COSAFA CUP 2017 : Maurice tirée dans le groupe A

Le Club M, qui disputera la COSAFA Cup 2017 cette année encore, a été tiré dans la poule A, avec le Malawi, l'Angola et la Tanzanie. La compétition, qui se tiendra du 25 juin au 9 juillet, a une nouvelle fois été attribuée à l'Afrique du Sud, qui a déjà organisé l'édition 2016.

Cette année, Maurice aura droit à du haut niveau. Hasard du calendrier ou pas, le Club M croisera le fer avec l'Angola pour sa première sortie, le 25 juin, au Moruleng Stadium. Joe Tshupula aura l'occasion de se faire une idée du niveau des Angolais avant la double confrontation dans le cadre du Championnat d'Afrique des Nations en juillet. Le 27 juin, place au Malawi, qui aura affronté deux plus jours tôt la Tanzanie pour le match d'ouverture. Maurice et le Malawi seront en action au Royal Bafokeng Sports Palace. Le dernier match de la poule A mettra aux prises Maurice à la Tanzanie au Moruleng Stadium.

Six pays sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. L'Afrique du Sud, le Botswana, la Zambie, la Namibie, le Lesotho et le Swaziland sont dans le tableau principal de la compétition. D'ailleurs, deux rencontres comptant pour les quarts, qui débuteront le 1er juillet, sont prévues. Il s'agit de Botswana/Zambie et Namibie/Lesotho, qui se disputeront toutes les deux au Royal Bafokeng Sports Palace.

Seulement les vainqueurs de chaque poule progresseront pour la phase finale. Ainsi, l'Afrique du Sud affrontera le premier de la poule A, alors que le Swaziland rencontre le vainqueur de la poule B. Les demi-finales se tiendront le 5 juillet et la finale est prévue le 7 juillet. La poule B réunit le Mozambique, le Zimbabwe, Madagascar et les Seychelles. D'ailleurs, la poule B entrera en compétition le 26 juin, avec le duel au sommet entre le Mozambique et le Zimbabwe. Malgaches et Seychellois s'affronteront un peu plus tard dans un match aux airs indianocéaniques.

Pour rappel, Maurice n'avait ramené qu'une petite victoire lors de son dernier déplacement à la COSAFA Cup. C'était d'ailleurs contre l'Angola, qui avait aligné une équipe rajeunie pour cette rencontre. Les Sud-Africains s'étaient imposés en finale contre le Botswana sur le score de 3-2.