à deux reprises. Sans oublier qu'il avait déjà porté le mois dernier (avril) une première fois son record de 17,23 m à 17,35 m lors du meeting international d'athlétisme à Réduit. À un peu plus de deux ans des 10es Jeux des îles, il semblerait qu'il soit l'un des seuls voire le seul, valeur du jour, à afficher un profil haut. Il devrait être en action une fois encore avant de rentrer à Maurice dimanche prochain.

Au lancer du javelot dames, Jessika Rosun s'est rapprochée quant à elle des 50 m en s'imposant avec 49,11 m dans un concours qui, visiblement, manquait d'opposition. Elle précède de plus de 10 m les Françaises Monika David (37,84 m) et Céline Georges (35,31 m). Mohammad Dookun, qui s'est aligné pour la troisième fois sur 800 m depuis qu'il est en France, est resté scotché à 1'53"86. Il termine 8e d'une course remportée en 1'51"72. Il ne s'est pas aligné au 1 500 m, une épreuve pourtant remportée en 3'55"50. En avril, il avait couru en 3'47"74 à Réduit et 3'49"60 à l'Étang Salé à La Réunion.

Enfin, au lancer du disque, Christopher Sophie a lui profité du Français Matthieu Salcedo pour dépasser les 50 m. Il se classe 2e avec 50,13 m contre 50,66 m au gagnant, alors qu'au lancer du marteau, Jean-Yan Carré termine 5e avec 47,81 m.

Les résultats

Javelot dames

1. JessikaRosun (Mce) 49,11 m (41,70 m/49,11 m/46,88 m/46,48 m/45,30 m/41,68 m, 2. Monika David 37, 84 m, 3. Céline Georges 35,31 m, 4. Marie Plisson 34,86 m, 5. Durrenberger 34,18 m

100 m hommes (vt -2,7 m/s)

1. Dylan Sicobo (Sey CIam) 10''76, 2. Ilies Tano 11''01, 3. Dorian Hauterville 11''04, 4. Quentin Achour 11''27, 5. Alex Ngo 11''61, 6. Valentin Gratier 11''65, 7. William Noll 11''73, 8. Adrien Cau 12''14

800 m hommes

1. Mohamed-Amine Bouajaji 1'51''72, 2. Mohammed Moussaoui 1'51''97, 3. Benjamin Rubio 1'52''21, 4. Fabrice Widmer 1'52''83, 5. Xavier Dubreuil 1'52''93, 6. Nicolas Mazioui 1'53''50, 7. Bastien Peres 1'53''84, 8. Mohammed Dookun (Mce) 1'53''86, 9. Alexis Ludmann 1'54''15, 10. Sylvain Legron 1'58''53

Poids hommes

1. Bernard Baptiste (Mce) 17,46 m (17,46 m/17,11 m/17,37 m/ 16,74 m/X/- ), 2. Melchior Llanas 13,73 m, 3. Flavien Robert-Michon 13, 47 m, 4. Axel Hubert 13,14 m, 5. Sébastien Dejoux 12,71 m

Disque hommes

1. Matthieu Salcedo 50, 66 m, 2. Christopher Sophie (Mce) 50,13 m ( X/47,75 m/ X /49,32 m /50,13 m /48,25 m), 3. Kevin Mayer 50,13 m, 4. Selevasio-Ryan Valao 48,95 m, 5. Corentin Llanas 45,98 m

Marteau hommes

1. Hugo Tavernier 57,78 m (51,51 m/54,42 m/X/57,74 m/X/57,78 m), 2. Maxime Makowka 54, 40 m, 3. Valentin Yomba 52,10 m, 4. Robin Vogt 49,18 m, 5. Jean-Ian Carré (Mce) 47, 81 m (47,81 m/47,42 m/X/X/X/X), 6. Florian Fardoux 47,73 m, 7. Édouard Genoske 44,87 m