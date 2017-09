CIEL — TEXTILE CHAIRMAN’S MANUFACTURING EXCELLENCE AWARD 2017 : Consolidated Fabrics Ltd (CFL) s'octroie le titre

C'est au Swami Vivekananda International Convention Centre que s'est tenu samedi le “Ciel Textile Chairman’s Manufacturing Excellence Award”, pour mettre en relief les unités du groupe à forte intensité de capitaux, dont trois unités de CIEL Textile, CDL Knits, Consolidated Fabrics Ltd (CFL) et Ferney Spinning Mills Ltd (FSM). Le titre a été attribué à Consolidated Fabrics Ltd (CFL), qui s'est vu remettre le trophée de Chairman’s Manufacturing Excellence Award 2017 de même que le titre de Most Improved Factory Award. Ferney Spinning Mills a reçu le Quality Award, alors que le World Class Innovation & Creativity Award a été attribué à CDL Knits.

Harold Mayer, CEO de CIEL Textile, a commenté le Chairman’s Manufacturing Excellence Award qui, dit-il, permet de réunir les différentes entreprises et de discuter ensemble des défis à relever, des innovations et des bonnes pratiques à implémenter. Il a fait ressortir que Ciel Textile est « un global player sur la scène mondiale du textile, qui est en profonde mutation ». Il poursuit : « Le commerce de vêtements connaît une forte croissance des acteurs de l'e-commerce, des cycles de mode toujours plus courts et des attentes des consommateurs de plus en plus fortes en termes de qualité, de respect des normes sociales et environnementales et de prix. C’est pourquoi il est indispensable pour CIEL Textile de constamment se remettre en question pour continuer de répondre aux attentes de ses clients tout en restant compétitif. »

Jean-Pierre Dalais, Group Chief Executive de CIEL, a félicité les équipes pour leur énergie, leur passion et leur sens de l’entrepreunariat, complimentant tout un chacun pour leurs actions au quotidien. « Vous contribuez par votre travail, votre créativité et vos actions communautaires à faire bouger Maurice », a-t-il affirmé. Ashit Gungah, ministre de l’Industrie, a déclaré que le gouvernement « soutient pleinement » l’industrie manufacturière. « Le gouvernement est convaincu que l’absence d’obstacles administratifs est la clé du succès du secteur textile », a-t-il ajouté.

Le “Chairman’s Manufacturing Excellence Award ”a été créé en 2008 et a pour mission d'encourager l’excellence manufacturière à tous les niveaux, et de cultiver un esprit d’innovation et de compétitivité auprès des employés du groupe de CIEL Textile. Le prochain “CIEL Textile Chairman’s Manufacturing Excellence Award” se tiendra en Inde le 15 octobre prochain.