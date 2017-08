BOURSE - JUILLET 2017 : Investissements étrangers positifs de Rs 104,9 millions

Le marché boursier a enregistré des investissements nets positifs de Rs 104,9 millions le mois dernier, annonce la Banque de Maurice dans son dernier bulletin mensuel publié hier. Se basant sur des données provenant de la Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM), la banque centrale indique que les achats de titres boursiers effectués par les investisseurs étrangers en juillet 2017 se sont chiffrés à Rs 427,7 millions, alors que la valeur des titres vendus pour le même mois a atteint Rs 322,8 millions. En juin 2017, des désinvestissements nets de Rs 448,3 millions ont été faits par les étrangers. Les ventes réalisées par ces derniers ont été de l'ordre de Rs 807 millions, tandis que les placements se sont élevés à Rs 358,7 millions.

Le relevé de la BoM montre, par ailleurs, que de juillet 2016 à juillet 2017, il y a eu des désinvestissements nets étrangers de Rs 2,1 milliards, les achats et ventes se situant à Rs 4,1 milliards et Rs 6,2 milliards respectivement. D'autre part, selon Swan Securities Ltd, l'indice général du marché officiel de la Bourse affichait, à hier, une progression de 20,89% par rapport à son niveau du début d'année. L'indice Semdex a clôturé à 2 186,23 points lors de la séance d'hier. Pour ce qui est de l'indice de rendement total du marché officiel, le Semtri, sa hausse depuis le début de l'année est de 22,79%. Pour ce qui est de l'indice du second marché, le Demex, il s'élevait à 219,56 points après la séance d'hier, ce qui constitue une progression de 7,96% depuis début 2017.