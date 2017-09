CONSTRUCTION—APPRENTISSAGE: Manser Saxon lance des formations techniques

Manser Saxon Contracting, société du groupe IBL Ltd, répond à l’appel des autorités et de Business Mauritius. En effet, au début de l’année, elle a lancé une formation technique en entreprise à l’intention de trois groupes de jeunes dans le cadre du National Skills Development Programme (NSDP).

Cette mesure, visant à promouvoir la formation technique par l’industrie, est, selon la direction de Manser Saxon, une des réponses à la problématique du manque de compétences chronique dans le secteur de la construction. La Manser Saxon Training Academy a ainsi commencé l’apprentissage de 75 jeunes en menuiserie, woodwork/cabinet making et en électricité. Pour cette société, un apprentissage adéquat en construction « garantira » plus qu’un simple travail. Il ouvrira une carrière avec un potentiel de développement croissant. En plus des compétences techniques, la formation vise à renforcer les “soft skills” essentiels pour une intégration optimale au monde du travail, telles la communication, entre autres.

Selon la direction de cette entreprise, l’adhésion de Manser Saxon au NSDP était une étape nécessaire pour pallier les besoins du secteur pour les travailleurs qualifiés, mais aussi une réponse au déséquilibre entre les compétences existantes et celles qui seraient requises pour un secteur de la construction plus compétitif. Pour la direction, il est essentiel que l’industrie investisse dans le développement de compétences appropriées. Ce type de formation en entreprise peut aussi encourager le taux d’achèvement des apprentissages, qui reste malheureusement assez bas. Manser Saxon lancera sa nouvelle phase de recrutement pour une nouvelle formation en menuiserie, woodwork/cabinet making vers la fin de ce mois.