ATHLÉTISME—CHAMPIONNATS U16: Les favoris se dessinent

Samedi se sont tenues les éliminatoires des championnats nationaux d'athlétisme U16 au stade Maryse-Justin à Réduit. Malgré le froid et un temps pluvieux, quelques athlètes comme Alvin Rughoodass et Océane Moirt ont pu se distinguer en vue de leurs finales qui se tiendront dimanche prochain.

Engagé dans trois épreuves, le recordman des 60m et 100m, Alvin Rughoodass, a réalisé le sans-faute et s’est qualifié facilement. Au 60m, il frôle son record national (7"23) de 0"14 en réalisant le meilleur temps des qualifications. En demi-finale, il a assuré sa première place avec un chrono de 7"60. Sur l’épreuve reine, le jeune sprinteur s’est contenté d'assurer la qualification en passant loin de sa meilleure performance sur la distance qui est de 11’18. En séries, il réalise un temps de 11"92 et en demi-finale 12"01, ce qui est de bon augure pour la finale. Avec ses coéquipiers du Médine AC au relais du 4x100m, ils ont réalisé le sixième temps des qualifications avec un chrono de 49"13.

« Je suis satisfait de mon 60m, car je me suis senti à l’aise et j’ai su entamer les premiers 30m plus techniquement. Cependant, au 100m, j’ai vraiment été déçu. Même s’il pleuvait et que le froid était présent, je n'utiliserai pas cette excuse pour ma contre-performance. Néanmoins, je serai dans la finale du 100m et ce sera une autre prestation. Pour le relais, même si le chrono n’est pas là, on visera le podium pour la finale », souligne le jeune sprinteur.

Au sprint féminin, on notera les bonnes performances d'Océane Moirt et Maëva Thévenet. Engagées toutes deux au 100m, elles seront les deux favorites en vue de la finale. Si la première nommée a couru en 12"98 dans sa série et passe à 0"58 du record national qui est de 12"40, Maëva Thévenet a quant à elle couru en 13"11.

Au 3000m marche, Isaïe Paul (Souillac AC) et Tatiana Brunette (Guépard AC) ont remporté leurs finales dans des temps de 19’12"15 et 21’09"89. Sur le 15000m hommes, tir groupé du Souillac AC, s’est approprié le podium. Sébastien Bonapen pris la première place dans un chrono de 4’56"31, suivi de Julien Grégoire et d'Alexandre Montagne. La perche féminine a été remportée par Kimberley Kistnah (Boulet Rouge AC) avec un saut de 2,10m devant Franceska Agathe (Port-Louis Centurs AC) avec une barre à 2m.

Si la méteo est favorable en vue de la phase finale qui se tiendra dimanche prochain à partir de 9h, des records pourront être réalisés.

Résultats des finales de samedi

Féminin

Perche

1. Kimberley Kistnah (Boulet Rouge AC) 2,10m

2. Franceska Agathe (Port-Louis Centurs AC) 2,00m

3000m marche

1. Tatiana Bruenette (Guépard AC) 21’09"89

2. Melissa Bru (Chemin Grenier AC) 21’31"91

3. Naomi Résidu (Guépard AC) 21’48"91

Masculin

3000m marche

1. Isaïe Paul (Souilac AC) 19’12"15

2. Jarod Troubadour (Rose-Hill AC) 21’23"07

3. Guillaume Romain (Faucon Flacq AC) 21’23"10

1500m

1. Sébastien Bonapen (Souillac AC) 4’56"31

2. Julien Grégoire (Souillac AC) 5’06"97

3. Alexandre Montagne (Souillac AC) 5’06"82