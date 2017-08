BOIS-DES-AMOURETTES : Le baleineau n'a pas survécu

Le baleineau d'un peu plus de deux mètres qui s'était échoué dans le lagon de Bois-des-Amourettes n'a pas survécu, les multiples tentatives pour le pousser vers le large vendredi s'étant avérées vaines. Pendant 24 heures, des pêcheurs et des éléments de la National Coast Guard (NCG) l'ont dirigé vers la haute mer, mais il revenait toujours vers la côte. Selon un vieux loup de mer, l'animal était trop jeune et n'avait pas le sens de l'orientation. « En plus, des officiers du ministère de la Pêche n'ont pas l'expertise et les équipements nécessaires pour faire face à ce genre de situation. C'étaient des pêcheurs qui tentaient d'aider l'animal. » De plus, le baleineau portait des blessures sur une partie de l'une de ses nageoires. La NCG a ramené le cadavre du cétacé vers le large et l'a coulé avec l'aide de grosses pierres pour éviter que des requins s'approchent du lagon pour le dévorer.