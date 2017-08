THE COOLEST CHILI HINTERLAND CUP : Beat The Retreat termine le plus fort

Après Tabreek une semaine plus tôt, on a eu droit à une autre surprise dans l’épreuve phare de samedi dernier, avec la victoire de l’outsider Beat The Retreat de l’entraînement Patrick Merven. Ce coursier a sorti la meilleure accélération pour reprendre un surprenant Victory Team à qui la victoire tendait les bras à cinquante mètres du but. Beat The Retreat, de par le style dans lequel il s’est imposé, est appelé à faire encore parler de lui d’ici à la fin de la saison. Ce produit d’Argonaut a relégué au second plan le doublé de Donovan Dillon avec Glen Coco et Entrée, et celui de Swapneel Rama par l’entremise de Purple Rock et Brave Leader au cours d’une journée qui a été essentiellement l’affaire des outsiders.

Pour en revenir à Beat The Retreat, il faut dire que c’est un coursier qui n’est pas dénué de moyens. Il a du reste laissé entrevoir un certain potentiel à ses débuts, lorsqu’il n’avait pas été surclassé par Ernie malgré un parcours difficile. Si la distance rallongée plaidait en sa faveur, seule sa ligne extérieure posait problème. D’ailleurs, Patrick Merven, son entraîneur, n’a pas caché que cela l’a quelque peu refroidi jeudi matin. Mais Beat The Retreat lui a prouvé qu’il a d’énormes qualités et qu’il faudra compter avec lui dans la Princess Margaret Cup, qui reste son principal objectif de la saison.

Avec la présence de plusieurs flyers, on savait que la physionomie de la course aurait favorisé un finisseur. Mais on savait aussi que pour ne pas ruiner leurs chances, ces chevaux rapides n’avaient pas intérêt à s’entretuer aux avant-postes. Constatant que Robert Khathi tergiversait pour propulser Step To Fame dans la position tête et corde, Swapneel Rama ne se fit pas prier pour demander un effort à Victory Team, qui s’empara du commandement en début de descente. Flanqué de Mootahadee, qui n’avait pu trouver les barres, Step To Fame se contentait d’évoluer en deuxième position précédant Ernie, qui avait comme sentinelle Executive Power. Au cœur du peloton, on retrouvait Charles Lytton, qui était lui accompagné de Tandragee, ces deux chevaux précédant Memphis Mafia et Beat The Retreat, tandis que Thrust fermait le cortège.

Victory Team imposa une allure régulière à l’épreuve, ce qui fit qu’on n’enregistra pas de grosses permutations dans les positions des protagonistes. Toutefois, Thrust avait des difficultés à suivre le rythme et Rehaze Hoolash n’eut d’autre choix que de sortir la cravache en trois occasions.

Le meneur poursuivait sur sa lancée et les finisseurs n’en demandaient pas mieux, attendant patiemment la dernière ligne droite pour faire montre de leur pointe de vitesse. On chercha des yeux le favori Ernie, qu’on retrouva idéalement placé dans le dos des animateurs, tandis que Tandragee fut obligé de contourner Executive Power, qui n’allait plus, pour poursuivre sa trajectoire. Imran Chisty, sur Beat The Retreat, en profita pour prendre la foulée du coursier de l’entraînement Gujadhur, qui l’emmena loin.

Lorsqu’il aborda la dernière ligne droite, Victory Team, qui n’avait que le poids de son jockey sur le dos, ne donna aucun signe de fléchissement. Bien au contraire, il poursuivit sur le même rythme. Lancé à la corde, le favori Ernie n’eut pas le même rayonnement qu’il avait l’habitude. En revanche, en pleine piste s’amenaient Charles Lytton et Tandragee. Mais le meilleur coup de reins vint de Beat The Retreat complètement à l’extérieur. Sous la cravache d'Imran Chisty, le hongre bai de 5 ans grappilla du terrain à chaque foulée, accrochant sérieusement Victory Team dans un premier temps, avant de le dominer pratiquement au poteau. Tandragee résista à Charles Lytton pour la 3e place, ce dernier échouant dans sa tâche d’offrir à Gilbert Rousset sa 800e victoire au Champ de Mars.

La déception est venue d’Ernie, qui n’a pu sortir son coup de reins dévastateur. Sa 5e place à 4,10L du vainqueur est le reflet de sa pâle performance. En revanche, comment passer sous silence la belle prestation de Victory Team, qui a surpris plus d’un à ce niveau. Beat The Retreat boucla les 1365m dans le bon temps de 1.22.62.

1365m en 1.22.62

Certes, le pénétromètre affichait 2,8 unités, mais la piste s’était visiblement dégradée suite aux averses de la veille. La présence des false rails à 3,50m entre les 1250m et le dernier virage constituait un désavantage additionnel auquel on pouvait également attribuer les modestes performances chronométriques de ce 21e acte. Ainsi, la moyenne des vainqueurs variait de 2 à 3 secondes de plus par rapport aux temps référentiels dans leurs classes respectives, alors que le calcul du handicap des false rails représentait seulement environ 0.01.20 sur un terrain normal.

Dans ces conditions, les 1.22.62 réussies par Beat The Retreat dans l’épreuve principale constituent une performance plus qu’honorable puisqu’il s’agissait du sixième meilleur temps pour un vainqueur cette saison sur 1365m. Le cheval de Patrick Merven doit son chrono à l’allure régulière de Victory Team, qui avait préalablement débordé Step To Fame, spécialiste du kilomètre et un des chevaux les plus rapides de l’île.

À titre d’indication, les premiers 965m de la sixième course ont été couverts en 0.56.39 contre 0.57.14 et 0.58.57 pour la partie correspondante des troisième et première épreuves respectives. Une allure adaptée aux qualités de bon finisseur de Beat The Retreat, qui avait réalisé l’équivalant à l’heure des galops. Le favori de la course, Ernie, a pris une modeste cinquième place et a réalisé 1.23.33 sur la distance. Ce qui le situe loin de ses 1.20.68, qui constitue le temps référentiel cette saison et le deuxième meilleur temps réussi au Champ de Mars sur 1365m, le record de la distance étant de 1.20.66, temps réussi par Captain’s Key en septembre 2013.

Pour rappel, lorsqu’Ernie avait réussi ce chrono lors de la 11e journée, il n’y avait pas de false rails, la piste était normale et il ne portait que 58 kg sur le dos contre 61 kg samedi dernier. Rappelons que les deux autres 1365m de la journée ont été remportés en 1.24.32 et 1.23.57 par Purple Rock et Glen Coco respectivement.

Purple Rock termine en 0.35.70

On savait qu’il n’était pas dénué de moyens. Après des débuts prometteurs sur le kilomètre au finish, il s’était montré moins percutant lors de ses trois sorties suivantes sur 1365m, où il s’était montré ardent. Samedi dernier, Swapneel Rama, qui remplaçait Brad Pengelly, l’a placé en queue de peloton sur la partie initiale pour lui permettre de bien se détendre. Toujours bon dernier à 7,60L du meneur au poteau des 600m, il a terminé à la vitesse du vent pour mettre tout le monde d’accord. Du coup, Purple Rock réalisait les meilleurs derniers 600m toutes épreuves confondues avec un chrono de 0.35.70.

Un seul autre cheval est descendu sous les 36 secondes sur la partie qui nous intéresse lors de cette journée. Il s’agit de Beat The Retreat, vainqueur de l’épreuve principale disputée également sur 1365m. Cette course a été lancée sur des bases plus élevées par le poids plume Victory Team. Ce dernier comptait 6,70L sur le cheval de Patrick Merven à 600m de l’arrivée et au dernier virage, mais sous la conduite d’Imran Chisty, Beat The Retreat a comblé tout son retard pour l’emporter par 0,55L. Il a terminé en 0.35.82. Dans les autres épreuves, on retiendra que Plain Of Wisdom s’est distingué à l’issue de la meilleure fin de course, tandis que Var’s Dream, Do Be Snappy, New Hampshire, Bezamod et Newsman se sont contentés des podiums, bien qu’ils eurent terminé le plus fort dans leurs épreuves respectives.