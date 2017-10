BADMINTON : La Rose Hill WCSA fête ses 10 ans d’existence

La Rose Hill Women Centre Sports Association (RHWCSA), qui fête cette année ses 10 ans existence, a bien servi ses membres en organisant récemment un tournoi de badminton double dames qui aura attiré 54 badistes. Une compétition qui a vu l’émergence de Raffina Ganga, Shaheen Mahamdee, Noorida Rassoolkan, Parween Jivanji, Zareen Bissessur, Shalini Buljure, Soodeen Zarine, Ruby Mootoosamy, Shaista Muslun, Salmah Kurmoo, Diana Guness et Reshmee Rajiah.

La RHWCSA, présidée par Sarah Boodhoo, compte 148 membres âgés entre 19 ans et plus de 60 ans, qui se rencontrent régulièrement au Rose Hill Women Empowerment Centre. Elles pratiquent, entre autres activités, le badminton au Centre national à Rose-Hill et au Gymnase de Quorum à Plaisance.

L’association a aussi récompensé Marlène Marquer et Stephanie Bhudokan pour leur « soutien constant et exemplaire envers leurs partenaires durant la compétition », ainsi que les Senior Members Maryse Roussel et Ambigai Ramsamy pour leur « excellente performance en tant que doyennes de la compétition. »

La présidente a remercié les partenaires — le ministère de l’Égalité du Genre, le Conseil National des Femmes, le Mauritius Sports Council et la municipalité de Beau Bassin Rose Hill — et toutes celles qui ont siégé au sein du comité de l’association depuis sa création pour leur soutien et engagement.

La RHWCSA ne se limite pas au badminton seulement mais organise aussi des randonnées, les jeux d’antan, la pétanque, le Fun Day pendant les vacances scolaires pour les enfants et les membres. L’association encourage toujours ses membres à participer dans les journées omnisports d’autres organisations.

« L’implication dans le sport et l’activité physique aident à développer leurs compétences de la vie, la confiance en soi et peut créer des réseaux sociaux, ce qui entraîne une vie positive dans un corps sain. L’esprit d’équipe est notre devise », souligne par ailleurs Sarah Boodhoo.