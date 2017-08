CYCLISME — CONTRE-LA-MONTRE DE LA MONTAGNE DES SIGNAUX : Grégory Lagane se distingue

Le sociétaire du Faucon Flacq SC-KFC, Grégory Lagane, 20 ans, a remporté samedi dernier le contre-la-montre individuel de la montagne des Signaux, long de 2,7 kilomètres en montée. Cette étape servira de prologue à la 36e édition du Tour de Maurice, le mardi 5 septembre. Les coureurs ont ainsi pu prendre leurs repères. Force est de constater que la formation flacquoise se porte très bien, étant un véritable rouleau compresseur depuis le début de saison. Le grimpeur des Rouges et Noirs s'est distingué avec un chrono de 8 minutes et 20 secondes devant son jeune frère Christopher, vainqueur du Tour de La Réunion, qui a terminé à 15 secondes. Ils ont été les deux seuls concurrents à descendre sous les neuf minutes puisque le troisième meilleur temps (qui est à mettre à l'actif de Philippe Colin) est de 9 minutes et 9 secondes. Grégory Lagane sera attendu au tournant, tout comme son frère sur le Tour de Maurice. Les autres vainqueurs ont été Damien Sophie (élites 3), Jeanlito André (juniors), Jean-Philippe Henry (Masters 2), Didier Rossignol (Masters 3), Aurélie Halbwachs-Lincoln (Pass-Cyclistes) et Treven Ramasawmy (Cadets).

Les résultats

Toutes catégories

1. Grégory Lagane (FFSC-KFC) 8:20; 2. Christopher Lagane (FFSC-KFC) 8:35; 3. Philippe Colin (FFSC-KFC) 9:09; 4. Jeanlito André (FFSC-KFC) 9:53; 5. Fabio Catherine (FFSC-KFC) 10:12

Elites 2

1. Gregory Lagane (FFSC-KFC) 8:20; 2. Christopher Lagane (FFSC-KFC) 8:35; 3. Philippe Colin (FFSC-KFC) 9:09

Elites 3

1. Damien Sophie (PSC-Winner's) 10:44; 2. Emmanuel Malépa (PSC-Winner's) 11:15; 3. Ashley Sumbhoolaul (PSC-Winner's) 12:00

Juniors

1. Jeanlito André (FFSC-KFC) 9:53; 2. Fabio Catherine (FFSC-KFC) 10:12; 3. Adriano Azor (FFSC-KFC) 10:31; 4. Fernando Charlot (FFSC-KFC) 10:43; 5. Abyad Maudarbaccus (FFSC-KFC) 10.47

Masters 2

1. Jean-Philippe Henry (VCJCC) 11:07.33; 2. Dominique Lebon (VPCC-Snowy) 11:07.41; 3. Lindsay Gourdin (Cadence-CSSC) 11:43

Masters 3

1. Didier Rossignol (PSC-Winner's) 10:58; 2. Jean-Claude Ally (PLMCC) 12:38; 3. Dharmarajen Kistadoo (Cadence-CSSC) 13:04

Pass-Cyclistes

1. Aurélie Halbwachs-Lincoln (Moka Rangers SC-ENL) 11:20; 2. Robert Leung (UCRH) 12:18; 3. Bryan Lubine (PLMCC) 12:57

Cadets

1. Treven Ramasawmy (VCJCC) 10:15; 2. Cédric Ramtanon (FFSC-KFC) 10:30; 3. Kenny Azor (FFSC-KFC) 10:35; 4. Nadir Baboo (Cadence-CSSC) 11:06; 5. Khabeer Badal (Moka Rangers SC-ENL) 11:28