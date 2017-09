BOXE - CHAMPIONNATS DU MONDE ELITE (BILAN) : Indiren Ramsamy « Il nous faudra encore plus de frottements »

Même si les trois boxeurs engagés lors des championnats du monde à Hambourg n’ont pu franchir le premier tour, le président de l’Association mauricienne de boxe (AMB) ne leur jette pas la pierre pour autant. Selon Indiren Ramsamy, ils se sont donnés à fond, mais sont tombés face à des adversaires plus costauds et expérimentés. De ce fait, il souhaite que les boxeurs bénéficient de plus de frottements afin d’être encore plus performants lors des prochaines échéances internationales, le prochain rendez-vous d’envergure étant les Jeux du Commonwealth prévus à Gold Coast en Australie en avril de l’année prochaine.

La marche était trop haute pour Jordy Vadamootoo, John Colin et Merven Clair. « Le tirage au sort n’a pas été clément, surtout pour Jordy, qui affrontait le vice-champion d’Europe. De plus, John a été blessé dès la première reprise à l’arcade sourcilière. Néanmoins, nos trois représentants se sont bien défendus. Ils n’ont nullement démérité en allant jusqu’au bout de leurs combats », insiste Indiren Ramsamy. À son avis, un palier peut être franchi à cette condition. « Il nous faudra encore plus de frottements. Ils pourront être obtenus à travers des camps d’entraînement à l’étranger et qui verront la participation d’un minimum de cinq pays. »

Dans cette optique, le président de l’AMB a réalisé des négociations fructueuses avec les dirigeants indiens et australiens présents en Allemagne en vue des Jeux du Commonwealth. C’est ainsi que les Mauriciens devraient être en action lors d’une compétition prévue dans la Grande Péninsule en janvier prochain, tandis qu’un stage d’au moins un mois pourrait par la suite se dérouler en Australie. Pour la petite histoire, les boxeurs mauriciens avaient bénéficié d’un stage d’un mois dans ce pays en 1998 et avaient par la suite réalisé des résultats probants aux Jeux des îles et aux Jeux du Commonwealth. La consécration de Richard Sunee lors de cette dernière compétition demeure jusqu’ici inégalée.

Ce qui conforte donc Indiren Ramsamy dans cette politique d’échanges. « Valeur actuelle, nous avons en notre sein neuf boxeurs éligibles pour les Jeux du Commonwealth. Ils sont motivés et le seront davantage si une nouvelle orientation est donnée à leur préparation. Avec un staff technique à la hauteur et l’aide des autorités concernées, il ne faut pas de doute que nous pouvons prétendre à des résultats positifs. » D’ailleurs, la préparation sera réellement enclenchée à partir de lundi prochain, à raison de deux séances quotidiennes.

Résultats des finales

-49 kg : Joahnys Argolagos (Cuba) b. Hasanboy Dusmatov (Ouzbékistan) par décision majoritaire (3-2)

-52 kg : Yoshany Veitia (Cuba) b. Jasurbek Latipov (Ouzbékistan) à l’unanimité des juges

-56 kg : Kairat Yeraliyev (Kazakstan) b. Duke Ragan (États-Unis) par décision majoritaire (3-2)

-60 kg : Sofiane Oumiha (France) b. Lazaro Alvarez (Cuba) à l’unanimité des juges

-64 kg : Andy Cruz (Cuba) b. Ikboljon Kholdarov (Ouzbékistan) à l’unanimité des juges

-69 kg : Shakram Giyasov (Ouzbékistan) b. Roniel Iglesias (Cuba) à l’unanimité des juges

-75 kg : Oleksandr Khyzhniak (Ukraine) b. Abikhan Amankul (Kazakstan) à l’unanimité des juges

-81 kg : Julio La Cruz (Cuba) b. Joseph Ward (Irlande) à l’unanimité des juges

-91 kg : Erislandy Savon (Cuba) b. Evgeny Tishchenko (Russie) par décision majoritaire (3-2)

+ 91 kg : Mahammadrasul Majidov (Azerbaïdjan) b. Kamshybek Kuntabayev (Kazakhstan) par décision majoritaire (4-1)

Oleksandr Khyzhniak meilleur boxeur

Lauréat de la catégorie -75 kg, l’Ukrainien Oleksandr Khyzhniak a été désigné meilleur boxeur à l’issue des finales des Mondiaux dimanche dernier. De son côté, l’Américain Billy Walsh a été élu meilleur entraîneur suite à la prestation de ses protégés Duke Ragan (médaillé d’argent), Freudis Rojas et Troy Isley (médaillés de bronze). Quant à la palme de la meilleure équipe, elle est revenue sans surprise à Cuba, dont cinq représentants se sont retrouvés sur la plus haute marche du podium.

Boxing Tour samedi prochain

La prochaine édition du MBC Boxing Tour se déroulera samedi prochain au Centre de boxe à Vacoas à partir de 19h30. Cette soirée, qui verra la participation des boxeurs de l’élite et du Pôle Espoirs, sera marquée par une remise d’équipements aux différents comités régionaux. Cet exercice devra se renouveler chaque deux ans.