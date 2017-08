AU CONSEIL DES MINISTRES, VENDREDI : MMIL présente le projet sportif de Côte d'Or

Le Conseil des ministres de vendredi, sous la présidence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, a eu une séance de travail particulière autour du projet de développement sportif à Côte d'Or. Selon les informations de Week-End, les ministres ont eu droit à la présentation des travaux qui seront en cours dans cette localité par rapport à la construction d'une série d'infrastructures sportives, dont certaines seront en activité pour les Jeux des îles de 2019. La Mauritius Multisports Infrastructure Ltd (MMIL), qui a la responsabilité de ces travaux, a cette semaine rencontré les fédérations concernées par ce complexe sportif. « Il était surtout question avec les fédérations de recueillir non seulement leur sentiment, mais aussi leur approbation sur les aspects techniques du projet », a indiqué une source proche de ce dossier. Cette rencontre avec les fédérations s'est déroulée au gymnase de Phoenix.

Équitation - Friendly International Show Jumping Competition, 1-2 septembre

Maurice, Réunion et la Namibie s'affrontent

Le Club Hippique de Maurice (CHM) accueille cette année le Friendly International Show Jumping Competition qui se tiendra ce vendredi 1er et samedi 2 septembre. Le tirage au sort est d'ailleurs programmé pour ce mercredi 30 août à 17h30 au Club Hippique de Maurice. Les pays participants sont la Namibie, la Réunion et le pays hôte (Maurice) qui sera représenté par le CHM, le Centre Équestre La Louisa (CEL) et Cavalia. Les cavaliers namibiens sont : Annette Kunzle, Michelle Kunzle, Jayd Bassi Hanssen et Werner Bartsch. Michele Kunzle est d'ailleurs la meilleure cavalière namibienne et à participer au World Jumping Challenge Final. L'équipe réunionnaise est composée deThermea Djulian, Sullivan Pinard, Thermea Ryan, Gence Beryl et Thermea judex (Chef d' équipe). En ce qu'il s'agit du déroulement de la compétition, elle débutera à 17h30 avec les épreuves individuelles : Catégorie junior 80 cm-90 cm, Catégorie Senior 1m-1m10. Le lendemain se tiendront les épreuves par équipe à partir de 16h30.