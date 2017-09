BOXE-FRANÇAISE—INTERCLUBS JEUNES: Première compétition pour les nouveaux tireurs

Le Comité régional de boxe française savate de Rodrigues a organisé la compétition annuelle d’interclubs des jeunes tireurs en assaut la semaine dernière au Centre de boxe de Malabar. La rencontre a ainsi regroupé des tireurs de 8 à 17 ans qui se sont affrontés au cours de quinze combats en finale. Cinq clubs ont participé à l’événement, qui avait pour objectif de permettre aux nouvelles recrues de mettre en application tout ce qu’ils avaient appris pendant au moins trois mois.

L’entraîneur national, Jean-François Roussety, soutient qu’il y a eu des combats intéressants. « Nous avons des tireurs qui assimilent assez rapidement et pour d’autres il faut évidemment encore du travail. J’ai particulièrement apprécié les combats féminins, où certaines filles m’ont assez impressionné pour un travail fait en si peu de temps. »

Chez les garçons, dans la catégorie -65 kg, Ismaël Momus (Club l’Union) s’est imposé face à Ferley Lafortune (Grande Montagne). Dans la plus petite catégorie d’âge (25 kg), toujours en masculin, Brinsley Jolicoeur (Grande Montagne) l'a emporté face à Jordan Lalanne (Morgan des Lataniers). Du côté des filles, en -57 kg, Anne Begue (Roso) est venue à bout de son adversaire Stacy Gentil Marie (Morgan des Lataniers), tandis que dans la catégorie -30 kg, Alexia Jolicoeur (Grande Montagne) s’est imposée face à Michelle Perrine (Morgan des Lataniers).

L’objectif à présent est de travailler avec ces jeunes car ils sont sans doute « les élites de demain », espère Jean-François Roussety. Ce dernier confie qu’il y a toujours eu un certain phénomène, principalement en féminin, où les tireurs/ disparaissent du circuit à mesure qu'ils approchent la majorité. Il y a plusieurs raisons à cela, dont les études ou des problèmes sociaux, entre autres. Toutefois, le but après cette année serait de faire que les +17 ans intègrent l’élite l’année prochaine, dépendant de leur évolution à chacun.

« Nous les suivrons de près dans les clubs, mais le soutien des parents est également important dans la vie sportive d’un jeune. La rencontre a été très satisfaisante et la présence des parents venus pour encourager leurs enfants est exactement ce dont nous avons besoin pour avancer. À présent nous attendons les championnats de Richelieu qui se tiendront en novembre à Maurice pour les grands », indique Jean-François Roussety.

Résulats

Garçons

-65 kg : Ismaël Momus (Club l’Union) b. Ferley Lafortune (Grande Montagne)

-63 kg : Richardo Azie (Club l’Union) b. Jean Dany Édouard (Grande Montagne)

-25 kg : Brinsley Jolicoeur (Grande Montagne) b. Jordan Lalanne (Morgan des Lataniers)

-55 kg : Johbila Laventure (Morgan des Lataniers) b. Hansley Perrine (Club l’Union)

-50 kg : Hugues Édouard (Morgan des Lataniers) b. Emmanuel Gaspard (Portmathurin)

-55 kg : Hartley Perrine (Morgan des Lataniers) b. Jean Daniel Perrine (Grande Montagne)

-40 kg : Jérémie Mercure (Grande Montagne) b. Emmanuel Spéville (Morgan des Lataniers)

Filles

-45 kg : Annael Jolicoeur (Grande Montagne) b. Marie Stacy Edouard (Portmathurin)

-30 kg : Alexia Jolicoeur (Grande Montagne) b. Michelle Perrine (Morgan des Lataniers)

-35 kg : Perrine Allison (Morgan des Lataniers) b. Mary May (Roso)

-40 kg : Samantha Levèque (Club l’Union) b. Noémie Collet (Morgan des Lataniers)

-50 kg : Lorie Begue (Portmathurin) b. Anieska Begue (Roso)

-33 kg : Diabila Laventure (Morgan des Lataniers) b. Claudia Begue (Grande Montagne)

-42 kg : Morgan Lalanne (Morgan des Lataniers) b. Shanone Collet (Roso)

-57 kg : Anne Begue (Roso) b. Stacy Gentil Marie (Morgan des Lataniers)