CONCERT—50E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE: Barbara Hendricks à Maurice en novembre

Dans le cadre des activités sur le plan national pour marquer le 50e anniversaire de l’indépendance le 12 mars prochain, le comité organisateur sous la présidence du ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha, a annoncé hier en début d’après-midi la venue le mois prochain à Maurice de Barbara Hendricks, célèbre chanteuse américaine et ambassadrice honoraire à vie du Haut-commissariat des Nations unies aux Réfugiés. Dans le cadre de sa tournée mondiale Blues Everywhere I Go, elle donnera un concert lors duquel Véronique Zuël, Éric Triton et Dean Nookadu se produiront. Le ministre de la Culture, Pradeep Roopun, est également partie prenante de cette initiative.

Opera Mauritius a été mandaté par le comité national pour l’organisation du concert de Barbara Hendricks en novembre. L’événement, qui sera organisé sous l’égide de la présidence de la République, fait partie de la tournée mondiale de Barbara Hendricks intitulée Blues Everywhere I go. En première partie, nous aurons une prestation de Véronique Zuël, d’Éric Triton et de Dean Nookadu qui présenteront des compositions originales.

Barbara Hendricks est l’une des artistes les plus aimées et les plus admirées au monde. Elle s’est produite sur toutes les plus grandes scènes d’opéra, notamment l’Opéra de Paris, le Metropolitan Opera de New York, Covent Garden à Londres et La Scala de Milan. Elle a chanté sous la direction des chefs les plus prestigieux de notre époque, notamment Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Karl Böhm, Sir Colin Davis, Carlo Maria Giulini, Bernard Haitink, Herbert von Karajan, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Wolfgang Sawallisch et Sir Georg Solti.

Dans le répertoire du jazz, elle a fait ses débuts au Festival de Montreux en 1994. Dès lors, elle fait de nombreux concerts dans des festivals de jazz partout dans le monde, accompagnée du Magnus Lindgren Quartet.

Le monde du septième art ne lui est pas non plus étranger. Barbara Hendricks a joué le rôle de Mimi dans La Bohème, film réalisé par Luigi Comencini et Anne Truelove en 1994, et a tourné dans Rake’s Progress, dirigé par Esa-Pekka Salonen, film récompensé de nombreux prix internationaux. Elle a aussi été membre du jury présidé par David Cronenberg lors du Festival de Cannes en 1999.

Barbara Hendricks ne limite pas ses engagements qu’au plan musical. Depuis plus d’une vingtaine d’années, elle se bat pour la cause des réfugiés dans le monde entier en collaboration avec le Haut-commissariat des Nations unies aux Réfugiés. Elle est également ambassadrice honoraire à vie de l’UNHCR avec des missions faisant appel à sa longue expérience dans le domaine.