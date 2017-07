BASKET-BALL — BILAN DES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE U16 : Maurice renvoyée à ses leçons

Maurice, pays hôte de l'Afrobasket U16 cette année, a énormément souffert dans la compétition. Toutefois, que pouvaient faire les Mauriciens face à des adversaires qui avaient l'air plus âgés qu'eux, qui faisaient deux fois leur taille et étaient bien plus talentueux ? La sélection termine à la huitième et dernière place au classement, et ce, sans la moindre victoire.

Une performance que certains dans le giron qualifient de « honteuse ». Mais à qui revient la faute ? Certainement pas aux jeunes qui, tant bien que mal, ont mouillé le maillot pour défendre les couleurs mauriciennes face à de futures stars de la NBA. Ces derniers étaient tout simplement injouables, notamment les Maliens, champions d'Afrique de basket-ball des moins de 16 ans. Cette équipe a été couronnée le 22 juillet au gymnase de Phoenix, devant les yeux de plus d'une centaine de spectateurs et de Boris Diaw en particulier. Les Maliens ont fait montre de leur puissance physique, athlétique et tactique.

Alexandre Wong et ses coéquipiers ont reçu une véritable leçon de basket face aux basketteurs du Mali, qui les ont dominés dans tous les secteurs de jeu. Maurice n'a, pour l'heure, nullement le niveau africain. Elle est encore très loin de Madagascar, qui s'en est sortie avec quatre victoires, dont un succès net sur notre île, 125-13… N'est-ce pas là un prélude des 10e Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) qui se tiendront à Maurice en 2019 ?

Au niveau des statistiques pour ce match entre les deux îles de l'océan Indien, les chiffres sont assez fous. Tandis que Madagascar a shooté 92 fois, capté 59 rebonds (dont 17 offensifs) et intercepté 28 ballons, Maurice a été limitée à 52 tentatives pour 30 rebonds et a perdu 38 balles. Le Malgache Marco Rakotovao a terminé comme meilleur marqueur de la rencontre avec 33 points en 22 minutes de temps de jeu. Alors que, dans le camp mauricien, c'est le Rodriguais Jean Wendo Perrine qui a marqué le plus, et ce, avec 4 points… En termes de tir à trois points, Maurice affiche un zéro pointé en 16 tentatives, tandis que Mada a tiré 38 fois pour 47.4% de réussite.

Un fossé énorme

En amont, les Malgaches avaient battu le Rwanda (95-87) et l'Algérie (78-71) dans la phase de groupe, puis Maurice et encore une fois les Rwandais (80-74) pour le classement final. La Grande Île termine au 5e rang. Cela, grâce à ses cadets talentueux qui, très probablement, avec d'autres joueurs encore plus expérimentés, seront présents pour les 10e JIOI. À deux ans des échéances, le fossé entre les deux îles de l'océan Indien est énorme. On serait même tenté de dire que ces Malgaches, feraient plier les seniors de la meilleure équipe du championnat national (Super League) ou même la sélection senior de Maurice.

Nonobstant qu'aucun miracle n'était attendu dans le camp mauricien à l'Afrobasket U16, il convient de saluer le courage de nos jeunes. Bien que condamnés à l'échec, ils ont fait face sans reculer devant la défaite. Pour l'entraîneur Christophe Saubrestre, les garçons ont tout donné. « C'était impossible qu'ils fassent, au moins, jeu égal face à ces équipes du gratin africain », concède-t-il. « C'était au-dessus de leur moyen de rivaliser avec des garçons qui s'entraînent presque tous les jours matin et soir depuis leur très jeune âge. La plupart des équipes comme le Mali et Madagascar jouent avec la même génération de joueur il y a plus de deux ans. Je le sais parce que je les ai demandé. Quant à nous, ça fait à peine un an que nous existons et, qui plus est, nous nous entraînons seulement trois fois par semaine dans l'après-midi », fait-il ressortir.

Selon lui, il ne faut pas non plus regarder les lacunes comme une fatalité, bien au contraire. « On a pu nous jauger. On sait maintenant sur quoi on devra travailler pour progresser. Mais il y a du pain sur la planche. Si on veut que le basket local franchisse enfin un palier, il faut que le gouvernement, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Mauritius Sports Council et la Fédération mauricienne de basket-ball, ensemble, changent la structure du basket-ball à Maurice », espère-t-il. Et de souligner : « Il faut arriver à concilier le sport et les études, mettre sur pied un centre d'excellence du sport, genre Institut national du sport, de l'expertise et de la performance en France et créer des compétitions pour les jeunes puissent s'épanouir. Les clubs doivent également jouer le jeu en lançant leur centre de formation. On manque aussi d'entraîneurs ». Christophe Saubrestre affirme être « toujours motivé ».