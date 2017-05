AVIATION: Veling loue un Airbus A380 à Emirates Airline

Veling Ltd, société basée à Maurice et spécialisée dans les opérations de leasing d’avions, a fait l’acquisition, vendredi dernier à Hambourg, en Allemagne, d’un Airbus A380 flambant neuf. L’appareil a été immédiatement loué à Emirates Airline. C’est le 95e Airbus A380 à intégrer la flotte de la compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis, renforçant ainsi le positionnement d’Emirates Airline comme le plus important exploitant d’Airbus A380 au monde.

« C’est un honneur d’être partenaire d’Emirates Airline et de conclure un contrat de location pour notre premier A380. Pour l’équipe de Veling, ce contrat est une preuve de notre engagement et de nos propositions de valeur auxquelles nous avons adhéré à notre création en 2002 », déclarent Uday Nayak et Nirvan Veerasamy, cofondateurs de Veling dans un communiqué de presse. Ces derniers ajoutent que leur société est devenue un partenaire de valeur pour les compagnies aériennes qui évoluent dans un marché international de leasing d’avions très compétitif.

Pour les dirigeants de Veling, l’acquisition de cet Airbus A380 est non seulement une étape importante pour la société, mais aussi une preuve de la confiance d’Emirates Airline en la capacité de Veling à conclure des transactions complexes dans les délais impartis.

Commentant la transaction, Nirmal Govindadas, Senior Vice-président de la division de Trésorerie d’Emirates, souligne que la stratégie de la compagnie aérienne et sa solide réputation auprès des institutions financières dans le monde lui donnent la capacité d’accéder à des financements internationaux et de recueillir le soutien du marché global pour agrandir sa flotte de gros-porteurs. « C’est le fondement même de notre stratégie de croissance. Notre partenariat avec Veling s’étend sur plus d’une décennie et nous sommes heureux de conclure ce contrat de location avec eux pour notre 95e A380 », ajoute-t-il.

La direction de Veling rappelle que la société a été créée en 2002 « avec pour mission d’offrir des solutions innovantes et réactives pour les partenaires aériens ». Veling se concentre sur des activités clés telles le leasing d’avions, la vente et la re-commercialisation d’avions commerciaux et de jets privés, la gestion d’actifs liés aux avions et le financement structuré. La société est propriétaire et gestionnaire de deux terminaux privés de pointe à Maurice et à Saint-Kitts-et-Nevis.

Ayant son siège social à Maurice, Veling compte deux filiales basées à Londres et à Dubaï.