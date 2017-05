AU VIVÉA BUSINESS PARK : ENL Property lance la commercialisation de « The Pod »

ENL Property se lance dans la commercialisation du premier projet d'aménagement d'espaces de bureaux, baptisé « The Pod », au Vivéa Business Park, dans le cadre du développement de la Smart City de Moka.

« The Pod » résulte de la reconversion d'un hangar de l'ancienne usine sucrière de Moka. Il porte sur la création de quelque 4 000 mètres carrés d'espaces de bureaux. « The Pod » comprendra aussi des salles de réunion et une cafétéria ouvertes au public. Le centre d’affaires étoffe ainsi son offre, qui comprend déjà une crèche d’entreprise. Selon ENL Property, les travaux de construction, qui ont démarré en décembre 2016, coûteront environ Rs 240 millions. Le projet « The Pod » sera opérationnel à la mi-2018.

« Vivéa Business Park est aujourd’hui reconnu comme une adresse prestigieuse, proposant un cadre de travail unique, central, pourvu d’espaces verts et doté d’aménités modernes, dont une connectivité au moyen de fibre optique. Le restaurant et les salles de réunion de “The Pod” viennent s’ajouter à “Ti Pouce”, notre crèche d’entreprise, qui a ouvert ses portes il y a un an, pour rehausser davantage l’environnement de travail proposé », indique Didier Audibert, managing director de MDA Properties, filiale d’ENL Property. Les espaces de bureaux, précise le promoteur, sont modulables à partir de 60 mètres carrés et sont disponibles en location. L’offre s’adresse aussi bien aux start-up qu’aux Petites et moyennes entreprises. « The Pod » occupera le dernier des trois hangars que comptait l’ancienne usine sucrière et donnera sur un magnifique espace commun paysager, La Piazza. Les deux premiers hangars – 1827 et The Factory – ont été, eux aussi, reconvertis en espaces de travail et sont déjà occupés par divers locataires.

Vivéa Business Park, précise-t-on, accueille au total une quarantaine d’entreprises engagées dans divers secteurs d’activité, allant des TIC à l’architecture en passant par la construction et les services financiers. Environ un millier de personnes y travaillent au quotidien. La direction d'ENL Property affirme par ailleurs que le centre d’affaires est pleinement intégré à la Smart City de Moka. « Pour les entreprises, l’avantage majeur demeure la connectivité routière. Stratégiquement située, entourée des deux autoroutes du pays et grâce au Saint-Pierre Bypass, la région de Moka bénéficie aujourd’hui d’un réseau routier important, assurant ainsi un passage fluide. La venue de l’autoroute Terre-Rouge/Verdun/Ébène, en 2013, a positionné Moka plus que jamais au cœur de l’île », fait-on remarquer.

Les promoteurs ajoutent que les vieux bâtiments de l’usine, la conservation des espaces verts et arbres centenaires ainsi que l’activité encore existante de la pesée et l’analyse de la canne sont les multiples attributs qui donnent à Vivéa Business Park un cachet historique. Les occupants bénéficient également des facilités existantes se trouvant à proximité, telles des centres commerciaux et sportifs, ou encore des écoles.