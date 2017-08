Paraissait un peu light pour ses débuts sur noter turf. Fit des siennes dans sa stalle peu avant le départ et s’élança maladroitement. Dut être repris dans le dernier virage lorsqu’In The Trenches fut redirigé à l’intérieur. Ne se montra pas assez percutant pour disputer la victoire, mais conclut honorablement pour compléter le podium.

GALTERO — SIMON JONES

Transpirait beaucoup avant la course et fit des difficultés pour intégrer sa stalle. Parti lentement, il fut longtemps aperçu en avant-dernière position. Attendit la ligne droite finale pour faire son effort et réalisa une fin de course honorable pour gagner quelques rangs. Sera plus performant avec une course dans les jambes.