CYCLISME — GP UCRH, AUJOURD'HUI PARTIR DE 8H : Qui succèdera à Jordan Lebon ?

Le peloton se donne rendez-vous ce matin à Terre Rouge pour le traditionnel Grand Prix de l'Union Cycliste de Rose-Hill, sur un circuit de 101,6 km (8 tours). Une nouvelle fois, les yeux seront rivés sur les coureurs du Faucon Flacq SC-KFC, qui auront à cœur de poursuivre sur leur lancée.

Les catégories Élites 2 et 3, Juniors, Pass-Cyclistes et Masters seront tous en action à partir de 8 heures. Le parcours est comme suit : Rond-Point Terre Rouge (Link Road) – Autopont Terre Rouge – Rond-Point (X) – Rond-Point TerreRouge/Calebasses – Rond-Point Notre Dame – Rond-Point Montagne Longue/Crève Coeur – RETOUR - Rond-Point Notre Dame – Rond-Point T.Rouge/Calebasses – RP (X) – Autopont – RP Terre Rouge (Link Road). Le lieu de rassemblement est le suivant : 100m après l'autopont de Terre Rouge (sur le Terre Rouge – Verdun Link Road).

L'année dernière, Jordan Lebon s'était distingué sur le GP UCRH, qui s'était disputé sur le circuit Terre-Rouge Valton. Il avait réussi un coup de maître en s'imposant lors des 101,6km en 2 heures, 42 minutes et 27 secondes. Pour son premier succès de la saison, il avait devancé Steward Pharmasse (FFSC-KFC) et Michael Khedoo (UCRH), qui étaient arrivés dans le même temps de 2h42:32. Cette fois, la tâche s'annonce ardue pour Lebon car le FFSC-KFC est tout simplement intouchable depuis le début de la saison.

Pharmasse a d'ailleurs remporté les deux courses précédentes, à savoir le Grand Prix Maxxis et le Grand Prix Cadence Nutrition dimanche dernier. Il demeure actuellement dans une forme éblouissante, lui qui se prépare pour le Tour de Maurice. Le coureur expérimenté des Rouges et blancs ne vise ni plus ni moins que la passe de quatre. Il faudra également compter sur son coéquipier Philippe Colin, très en verve également depuis le début de la saison, et qui voudra certainement franchir la ligne d'arrivée en premier.

Du côté des juniors, Dylan Redy du Faucon Flacq SC-KFC avait réussi l'an passé à tirer son épingle du jeu en s'imposant en 2h46:22 devant Damien Sophie et Julien Tennant. Actuellement en stage au Centre mondial de Cyclisme (CMC) en Suisse, Redy ne défendra pas sa couronne. Mais ses coéquipiers, à l'instar de Fabio Catherine, Jeanlito André ou encore Adriano Azor, auront à cœur de sortir les crocs pour maintenir l'hégémonie flacquoise. Ce sera d'ailleurs très compliqué pour les autres forces en présence qui devront s'accrocher pour créer la surprise.

L'épreuve se déroulera selon les règlements de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC). Seuls les véhicules suivants seront autorisés à suivre l'épreuve : Directeur de l'organisation, Délégué de service, les commissaires, les chronométreurs, véhicule de dépannage, une voiture et une moto par club, la presse et la voiture VIP. Un coureur qui abandonne la course (ou son Directeur Technique) doit impérativement informer un des commissaires de course ou le juge à l'arrivée. Le ravitaillement sera autorisé pour la course Elite 2/3 & Juniors à partir du cinquième tour et jusqu'au Rond-Point Montagne Longue/Crève Cœur lors du septième tour.

Le parcours

Rond-Point Terre Rouge (Link Road) – Autopont Terre Rouge – Rond-Point (X) – Rond-Point TerreRouge/Calebasses – Rond-Point Notre Dame – Rond-Point Montagne Longue/Crève Coeur – RETOUR - Rond-Point Notre Dame – Rond-Point T.Rouge/Calebasses – RP (X) – Autopont – RP Terre Rouge (Link Road)

**Départ et arrivée sur le tronçon RP (X) - Circuit de 12.7 kms