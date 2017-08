BADMINTON - INTERNATIONAUX JUNIORS U19 : Trois médailles d’or pour Maurice

Lors des internationaux juniors U19 de badminton qui se sont tenus du 11 au 13 août au centre national à Rose-Hill, la sélection mauricienne s’est illustrée en récoltant trois médailles d’or, en simple hommes, double hommes et double mixte.

La première finale de la compétition a opposé les Mauriciens Alexandre Bongoût et Melvin Appiah. Le premier l'a emporté sur le score de 2-0 (21-16, 21-14) et permis à la sélection locale de s'offrir sa première médaille d’or du tournoi.

On a aussi assisté en double hommes à une finale 100% mauricienne avec les paires Melvin Appiah-Tejraj Pultoo et Alexandre Bongoût-Khabir Teeluck. Ce match s'est soldé au terme de trois sets, les deux équipes ne voulant pas lâcher le morceau. Le premier set a été remporté par Appiah-Pultoo 21-14. Cette même paire devait remporter la belle 21-13, après s'être inclinée au deuxième 15-21. Appiah devait ainsi prendre sa revanche sur Bongoût après sa finale perdue en simple hommes.

Le tandem composé des frère et sœur Appiah, Melvin et Vilina, était quant à lui aligné en finale du double mixte contre une autre paire mauricienne, Tejraj Pultoo-Sendila Mourat. La victoire est revenue à la fratrie Appiah 2-0 (21-18, 21-17).

Deux autres finales étaient à l’affiche dimanche dernier. En simple dames, l'Algérienne Halla Bouksani, qui était opposée à sa compatriote à Linda Mazri, l'a emporté 2-0 (21-14, 21-8). En double dames, ces mêmes Algériennes ont battu les Mauriciennes Vilina Appiah et Kritisha Mungrah 2-0 (21-14, 21-9).



Les résultats des finales

Simple hommes

Alexandre Bongoût (Mau) v Melvin Appiah (Mau), 2-0 (21-16, 21-14)

Simple dames

Halla Bouksani (Alg) v Linda Mazri (Alg), 2-0 (21-14, 21-8)

Double hommes

Melvin Appiah-Tejraj Pultoo (Mau) v Alexandre Bongoût-Khabir Teeluck (Mau), 2-1 (21-14, 15-21, 21-13)

Double dames

Halla Bouksani-Linda Mazri (Alg) v Vilina Appiah-Kritisha Mungrah (Mau), 2-0 (21-14, 21-9)

Double mixte

Melvin Appiah-Vilina Appiah (Mau) v Tejraj Pultoo-Sendila Mourat (Mau), 2-0 (21-18, 21-17)