CULTURISME MR PORT LOUIS : Vincent Dada retient son titre

Le titre de Mr Port Louis, concours de culturisme organisé par la New Body Building Federation (NBBF), est de nouveau revenu à Vincent Dada. À la salle Jean Lebrun à Cassis vendredi dernier, le sociétaire du Sweat Box s'est avéré le meilleur, alors que les accessits sont revenus à Anand Koylash et Brian Anamunthoo. Vincent Dada s'est également imposé dans la catégorie +90 kg, tout en remportant la palme de best abs et celui de most muscular.

Ce concours, tenu en présence du lord-maire et de quelques conseillers, aura permis à Michael Lam Isong, représentant de La Tour Koenig Barbell Gym, de s'approprier le titre en Men's Physique. Il est à noter que ce dernier et les trois premiers en culturisme ont obtenu des cash-prizes. Le prochain concours organisé par la NBBF sera celui de Mr Beau Bassin Rose-Hill prévu le 2 septembre.

Les résultats

Novices : Jack Lafine (Sports Power Gym)

Juniors -21 ans : Nishal Buljore (La Tour Koenig Barbell Gym)

Seniors -60 kg : Didier Brasse (La Tour Koenig Barbell Gym)

-65 kg : Brian Anamunthoo (La Tour Koenig Barbell Gym)

-70 kg : Reza Imrith (Cyber Gym)

-75 kg : Meyraj Hookoom (Typhoon Barbell Gym)

-80 kg : Kelvin Sookree (La Tour Koenig Barbell Gym)

-90 kg : Anand Koylash (Smart Fitness Club)

+90 kg : Vincent Dada (Sweat Box)

Overall : 1. Vincent Dada 2. Anand Koylash 3. Brian Anamunthoo

Best poser : Jack Lafine

Best legs : Anand Koylash

Best abs et most muscular : Vincent Dada

Men's Physique : Michael Lam Isong (La Tour Koenig Barbell Gym)