CYCLISME — GRAND PRIX ALTEO, CE MATIN : Steward Pharmasse en pôle position

La troisième et avant dernière manche du Challenge des Quatre Vents, à savoir le Grand Prix Alteo, aura finalement lieu ce matin. Renvoyée en mai dernier en raison des fortes pluies qui s'étaient abattues sur la région Est de l'île, elle avait dû être reprogrammée à une date ultérieure.

Anciennement connu sous le nom de Trophée Vent Ouest Sud Est, le Challenge des Quatre Vents est devenu un évènement incontournable du calendrier cycliste local. Parrainé par les quatre grands groupes sucriers - Alteo, Médine, Omnicane et Terra - ce challenge sportif vise à promouvoir cette discipline sportive. Le GP Alteo est d'ailleurs une course exigeante, qui varie de 26 km à 117 km dépendant des catégories.

Le circuit à parcourir pour les coureurs est le suivant : Chemin privé d'Alteo (Ex-FUEL) - TAG vers Bonne-Mère - Aux Feux TAD vers FUEL SE - TD vers Unité - TAD Unité Branch Road - TAD Route Higginson - TAD Croisé Riche Fond - TAG Rond-Point FUEL vers Église St Julien - TAD vers Belle-Vue Allendy - TAD Chemin Privé d'Alteo (FUEL-juste après le poulailler). Avec une arrivée sur la route privée d'Alteo (Ex FUEL SE).

Le départ des catégories Elite 2, 3 et juniors sera lancé à 8 heures. Les coureurs parcourront une distance de 117 km, soit neuf tours. Les cadets, pass-cyclistes et Masters 1, 2 et 3, quant à eux, partiront à 08h03 pour 78 km, soit six tours. Enfin, la catégorie minime entrera en course à 08h06 et sera en action sur 26 km (2 tours). C'est Steward Pharmasse qui demeure leader au classement général après les deux premières manches avec 37 points. Le sociétaire du Faucon Flacq SC-KFC avait, du reste, remporté le GP Terra et au vu de sa forme actuelle, il pourrait bien mettre tout le monde d'accord en accentuant son avance au classement. À la deuxième place, l'on retrouve son jeune coéquipier Dylan Redy avec 29 unités, mais le champion de Maurice junior est actuellement en stage au Centre Mondial de Cyclisme (CMC) en Suisse. Les autres poursuivants sont Jeanlito André (26 pts), Adriano Azor (24 pts) et Grégory Lagane (20 pts).

Ce dernier, qui est revenu du Tour de La Réunion — qui a vu sacré son frère cadet Christopher —, sera à n'en point douter l'un des animateurs de l'épreuve. Compte tenu de la main mise des coureurs de la formation rouge et noir, les coéquipiers de Pharmasse se mettront au diapason pour qu'il soit sacré à l'issue de la quatrième manche.

Comme lors des précédentes étapes du Challenge, une course inter-firme réunissant les employés des quatre compagnies sucrières sera disputée. Les coureurs s'élanceront à 8h09, en même temps que ceux de la catégorie Fun Ride. Ces deux courses se dérouleront sur une distance de 39 km, soit trois tours. Cette troisième étape promet d'être, à nouveau, un lieu de rencontre et de partage sportifs, tant pour les coureurs confirmés que pour les amateurs de la catégorie Fun Ride.

