ATHLÉTISME – COMPÉTITION EN FRANCE : Bonnes performances des Mauriciens

Les Mauriciens qui se trouvent actuellement à Nancy, en France, ont réalisé une belle performance samedi dernier à Neufchâteau, en enregistrant cinq victoires grâce notamment à Liliane Potiron au triple saut et à la longueur, Jonathan Bardottier au 200m, Jessika Rosun au javelot et Christopher Sophie au disque. La recordwoman du triple saut a d'abord réalisé une performance de 12m20 au triple saut avant de réussir un 5m19 à la longueur. Au lancer du disque, Christopher Sophie s'est imposé avec une performance de 45m47, tandis que Jessika Rosun n'a pu faire mieux qu'un 46m24 au javelot. Sur 100m, Jonathan Bardotier a terminé à la deuxième place (10:81) derrière le Seychellois du High Performance Training Centre (HPTC) de la fédération internationale de Maurice, nommément Dylan Sicobo (10:75) avant de l'emporter sur 200m dans le temps de 21:87 devant Sicobo cette fois (22:11). Christopher Sophie s'est lui imposé au lancer du disque avec une performance de 45,47 m réalisée dès le premier lancer. Il a dominé le Français Thibault Nicoud, auteur lui d'un lancer de 40m24.

En revanche, Jean-Ian Carré n'a pas été en mesure de remporter le concours du marteau en réalisant un 49m16 pour prendre la deuxième place derrière le Français Nicolas Fedit (53m45). Quant au recordman national du triple saut, Jonathan Drack du Club Athlétique Balma de Toulouse, il a pris la neuvième place lors de ce concours avec une performance de 15m97 lors du meeting Elite Montgeron Essonne dimanche dernier. Le concours a été remporté par Jean-Marc Pontvianne (17m13). À noter qu'une équipe du HPTC a rejoint les Mauriciens à Nancy, au cours de la semaine écoulée. Ces athlètes sont la Ghanéenne Viviane Mills et le Mauricien Jean-Danial Lozereau, le Lesothan Mosito Lehate et le Palestinien Mohammad Abukhousa. Le Malgache Franck Rabearison n'a lui pas fait le déplacement après avoir été blessé dimanche dernier à Réduit au 400 m. Soulignons que ces athlètes sont accompagnés des entraîneurs Stephan Buckland et Steeves Legentil.

La sprinteuse Joanilla Janvier, qui se trouve à Toulouse en France depuis janvier dans le cadre de sa préparation aux Jeux de la Francophonie, prévus fin juillet prochain, à Abidjan en Côte d'Ivoire, a disputé une compétition dimanche dernier. Elle a d'abord remporté sa série du 100m en 12:29 avant de s'imposer en finale dans le temps de 12:08.

Athlétisme – Championnats U18 Pepsi Cola

Les finales aujourd'hui à partir de 9 heures

Après le KFC Juniors Championships du week-end dernier, ce sont cette fois les moins de 18 ans qui sont en action ce week-end, dans les Championnats nationaux U18 Pepsi Cola, au stade Maryse Justin, à Réduit. La journée débutera à 9h avec les finales du 400m haies et la hauteur dames, aussi bien que les concours du poids et longueur hommes. La journée est prévue de terminer à 13h10 avec le relais medley hommes inter-clubs. Soulignons que quelques finales ont été disputées lors de la journée d'hier. Les vainqueurs chez les filles sont Angelica Natchoo de Chemin Grenier AC au 1500m (5.14:6), Devorah Saminadas de Curepipe Harlems au 5 000m marche (36.56:0), Christina Ratna de Port-Louis Centaurs à la perche (2m60), Ann-Loa Léopold de Rodrigues à la longueur (5m21), Laëticia Germain de Souillac AC au disque (29m62) et Olivia Maljean de Rose-Hill AC au marteau (44m91). Chez les garçons, les différents vainqueurs sont William Mustun de Curepipe Warriors AC au 1500m (4.22:2), Avinash Dookhee de Rose-Hill AC au 2000 steeple (7.11:3), Divesh Dyal de Highlands AC au 3000m (10.02:8), Issaie Paul de Souillac AC au 5000m marche (32.42:7), Deszardin Prosper de Rodrigues à la hauteur (1m94), Avish Luchanah de Boulet Rouge AC à la perche (2m60) et Wilan Lacruche de Guépard AC au marteau (32m56).

Le programme d'aujourd'hui

9h: 400m haies (D), poids et longueur (H) et hauteur (D)

9h15: 400m haies (H)

9h45: 100m (D)

10h: 100m (H)

10h15: 400m (D)

10h30: 400m et javelot (H), triple saut et poids (D)

10h45: 200m (D) Jr/Sr

11h: 200m (H) Jr/Sr

11h15: 800m (D)

11h25: 800m, triple saut et disque (H) et javelot (D)

11h50: 100m haies (D)

12h10: 110m haies (H)

12h15: 100m (F) benjamine ouverte

12h30: 100m (F) benjamin ouvert

12h40: 200m (D)

12h50: 200m (H)

13h: Relais medley (D) inter-clubs

13h10: Relais medley (H) inter-clubs