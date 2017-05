BOM RELEVÉ MENSUEL - PME : Crédits bancaires de Rs 7,6 milliards

La valeur totale des facilités de crédit approuvées par les banques commerciales sur la période du 1er décembre 2011 au 30 avril 2017 s'élève à Rs 7,6 milliards. C'est ce qu'indique le dernier relevé publié cette semaine par la Banque de Maurice (BoM).

Les crédits bancaires sont accordés selon les conditions rattachées au Small and Medium Enterprises Financing Scheme. Ce plan fait provision pour l'application d'un taux d'intérêt favorable sur les crédits octroyés aux PME, soit à un taux équivalent à 300 points de base au-dessus du taux directeur en vigueur. Le taux d'intérêt se situe actuellement à 7%.

Le rapport de la BoM fait état de 5 554 demandes reçues depuis début décembre 2011, et ce pour un montant totalisant Rs 9,6 milliards. Les banques ont rejeté 259 demandes, représentant un montant de Rs 473,5 millions. La Mauritius Commercial Bank (MCB) a traité plus de 2 400 demandes et approuvé des facilités de crédit se chiffrant à près de Rs 3,7 milliards. La SBM Bank (Mauritius) Ltd a considéré quelque 1 500 applications et accordé un montant de l'ordre de Rs 1,5 milliard. Puis on retrouve la MauBank Ltd avec Rs 648,9 millions, la Barclays Bank Mauritius Ltd à Rs 608 millions. La HongKong and Shanghai Banking Corporation Ltd est, elle, à la 5e place avec Rs 294,9 millions.

La BoM publie également un relevé concernant les facilités de crédit dont ont bénéficié des micro-entreprises (celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à Rs 10 millions). Le montant approuvé du 1er décembre 2012 à fin avril 2017 se chiffre à Rs 2,2 milliards, dont Rs 887,9 millions offertes par la SBM Bank (Mauritius) Ltd. La MCB est à la deuxième place avec Rs 529,2 millions suivie de la Bank of Baroda (Rs 202,8 millions), de la MauBank Ltd (Rs 194,6 millions) et de la HSBC (Rs 116,6 millions).