CYCLISME — À PARTIR DE 8H—OBJECTIF : Mettre fin à l'hégémonie du FFSC

Le peloton se donne rendez-vous aujourd'hui pour le Grand Prix AEG Powertools, qui s'annonce très disputé. Il se tiendra sur le parcours suivant : Pailles Ring Road, Rond Point juste à l'arrière de Leal Co. Ltd direction la fin de la route du ring road et retour (6.6kms un tour). Les catégories Élites, Juniors ont 17 tours à compléter tandis que les Cadets, Pass-Cyclistes et Masters effectueront 11 tours du circuit. Encore une fois, les yeux seront rivés sur les coureurs du Faucon Flacq SC-KFC. Ces derniers, redoutables, seront une nouvelle fois attendus au tournant. Après la victoire de Joalito André, dimanche dernier au Grand Prix Rotary Club de Flacq, le club de l'Est est bien placé pour continuer sur sa lancée.

Ce matin, c'est Steward Pharmasse qui sera suivi avec une attention particulière, lui qui affectionne ce genre de parcours. À ne pas oublier son coéquipier Philippe Colin qui, pour sa dernière saison au sein du peloton, est dans la forme de sa vie. Ces deux coureurs pourraient bien mettre tout le monde d'accord. Maintenant, l'objectif sera avant tout de mettre fin à l'hégémonie du FFSC. Les Fidzerald Rabaye (VCJCC), Michael Khedoo (UCRH) et autres Ritesh Choytun (PSC) auront intérêt à sortir les crocs. Chez les juniors, Adriano Azor, qui caresse le rêve d'être champion de Maurice de cette catégorie, fait figure d'épouvantail. Ces principaux concurrents seront ses coéquipiers Dylan Redy, Ronaldo

Nizelin ou encore Joalito André.

Le programme

Pailles Ring Road, Rond Point juste à l'arrière de Leal Co. Ltd direction la fin de la route du ring

road et retour (6.6kms un tour)

Elite/Juniors – 17 Tours

Cadet/Pass/Masters – 11 tours

ROBERT BROUSSE CLASSIC, TEAM TIME TRIAL: Le duo Lagane/Colin l'emporte

Le Robert Brousse Classic, Team Time Trial (équipe de deux coureurs) s'est tenu hier après-midi sur le tracé suivant : Départ 100 mètres de l'entrée de Falaise Rouge - RP Rivière de Créoles – RP Grand Bel Air - RP Solitude (Aéroport) - RP Cimetière - RP Gros Bois – RP Wireless - RP Nouvelle France - Arrivée en haut du Fly-over de Midlands. Approx (26 kms). Les catégories engagées étaient les suivants : Elite / Juniors / Pass Cyclisme / Masters / Cadets.

À noter qu'une équipe de deux coureurs, désignée comme un binôme, se compose forcément de deux coureurs d'un même club, mais pas nécessairement de la même catégorie. Par exemple, si le binôme est composé d'un Junior et d'un Elite, le binôme concourt dans la catégorie Elite. Et si le binôme est composé d'un Cadet et d'un Pass-cycliste, le binôme concourt dans la catégorie Pass. Au général, comme l'on pouvait s'y attendre, la victoire est revenue à un tandem du Faucon Flacq SC-KFC, à savoir Grégory Lagane et Philippe Colin, crédité d'un temps de 39 minutes et 27 secondes. La deuxième place est allée à Adriano Azor et Jeanlito André (42:14), alors que Steward Pharmasse et Dylan Redy (42:14) sont venus compléter ce podium à 100% Flacquois.

Les résultats (Scratch)

1. Grégory Lagane/Philippe Colin (FFSC) 39:27; 2. Adriano Azor/Jeanlito André (FFSC) 42:14; 3. Steward Pharmasse/Dylan Redy 43:03; 4. Mike Chong Chin/Michael Khedoo (UCRH) 43:14; 5. Fabio Catherine/Fernando Charlot (FFSC) 44:58; 6. Treven Ramasawmy/Hanson Matombé (VCJCC) 46:39; 7. Fidzerald Rabaye/Jérémy Seeyave (VCJCC) 46:43; 8. Bernard Lasplaces/Jonathan Ah Knee (UCRH) 47:21; 9. Benito Beemul/Michael How (Cadence CSSC) 47:41; 10. Cedric Ramtanon/Shawn Kwoon (FFSC) 47:50