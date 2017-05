Le championnat des 3-ans annulé

Alors qu’une demande a été formulée pour 9 courses, le MTC s’est vu dans l’obligation d’annuler la première manche du championnat des 3-ans. La raison derrière est qu’on est arrivé à un champ de moins de 6 chevaux, ce qui contraire aux directives de la GRA pour ce genre d’épreuve.

Rama et Khathi prennent leur suspension

Swapneel Rama et Robert Khathi ne monteront pas ce samedi. Les deux jockeys sont sous le coup d’une suspension pour cause d’interférence. Le premier nommé a été contrait à ce repos forcé vu qu’il a déjà différé sa mise à pied en deux occasions. Pour rappel, il avait suspendu lors de la cinquième journée (The Tripster) et était en selle lors des 6e et 8e journées. Quant à Robert Khathi (Hillbrow-6e journée), s’il a pu repousser d’une semaine sa mise à pied pour être en selle sur Jiggery Pokery, on apprend qu’il pèse plus de 53 kg cette semaine et a donc préféré faire l’impasse sur la neuvième journée. En ce qui concerne Jeanot Bardottier, il purge sa deuxième journée de suspension à l’occasion du 9e acte.

Rehaze Hoolash interpellé ce matin

Les conversations autour de l’agression d’un policier par un jockey sont allées bon train ce matin au Champ de Mars. En effet, la communauté des jockeys voulait savoir qui était l’un des leurs qui était impliqué. Finalement, on devait apprendre que le jockey Rehaze Hoolash a été interpellé par la police dans l’enceinte de l’établissement Raj Ramdin.

La Directive 5 (i) amendée

La Directive 5 (i) des Directions For Security 2017 a été amendée. Cette directive, rappelons-le, avait causé le retrait de Prince Of Thieves de la première manche du championnat des 4-ans samedi dernier suite à un ordre de la Gambling Regulatory Authority (GRA) et, du coup, l’annulation de la sixième épreuve vu que celle-ci ne pouvait aller de l’avant avec un champ de moins de six chevaux.

On pouvait lire que « Elective test may be requested at the expense of the Stable concerned. Completed application forms must be submitted to the Chief Security Officer such that results are available before declarations. However, elective test for cortico steroids will close at 9 a.m on Tuesdays for Saturday Meetings and at 9 a.m on Wednesdays for Sunday Meetings. »

Pour la GRA, Prince Of Thieves ne pouvait participer à cette épreuve du fait que l’elective test avait été effectué mercredi dernier alors qu’il devait être fait mardi avant 9h. Le MTC a procédé à un amendement de ce règlement qui fait maintenant état que « elective tests may be requested at the expense of the Stable concerned. Completed application forms must be submitted to the Chief Security Officer such that results are available before declarations. Applications for elective tests will close at 9 a.m. on Tuesdays for Saturday meetings and at 9 a.m. on Wednesdays for Sunday meetings ».

On peut voir que, « however, elective test for cortico steroids » n’y figure plus et a été remplacé par « applications for elective tests ». Ce qui vient à dire qu’il n’y a plus de distinction pour les elective tests et qu’aucune application ne sera pas acceptée le mardi matin après 9h pour les courses se déroulant le samedi, et mercredi matin après 9h pour une journée ayant lieu le dimanche.

Il faudrait souligner qu’en 2013, le règlement C.8, rédigé par Stephane de Chalain faisait mention que « elective test may be requested timeously at the expense of the Stable concerned. Completed application forms must be submitted to the Chief Security Officer by the tume the provisional entries are made. The result must be available befor the horse may be declared to run. However, in relation to elective test for cortico steroids, the Chief Security’s Office will accept these requests at latest à 9 a.m on Tuesdays for Saturday meetings and on Wednesdays at 9 a.m for Sunday meeting», avant qu’il ne soit amendé en 2014 par Ian Paterson.

La demande pour Fortune formulée mardi

La semaine dernière, Turf Magazine avait fait état que la demande de l’entraîneur Ricky Maingard en faveur d’Andrew Fortune n’avait pas été encore formulée auprès des autorités gouvernementales. C’est maintenant fait, les documents nécessaires ont atterri dans les bureaux du Prime Minister’s Office mardi matin et l’entraîneur attend incessamment une réponse pour savoir quelle sera la démarche à suivre. Andrew Fortune, qui a fêté son anniversaire hier, pourrait être sur place lors de la journée du 26 mai. Au cas contraire, Ricky Maingard devra chercher ailleurs pour trouver celui qui remplacera Rye Joorawon.