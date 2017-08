THE COOLEST CHILI HINTERLAND CUP — G 3 (50 +) — 1365M : Ernie reste le cheval à battre

En attendant la dernière manche du championnat des sprinters, The S.A.A Cargo Princess Margaret Cup, Ernie pense pouvoir ajouter un troisième succès à son palmarès. Il est le meilleur sprinter du moment et il est bien loti avec une quatrième ligne au départ. Mais il aura cette fois à rendre du poids à la majorité ses adversaires. Charles Lytton aura à cœur de prouver que sa mauvaise dernière performance n’était qu’un accident de parcours, alors que Tandragee tentera de confirmer qu’il revenu à son top niveau.

Ernie n’a rien fait de mauvais depuis qu’il est compétition. Son jockey est du reste d’avis qu’il aurait dû rester invaincu. Il a remporté deux courses et a grimpé à l’échelle des valeurs. La compression de poids est en sa faveur, mais toujours est-il qu’il doit rendre du poids à ses adversaires. Par exemple, il recevait 3 kg de Charles Lytton quand il avait dominé ce dernier lors de leur dernière confrontation et il rend un demi-kilo au cheval de Gilbert Rousset cette fois. Par contre, Tandragee et lui se retrouvent à 61 kg, alors qu’il recevait 1 kg du cheval de Ramapatee Gujadhur quand il l’avait dominé de peu. On pourrait dire que Charles Lytton est quelque part avantagé, mais il a contre lui sa mauvaise performance dans le Barbé.

Au niveau de la ligne, Ernie est bien placé avec son numéro 4. Tandragee peut espérer se placer devant lui, mais avec 61 kg sur le dos, rien ne dit que son jockey tentera le coup, au risque de se retrouver en épaisseur. Il y a aussi Mootahadee qui peut essayer de mener le peloton ou encore le véloce Step To Fame qui est appelé à jouer les trouble-fête dans la partie initiale.

À bien voir, le cheval de Shirish Narang est le plus véloce du lot. Il portera 55,5 kg et n’a pas d’autre choix d’essayer d’imposer sa loi. Sa tactique sera de réduire la course au maximum dans les premiers 365m et parcourir le dernier kilomètre à une allure folle. Il a toutefois déjà montré ses limites sur le parcours du jour et on le voit difficilement tenir jusqu’au bout. Déjà, sur 950m, il avait été battu à plate couture et il semble incapable de pouvoir soutenir la comparaison sur une distance rallongée.

Executive Power se retrouve une nouvelle fois placé à l’extérieur au départ, lui qui aime courir en tête d’une course. La tâche de Nishal Teeha sera de prendre le meilleur départ. La question qui est posée est s’il peut être plus véloce que Step To Fame ou forcer le pas dans les premiers mètres pour se retrouver en tête. La présence de Mootahadee mérite d’être considérée et Executive Power pourrait se retrouver avec le nez au vent ou caché dans le dos d’un adversaire.

Charles Lytton avait mal couru dans le Barbé. Il nous revient qu’il avait eu un petit problème qui a été vite résolu. On a pu avoir un aperçu de son degré de forme cette semaine à l’entraînement. Il ne faut pas qu’il soit trop décroché dans la partie initiale pour avoir les chances de son côté. Il ne faudra pas qu’il sorte de son pas vu que cela affectera sa fin de course.

Mootahadee devrait se contenter de suivre Step To Fame avec l’espoir de pouvoir le dominer au finish. À notre avis, une place est plus à sa portée. Victory Team est malheureusement desservi par une ligne extérieure et ce sera pratiquement impossible pour lui de s’imposer. Beat The Retreat doit être patiemment monté pour avoir une chance de faire l’arrivée. Ses débuts ont été satisfaisants et on peut s’attendre à le voir progresser. Thrust n’a aucune chance dans ce lot, alors que Memphis Mafia pourrait avoir trop de terrain à refaire en fin de parcours.

Cela dit, Ernie reste le favori. Mais si Charles Lytton peut trouver une bonne position, il fera sentir sa présence à coup sûr.

LES AUTRES COURSES

Chances partagées

1. Deux récents vainqueurs sont en lice dans l’épreuve d’ouverture. La ligne semble à l’avantage de Megamuhti, qui s’était montré véloce lors de son succès sur 950m. Varadiso avait aussi gagné de bout en bout sur 1365m tout en surmontant le handicap d'une ligne extérieure. Ces deux chevaux sont appelés à se disputer le commandement dans la partie initiale. Une lutte qui pourrait servir les desseins du cheval qui se trouverait juste derrière eux. On a en tête Ocean Drive South, qui démarre de la troisième ligne, à moins que ce ne soit Declarator qui profite de sa deuxième ligne. Des deux, Ocean Drive South a laissé une meilleure impression à l’entraînement mardi matin. On peut penser que le temps est venu pour lui de goûter à son premier succès au Champ de Mars. La dernière course de Red China doit être ignorée. Toutefois, il a une mauvaise ligne contre lui et cela peut lui être néfaste. Purple Rock a trop déçu pour qu’on puisse lui accorder une chance de premier ordre, mais un accessit demeure à sa portée. Quant à New Golde Age, il est appelé à s’améliorer avec une course dans les jambes.

2. La deuxième épreuve est tout aussi compétitive que la première, avec plusieurs prétendants à la victoire. On peut être assuré que le début du parcours sera animé. Mais si jamais The Deacon prend un bon départ, il risque de compliquer la tâche de ses adversaires. En effet, si on regarde la carte de plus près, il semblerait qu’il n’y ait pas d’autre frontrunner, à moins qu’In The Trenches retrouve une certaine vélocité avec l’apport des œillères. Si tel est le cas, il pourrait aller jusqu’au bout de la ligne droite. À l’entraînement, les progrès d’Impressed ne sont pas passés inaperçus. Il a été se refaire une santé après la boiterie contractée lors de la cinquième journée. Il mérite qu’on lui accorde une chance. Mexican Sun a couru en progrès à sa dernière sortie. Il aurait même brigué la troisième place si son jockey l’avait monté jusqu’au but. Il sera bien placé dans le parcours. Plain Of Wisdoma également été à son avantage à l’heure des galops. Les conditions de l’épreuve peuvent lui être favorables pour mettre tout le monde d’accord.

3. La présence de plusieurs chevaux rapides peut profiter à un finisseur. On a choisi Glen Coco, dans le sens où nous pensons qu’il s’adapte mieux à la position d’attentiste, comme cela avait été le cas lors de son succès. La meilleure tactique pour lui sera de conserver l’avantage de la corde et ne pas s’user prématurément si un adversaire veut à tout prix courir en tête. Ce qui plaide encore en faveur de Glen Coco, c’est que Nottinghamshire et Var’s Dream n’ont pas été gâtés par le tirage au sort des lignes. Mystical Twilight, lui, n’est pas mal placé de son cinquième couloir. Roberth Khathi aura toutefois intérêt à ne pas trop lui demander dans la partie initiale, de peur d’être vulnérable en fin de parcours. Comme son entraîneur a revu sa valeur à la baisse, il se pose comme un prétendant sérieux à la victoire. Nottinghamshire peut aussi être dans le coup. Il avait gagné il y a deux semaines et son entraîneur profite de sa bonne forme du moment pour un nouvel engagement. Sauf qu’il pourrait courir avec le nez au vent. Sunset Breeze peut bien faire dans un bon jour et ne peut être totalement écarté. Var’s Dream a sa mauvaise ligne contre lui. S’il peut contourner ce handicap, il sera dangereux. On trouve que la victoire se jouera entre Glen Coco et Mystical Twilight.

4. Do Be Snappy cherche une deuxième victoire d’affilée. Il est très bien placé au départ et devrait avoir une position de choix dans le parcours. On estime toutefois qu’il avait été quelque peu chanceux la dernière fois et qu’il devra cravacher encore plus dur pour avoir le dernier mot. À l’entraînement, Sir Earl Grey a fait montre de bonnes dispositions avec les œillères, qu’il porte à nouveau. On espère juste qu’il ne se montre pas ardent dans le parcours. S’il ne tire pas, il sera présent à l’arrivée. Silver Snaffles a gagné dans une valeur nettement inférieure (B41). Il passe en B51 et se retrouve désavantagé au poids du fait qu’il avait été piloté par un claimer lors de son succès. Il tentera à coup sûr la position tête et corde pour essayer de mettre ses poursuivants dans le rouge. À bien voir, il pourrait ne pas être inquiété à l’avant, à moins que Seeking The Dream, le numéro deux de Patrick Merven, ne se mette de la partie. Orange Tractor est aussi un candidat pour la victoire et pour la course à l’avant. Le parcours réduit devrait lui servir. S’il répète sa performance derrière son compagnon de box Hard Day’s Night, il peut passer le poteau en premier. Jambamman sur 1650m, c’est sûrement un choix qu’il a été difficile de faire, mais qui vaut quand même d’être tenté vu que le cheval n’arrive pas à retrouver le box des vainqueurs.

5. Après ses débuts victorieux, Nation Builder tentera de doubler la mise dans une valeur où il est maintenant déclassé suite à ses quatre points de pénalisation. Il retrouve certains des mêmes adversaires, ce qui reste quelque part un avantage, sauf que les choses ont été rééquilibrées au handicap. Sa très bonne ligne devrait lui permettre d’avoir un très bon parcours. Lucky Valentine n’aura pas d’autre alternative que de tenter le bout en bout. Il pourrait cependant être sous la menace de Navistar, qui aura, lui, intérêt à contourner la difficulté de sa mauvaise ligne. Ces deux chevaux ont une préférence pour la même tactique qui est d’endormir les adversaires avant le sprint final. La présence de The Tripster risque aussi de les gêner, sans oublier Streetbouncer, qui n’est pas dénué de qualités en termes de vélocité. Ce qui advient à dire que cette course devrait revenir à un finisseur. Chosen Dash n’a pas encore dit son dernier mot. Il a, comme on l’avait prévu, démontré un retour en forme. Il n’est pas exclu de penser que la victoire est dans ses possibilités. Entree ne part pas battu lui non plus. Il ne faudra pas qu’il soit décroché comme cela avait été le cas la dernière fois. Psycho Syd avait été quelque peu décevant à sa dernière sortie. On peut penser qu’il affichera un autre visage cette fois.

7. Redwood Valley est le favori logique de cette course. Après une victoire dans un fauteuil, il avait eu les circonstances contre lui il y a deux semaines. S’il revient vite, c’est qu’il a très bien pris cette course. Son jockey Brad Pengelly le connaît mieux et devrait pouvoir lui trouver la position idéale dans le parcours. Le champ est moins fourni et il devrait pouvoir se placer dans le dos d’un adversaire qui pourrait l’emmener jusqu’à la dernière courbe. La course à l’avant sera l’affaire d’Emblem Royale, qui avait repoussé tous ses poursuivants lors de sa dernière victoire. Mais il faut admettre que la concurrence est plus dure cette fois. Il semble aussi barré par Logan, qui a été un modèle de régularité depuis ses débuts. On aurait bien aimé savoir quelle tactique adoptera Bezamod. À sa dernière sortie, son entraîneur avait fait savoir aux Racing Stewards que son cheval n’opterait pas pour la position tête et corde. Mais on croit qu’il sera mieux servi s’il part de loin, même s’il laisse un adversaire diriger les manœuvres en début de parcours.

8. En 0-25, Brave Leader reste parmi les plus en vue. Le voir réaliser la passe de deux est dans ses possibilités actuelles vu qu’il respire la grande forme. Il peut s’élancer en tête et ne pas être rejoint avant la ligne d’arrivée. Mais comme une course n’est jamais gagnée d’avance, surtout dans cette valeur où on voit un différent vainqueur chaque fois, on dira que Newsman peut réaliser quelque chose. Il n’a pas encore gagné au Champ de Mars et son entraîneur cherche toujours à l’accommoder avec les harnachements les plus appropriés pour qu’il se concentre mieux dans un parcours. Il possède des qualités, mais a tendance à être distrait en ligne droite. Monarchs Emblem a retrouvé ses marques et il devrait une nouvelle fois faire l’arrivée. Golden Medalist est capable de progresser sur la course de ses débuts et ne peut être ignoré. La candidature de Captain’s Orders est aussi recommandée, au moins pour une place. Parmi les autres, Social Network peut bien se comporter après repos. Ce sera encore meilleur pour lui s’il peut mener le peloton.

NOS PRONOSTICS

Ocean Drive South

Megamuhti

Varadiso

Purple Rock

Mexican Sun

Impressed

In The Trenches

Plain Of Wisdom

Glen Coco

Mystical Twilight

Nottinghamshire

Var’s Dream

Orange Tractor

Sir Earl Grey

Do Be Snappy

Silver Snaffles

Nation Builder

Chosen Dash

Entree

Psycho Syd

Ernie

Charles Lytton

Executive Power

Tandragee

Redwood Valley

Kimberley

Emblem Royale

Bezamod

Brave Leader

Captain’s Orders

Newsman

Monarchs Emblem