A BÂTONS ROMPUS : Je n’ai plus de contact avec Raouf Gulbul a déclaré Veeren

Peroumal Veeren a maintenu devant la Commission Lam Shang Leen que « depuis trois ans, il avait “deal” un “case” pour moi et, depuis, je n’ai plus de contact avec Me Raouf Gulbul ». C’était en réponse à Sam Lauthan, qui lui avait rappelé que le Chairman de la GRA et de la Law Reform Commission avait récemment « déclaré qu’il fallait fermer la commission d’enquête ».

« Il y a des avocats qui ne prennent pas l’argent de la drogue ! Certains respectent l’éthique. Ils prennent des chèques. » Cette déclaration de Peroumal Veeren n’a pas manqué de faire réagir Paul Lam Shang Leen : « Ah bon ? Parce que l’argent du chèque est propre peut-être ? » Il devait mentionner les noms de Yousouf Mohamed, Guy Ollivry et Hervé Duval Jr, entre autres, à cet effet. Valeur du jour, c’est Akhil Bissessur qui représente ses droits. « Aussi longtemps que je le pourrais, j’aurais des avocats pour assurer ma défense et prendre en considération mon cas. »

Durant sa déposition, le trafiquant, incarcéré pour une trentaine d’années et à qui il en reste encore une quinzaine à tirer, est longuement revenu sur Parwiza Jeeva. Celle-ci, rappelons-le, avait été entendue par la Commission Lam Shang Leen le 28 juin dernier et avait catégoriquement maintenu que « Me Raouf Gulbul avait été payé par Peroumal Veeren » et qu’il « m’avait demandé de “devir lenket” en faveur de Veeren ».

Peroumal Veeren a expliqué comment Parwiza Jeeva est venue lui rendre visite « pour la première fois », en 2005. « J’attendais ma mère et c’est elle qui s’est présentée. Elle m’a expliqué qu’elle avait vu ma photo dans les journaux et qu’elle souhaitait faire ma connaissance. » De fil en aiguille, relate Veeren, « je l’ai rencontrée une autre fois alors que j’étais à l’hôpital Brown Séquard, et elle m’avait apporté à manger », ajoutant : « Monn gayn ene febless pou li. » Ce qui n’aura pas duré. Il explique : « Elle m’avait caché le fait qu’elle était mariée. Quand j’ai appris ça, j’ai coupé tout contact avec elle. Mais elle a gardé une dent contre moi, surtout quand je me suis marié, en 2009. Je crois qu’elle entretenait l’espoir secret que je l’épouse. »

Peroumal Veeren devait soumettre une lettre émanant de Parwiza Jeeva à Paul Lam Shang Leen, lui indiquant que la jeune femme « inn gard ene vanzans kont mwa ». Peroumal Veeren a carrément réfuté le fait qu’il ait « retenu et payé les services de Me Raouf Gulbul » pour Parwiza Jeeva. « J’ai appris cela dans la presse et c’est totalement faux ! C’est son père qui a tout réglé ! » Et Peroumal Veeren de révéler : « A aucun moment je n’ai payé Raouf Gulbul pour elle ! Zot (Parwiza Jeeva et son papa, Ndlr) inn pran tou kass zot inn paye Me Gulbul ! »

En revanche, pour ce qui est de Me Samad Golamaully, c’est une toute autre affaire ! « C’est moi qui ai payé les frais de Me Golamaully pour qu’il représente Altaf Jeeva, le frère de Parwiza. » Clôturant le chapitre sur Parwiza Jeeva, Peroumal Veeren s’est expliqué sur les « Rs 1,5 M déposées au bureau de Me Rex Stephen ». Le détenu a déclaré : « Je n’ai jamais fait déposer cet argent ! D’ailleurs, je dois encore beaucoup à Me Stephen. »

SA FORTUNE DE RS 650 M : Mo kass deor ! Dir FIU ek l’ICAC ale rode !

Il serait détenteur de « plusieurs comptes bancaires » qui se trouvent « à l’étranger ». C’est de son propre aveu que Peroumal Veeren a admis que sa fortune s’élèverait actuellement à Rs 650 M. A la fin de son audition, alors qu’il était interrogé tant par Paul Lam Shang Leen que les deux assesseurs Sam Lauthan et Ravind Dhomun, Peroumal Veeren devait déclarer avoir « commencé dans le trafic vers 2005/06 ». Pour rappel, il avait été incarcéré en 2004.

L’ancien juge Paul Lam Shang Leen a souhaité savoir à combien s’élevait sa fortune. Le trafiquant, après avoir répondu « beaucoup de millions », précisa : « Rs 650 M. » Souhaitant savoir de lui où se trouvait son argent, le président de la commission essuya la réplique : « Vous pensez que je vais vous dire où se trouve mon argent ? » Puis, il enchaîna : « Mon argent se trouve à l’étranger. Sur des comptes en banque dans des pays étrangers. »

À la suggestion du président de la commission à l’effet qu’il pourrait s’agir d’Abou Dabi, Peroumal Veeren laissa échapper un rire puis ajouta : « oui ! » Paul Lam Shang Leen indiqua : « Je sais que vous avez au moins trois comptes en banque là-bas. » Ce qui amena Peroumal Veeren à rétorquer : « Eh bien, dites aux autorités d’aller enquêter ! Zot ena FIU, l’ICAC, tou sala… Ale rode ! » Souhaitant fouiller davantage, Paul Lam Shang Leen a demandé au détenu sur quels noms étaient enregistrés ses comptes bancaires. Ce qui poussa à nouveau Peroumal Veeren à répondre : « Vous croyez que je vais vous le dire ? Vous devez aller faire vos recherches ! Quand les autorités viennent faire une fouille dans votre domicile, ils viennent avec toutes les armes, sabres compris. Qu’ils aillent chercher maintenant ! »

TÉLÉPHONES : Des hauts gradés touchent Rs 25 000 par smartphone introduit

Peroumal Veeren n’a pas du tout été tendre avec certains haut-gradés de la prison. « Les “gros” téléphones sophistiqués, les “smartphones” avec écran tactile, ne peuvent être introduits par les “petits” gardes-chiourmes. Ce sont les hauts gradés, qui bénéficient d’un traitement différent en ce qu’il s’agit de fouille corporelle, par exemple, qui font ce travail. » De plus, a-t-il expliqué à Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, « ces hauts gradés sont payés Rs 25 000 pour introduire ces téléphones à l’intérieur » de la prison. « Évidemment, s’ils paient un téléphone Rs 5 000, nous, on leur donne Rs 25 000 par téléphone… C’est très lucratif ! »

D’ailleurs, a soutenu le détenu, « le 11 avril de cette année, j’ai consigné une déposition au poste de police de Barkly, où j’ai expliqué comment certains hauts gradés introduisent des téléphones portables » en prison. « Ce ne sont pas les “petits” gardes qui sont impliqués dans ce trafic, mais les hauts gradés. De plus, devait-il indiquer, quand ces hauts gradés amènent des téléphones, ils n’en amènent pas un ou deux, mais au moins une quarantaine d’un coup ! » Ce qui l’amène à faire le calcul pour « l’énorme somme qu’ils touchent » en contrepartie. « Ils ont tout le temps besoin d’argent : pour jouer aux courses, pour s’amuser, pour voyager… Eh bien, on les paie ! »

Tout au long de son audition, Peroumal Veeren a maintenu, mordicus, que « jamais, depuis que je suis incarcéré à la prison, les autorités n’ont trouvé de téléphone en ma possession », ajoutant : « Je n’utilise pas de téléphone régulièrement, mais très précautionneusement. Je connais les rouages et je sais quels sont les risques de me faire prendre. » Impliquant de ce fait que « ce sont des détenus qui gardent les téléphones pour vous et passent les appels ? », voulait savoir Paul Lam Shang Leen. Ce à quoi Peroumal Veeren a répondu « oui ».

L’homme a par ailleurs soumis une liste via un papier sur lequel il a inscrit des noms et des numéros codés. « Il y a là des officiers et leurs numéros. Vous allez les reconnaître », devait-il lancer à Paul Lam Shang Leen.

RÉSEAU BANGLADESHI : Dewdanee les recrute parce qu’il ne fait pas confiance aux Mauriciens

Alors qu’il était questionné sur des appels téléphoniques, principalement à l’étranger, Peroumal Veeren a levé un peu le voile sur un autre aspect du réseau dans lequel il est impliqué aux côtés de la Star Witness In Waiting Navind Kistnah et le « zanfan lakaz » Geeanchand Dewdanee.

Paul Lam Shang Leen : Il y a un numéro de téléphone qui revient souvent dans les conversations avec vous. Selon nos renseignements, ce numéro est enregistré au nom d’un étranger.

Peroumal Veeren : Non, ce n’est pas un étranger. Il s’agit d’un Mauricien. C’est tout un réseau qui opère de cette façon, et ce ne sont pas des Mauriciens qui en font partie.

PLSL : C’est qui alors ?

PV : Ce sont des Bangladeshis qui font partie de ce réseau. Il y a des personnes qui recrutent des Bangladeshis pour faire ce travail…

PLSL : De trafic de drogue ?

PV : Oui.

PLSL : Qui ?

PV : Il y a la compagnie de Sibi Thomas. Celle de Geeanchand Dewdanee… Ils recrutent les Bangladeshis.

PLSL : Vous êtes mêlé à cela ?

PV : Oui. Ils ne font pas confiance aux Mauriciens. Zot dir Moricien kokin zot !

PLSL : Et quid des 157 kilos ?

PV : Il y a eu différentes compagnies qui ont été impliquées. Et des gens de la douane aussi.

PLSL : Kistnah a dit qu’il y avait des douaniers qui étaient mêlés…

PV : Certains s’occupent de financer. D’autres vendent. D’autres vont “tirer” la drogue… Moi, je ne sais rien pour ce qui est des douaniers.

PLSL : Qui sait alors ? Azaree ?

PV : Non, il n’est pas dans ce réseau-là.

PLSL : Il serait dans le réseau de Siddick Islam ?

PV : C’est possible… Ce n’est pas une question de qui contrôle quel endroit. Si ou la drogue bon, li vande partou… Il n’y a pas l’équation Khalil Ramoly fournit Plaine-Verte, etc.

PLSL : Vous avez demandé à Kistnah d’aller “tirer” de la drogue pour vous ?

PV : Ce sont ses frères, proches et son oncle qui le font.

PLSL : Il y a le réseau Khalil Ramoly/Siddick Islam/Sada Curpen… On croit comprendre que le policier Goolamghouse est aussi concerné...

PV : Je ne sais pas. Ce n’est pas mon problème. Je connais Siddick Islam, ce qui ne veut pas dire que je sais comment fonctionne son réseau.

PLSL : Et Curly Chowrimootoo ? C’est la relève que vous êtes en train d’assurer ? C’est votre “élève”, lui, n’est-ce pas ?

PV : Vous mélangez les choses… Ce sont les journaux qui disent ça. Oui, je connais Curly.

PLSL : Et Gro Derek ? Et Very Good ? J’entends dire que vous êtes le préféré parce que vous donnez des “discount” ! C’est vrai ?

PV : J’aide beaucoup de gens…

PLSL : C’est ce que je dis aussi : vous donnez beaucoup de “discount” !

PV : Vous savez, ce n’est pas bien de tourner le dos à un détenu, surtout s’il est accro aux drogues… On est une grande famille en prison. Chacun est un frère.

CP APPADOO : Li ena ene zafer kont mwa !

L’actuel commissaire des prisons, Vinod Appadoo, ancien patron de l’ADSU, et celui qui, pour reprendre les mots de Peroumal Veeren, « a facilité mon arrestation et ma condamnation », aurait « une dent » contre le trafiquant. Cette partie a été élaborée par l’ancien ministre de la Sécurité sociale, Sam Lauthan : « Je crois comprendre qu’il existe des conflits entre vous et le CP Appadoo. Son prédécesseur, Jean Bruneau, prônait une culture plus “humaniste”. » Pour Peroumal Veeren, « Appadoo pe amene ene politik repression ek sekestration «. Paul Lam Shang Leen devait lui faire remarquer : « Nous avons découvert que vous avez une photo du CP Appadoo… Êtes-vous à ce point remonté contre lui ? » Le détenu devait répondre qu’il détient « effectivement » une photo de Vinod Appadoo. « C’est cet homme qui m’avait fait arrêter et, pourtant, il ne s’est jamais présenté en cour… Je croupis en prison depuis presque 20 ans à cause de lui. Mais il est faux de venir dire que j’ai mis un contrat sur sa tête. » En revanche, devait-il noter, « je sais qu’il a quelque chose contre moi ».