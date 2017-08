BAIE-DU-TOMBEAU — APRÈS 10 JOURS À L'HÔPITAL : Il décède après avoir reçu un coup de couteau de son épouse

Kurt Teddy Telcide, 29 ans, habitant Saint-Malo, Baie-du-Tombeau, est décédé samedi à l'hôpital du Nord après y avoir passé dix jours. Il avait été agressé le 10 août par son épouse, Marie Jenny Telcide, 33 ans, au cours d'une dispute.

L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gangadin a attribué le décès de Kurt Teddy Telcide à une septicémie. Son épouse, Marie Jenny Telcide, mère de trois enfants, a été arrêtée par la CID Nord. Elle a comparu devant la Bail and Remand Court (BRC) hier et a été reconduite en cellule policière. La trentenaire sera traduite une nouvelle fois en cour aujourd'hui sous une charge provisoire de meurtre.

Interrogée par la CID sous la supervision du surintendant de police, Shaym Bansoodeb, l'épouse de la victime a déclaré qu'elle se trouvait dans la cuisine et « découpait du poulet » lorsque son époux aurait commencé à se disputer avec elle. Son couteau aura finalement fini « par accident », selon elle, dans le ventre de son époux. « Mo pa finn fer sa par expre », a-t-elle raconté aux enquêteurs.

Après avoir été agressé, Kurt Teddy Telcide est rentré dans sa voiture pour se rendre à l'hôpital. Mais il n'avait pu le faire, car saignant abondamment. Alertée, la police avait débarqué à leur résidence à Saint-Malo et avait conduit le blessé à l'hôpital du Nord, où il a subi une intervention chirurgicale.

Stella Telcide, la mère de Kurt, que Le Mauricien a rencontrée ce matin à Terasson, Pointe-aux-Sables, a expliqué que son fils lui avait confié sur son lit d'hôpital que le jour où il s'était rendu chez sa femme, à Saint-Malo, Baie-du-Tombeau, il aurait remarqué que cette dernière était « nerveuse ». Lorsqu'il lui a demandé des explications, son épouse aurait pris un couteau et se serait jetée sur lui. La fille de la suspecte, qui était présente au moment des faits, aurait tenté de le secourir. En vain. Selon la mère de la victime, Marie Jenny Telcide aurait demandé à sa fille d'aller « laver le couteau » et « de le remettre à sa place ».

Kurt Teddy Telcide avait quitté le toit familial à l'âge de 16 ans pour aller vivre chez la suspecte, à Baie-du-Tombeau. Il travaillait comme chauffeur de taxi. Quelques années plus tard, tous deux ont mis le cap sur Rodrigues, ou ils s'étaient mariés, avant d'aller poser leur valise de manière définitive à Saint-Malo. Leur relation battait toutefois de l'aile. « Mon fils, qui venait me rendre visite, me racontait souvent que sa femme était très agressive et aurait en plusieurs occasions menacer de le poignarder », soutient Stella Telcide. « Kurt m'a raconté qu'un jour, pendant que mon fils était au lit, il aurait entendu du bruit et lorsqu'il s'était réveillé, il aurait vu sa femme avec un couteau à la main. Pour éviter le pire, j'ai demandé à Kurt de venir s'installer chez moi, il y a un mois. Malgré la tension qui existe, Kurt se faisait un devoir d'aller rendre visite à ses enfants pour leur apporter du pain. »

Les derniers dix jours qu'elle se rendait à l'hôpital pour rendre visite à son fils étaient des moments particulièrement pénibles pour la famille. « Il souffrait beaucoup et, malgré cela, j'avais cru que mon fils s'en sortirait. Mais il nous a quittés. On traverse des moments très difficiles », confie-t-elle, en présence de ses proches et voisins, venus rendre un dernier hommage à Kurt à Terasson, Pointe-aux-Sables.

Selon nos sources, les enquêteurs prendront contact avec les parents de la victime pour entendre leur version. Quant à la suspecte, elle sera interrogée aujourd'hui après sa comparution en cour.