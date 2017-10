CULTURISME - MR QUATRE-BORNES 2017 : La palme à Rulio Casquette

Une semaine après le concours Mr Est, ce sont les meilleurs culturistes de Quatre-Bornes qui se sont affrontés le samedi 14 octobre à la salle de la Governement Teachers’ Union pour désigner leurs champions.

Celui qui est sorti du lot est Rulio Casquette, qui s’impose en -80 kg et en toutes catégories. Le représentant de Classic Barbell Gym remporte aussi les trophées de Best Abs et Most Muscular. Gaurav Bundhoo et Christopher Empeigne, tous deux de Ken Gym, prennent les 2e et 3e places, alors que Mathieu Legallant, de Body Shaper, termine 4e, mais s’impose chez les juniors -21 ans.

Marjorie Lotoah, de Ken Gym , s’offre pour sa part le titre de Miss Bikini Quatre-Bornes. Vingt-six concurrents venant de sept clubs y ont concouru. La prochaine compétition est prévue ce dimanche 22 octobre à la Salle Reviva à Rose-Belle, qui accueillera à partir de 14h le concours Mr South.

Les résultats

Novice : Adish Jugee — Selva Barbell Gym

Étudiants : Gaurav Bundhoo — Ken Gym

Junior-21 ans : Mathieu Legallant — Body Shaper

Seniors

-60 kg : Wesley Lachineegadoo — Ken Gym

-65 kg : Iroy Monique — Ken Gym

-70 kg : Dookun Seeyu — Planet Gym

-75 kg : Tarunam Ramassur — Planet gym

-80 kg : Rulio Casquette — Classic Barbell Gym

-85 kg : Éric Jean — Selva Barbell Gym

-90 kg : Christopher Empeigne — Ken Gym

+ 90 kg : Jean-Noël Bisnath — Selva Barbell Gym

+ 40 ans : Roshan Mohun — Ken Gym

+ 50 ans : Tayob Farok Cangy — Selva Barbell Gym

Miss Bikini : Marjorie Lotoah — Ken Gym

Men Physique 1,78 m : Franco Lamoureux — Ken Gym

Men Physique +1,78 m : David Adam — Riverland Tamarin

Overall winner

1. Rulio Casquette 2. Gaurav Bundhoo 3. Christopher Empeigne 4. Mathieu Legallant

Overall winner-men physique : Franco Lamoureux

Best Poser : Sunny Malliah

Best Abs (abdominaux) : Rulio Casquette

BestLegs : Gaurav Bundhoo

Most Muscular : Rulio Casquette